Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 31/10 và rạng sáng 1/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 31/10 và rạng sáng 1/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 01/11 - 03h00: Getafe vs Girona
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 31/10 - 17h00: HAGL vs Nam Định
- Ngày 31/10 - 18h00: Hà Tĩnh vs Hà Nội
- Ngày 31/10 - 19h15: CAHN vs PVF-CAND
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 01/11 - 02h30: Augsburg vs Dortmund
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 31/10 - 16h00: Finland U17 vs Armenia U17
- Ngày 31/10 - 17h00: Northern Ireland U17 vs Cyprus U17
- Ngày 31/10 - 18h00: England U17 vs Lithuania U17
- Ngày 31/10 - 19h00: Switzerland U17 vs Bulgaria U17
- Ngày 31/10 - 22h30: Sweden U17 vs Scotland U17
- Ngày 31/10 - 23h00: Slovakia U17 vs San Marino U17
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 01/11 - 03h00: Wrexham vs Coventry City
Lịch thi đấu AFC Challenge League
- Ngày 31/10 - 17h00: Tadaz Tursunzade vs Safa SC
- Ngày 31/10 - 19h00: Altyn Asyr vs Al-Shabab
- Ngày 31/10 - 19h00: Paro FC vs Abdish-Ata
- Ngày 31/10 - 20h00: Kuwait SC vs Bashundhara Kings
- Ngày 31/10 - 21h00: Al-Arabi vs Muras United FC
- Ngày 31/10 - 23h00: Al-Seeb vs Al-Ansar
Lịch thi đấu Cúp QG Pháp
- Ngày 31/10 - 22h00: Golden Star vs Eveil des Trois-Ilets
- Ngày 31/10 - 22h00: Espoir Ste Luce vs Club Colonial Fort de France
- Ngày 01/11 - 02h30: AS Gosier vs Dynamo Le Moule
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 31/10 - 20h40: Al Akhdoud vs Al Najma
- Ngày 31/10 - 21h50: Al Hilal vs Al Shabab
- Ngày 01/11 - 00h30: Al Ettifaq vs Al Hazm
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 01/11 - 02h45: Standard Liege vs Sporting Charleroi
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 01/11 - 03h15: Sporting vs Alverca
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 01/11 - 02h00: PSV vs Fortuna Sittard
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 01/11 - 02h30: Racing Santander vs Real Sociedad B
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 01/11 - 00h30: Elversberg vs Hannover 96
- Ngày 01/11 - 00h30: Preussen Muenster vs Holstein Kiel
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 31/10 - 20h00: Terengganu vs Johor Darul Ta'zim FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 31/10 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri
- Ngày 31/10 - 19h00: Persija Jakarta vs PSBS Biak Numfor
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 31/10 - 15h35: Brisbane Roar FC vs Melbourne City FC
- Ngày 31/10 - 17h45: Perth Glory vs Melbourne Victory
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 31/10 - 22h30: Dinamo Brest vs FK Molodechno
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 31/10 - 17h00: Shanghai Port vs Zhejiang Professional
- Ngày 31/10 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Henan Songshan Longmen
- Ngày 31/10 - 19h00: Shanghai Shenhua vs Shenzhen Peng City
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 31/10 - 23h00: Kudrivka vs FC Obolon Kyiv
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 31/10 - 20h00: Baniyas vs Dibba Al Fujairah
- Ngày 31/10 - 22h45: Khorfakkan vs Al-Wasl
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 31/10 - 19h30: FC Academy Pandev vs KF Shkendija
- Ngày 31/10 - 19h30: FK Vardar Skopje vs FK Sileks
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 01/11 - 05h00: San Lorenzo de Almagro vs Deportivo Riestra
- Ngày 01/11 - 07h15: Newell's Old Boys vs Union
- Ngày 01/11 - 07h15: Instituto Cordoba vs Rosario Central
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
- Ngày 01/11 - 11h05: Kashiwa Reysol vs Sanfrecce Hiroshima
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica
- Ngày 01/11 - 09h00: Sporting FC vs Club Sport Herediano
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 01/11 - 08h00: Necaxa vs Club Santos Laguna
- Ngày 01/11 - 10h00: Atletico de San Luis vs FC Juarez
- Ngày 01/11 - 10h05: Puebla vs Cruz Azul
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 01/11 - 03h30: Club General Caballero JLM vs CD Recoleta
- Ngày 01/11 - 06h00: 2 de Mayo vs Atletico Tembetary
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 01/11 - 01h30: Dinamo Bucuresti vs CFR Cluj
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 01/11 - 00h00: Termalica Nieciecza vs GKS Katowice
- Ngày 01/11 - 02h30: Piast Gliwice vs Korona Kielce
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 01/11 - 02h45: Bangor vs Carrick Rangers
- Ngày 01/11 - 02h45: Glentoran vs Portadown
