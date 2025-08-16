Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/8 và rạng sáng 18/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/8 và rạng sáng 18/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 17/08 - 20h00: Chelsea vs Crystal Palace

- Ngày 17/08 - 20h00: Nottingham Forest vs Brentford

Chelsea chạm trán Crystal Palace tại Premier League

- Ngày 17/08 - 20h30: Man United vs Arsenal

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 17/08 - 17h00: HAGL vs Bình Dương

- Ngày 17/08 - 18h00: PVF-CAND vs SLNA

- Ngày 17/08 - 18h00: Thanh Hóa vs Đà Nẵng

- Ngày 17/08 - 18h00: Hà Tĩnh vs Ninh Bình

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 17/08 - 19h00: DR Congo vs Ma rốc

- Ngày 17/08 - 19h00: Zambia vs Kenya

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 17/08 - 22h00: Celta Vigo vs Getafe

- Ngày 18/08 - 00h30: Athletic Club vs Sevilla

- Ngày 18/08 - 02h30: Espanyol vs Atletico

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 17/08 - 18h00: FV Engers vs E.Frankfurt

- Ngày 17/08 - 18h00: Viktoria Cologne vs Paderborn

- Ngày 17/08 - 20h30: Blau-Weiss Lohne vs Greuther Furth

- Ngày 17/08 - 20h30: Jahn Regensburg vs FC Cologne

- Ngày 17/08 - 20h30: Lokomotive Leipzig vs Schalke 04

- Ngày 17/08 - 20h30: RSV Eintracht 1949 vs Kaiserslautern

- Ngày 17/08 - 20h30: ZFC Meuselwitz vs Karlsruher SC

- Ngày 17/08 - 20h30: Delmenhorst vs Borussia M'gladbach

- Ngày 17/08 - 23h00: Hallescher FC vs Augsburg

- Ngày 17/08 - 23h00: Homburg vs Holstein Kiel

- Ngày 17/08 - 23h00: SSV Ulm 1846 vs Elversberg

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 17/08 - 20h00: Brest vs Lille

- Ngày 17/08 - 22h15: Angers vs Paris FC

- Ngày 17/08 - 22h15: Auxerre vs Lorient

- Ngày 17/08 - 22h15: Metz vs Strasbourg

- Ngày 18/08 - 01h45: Nantes vs Paris Saint-Germain

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 17/08 - 18h00: Ipswich Town vs Southampton

- Ngày 17/08 - 21h00: Hull City vs Oxford United

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 17/08 - 18h30: FCV Dender EH vs Anderlecht

- Ngày 17/08 - 21h00: St.Truiden vs Raal La Louviere

- Ngày 17/08 - 23h30: Sporting Charleroi vs Royal Antwerp

- Ngày 18/08 - 00h15: Cercle Brugge vs Westerlo

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 17/08 - 21h30: Rio Ave vs Nacional

- Ngày 18/08 - 00h00: Santa Clara vs Moreirense

- Ngày 18/08 - 00h00: Alverca vs SC Braga

- Ngày 18/08 - 02h30: Sporting vs Arouca

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 17/08 - 17h15: Go Ahead Eagles vs Ajax

- Ngày 17/08 - 19h30: FC Twente vs PSV

- Ngày 17/08 - 19h30: Sparta Rotterdam vs FC Utrecht

- Ngày 17/08 - 21h45: FC Volendam vs AZ Alkmaar

- Ngày 18/08 - 01h00: NAC Breda vs Fortuna Sittard

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 17/08 - 22h00: Real Sociedad B vs Real Zaragoza

- Ngày 18/08 - 00h30: Cadiz vs Mirandes

- Ngày 18/08 - 00h30: Huesca vs Leganes

- Ngày 18/08 - 02h30: Las Palmas vs FC Andorra

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 17/08 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs FC Seoul

- Ngày 17/08 - 17h00: Gwangju FC vs Daejeon Citizen

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 17/08 - 16h00: Fagiano Okayama FC vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 17/08 - 21h00: Livingston vs Hibernian

- Ngày 17/08 - 21h00: Kilmarnock vs Dundee United

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 17/08 - 22h00: FC Minsk vs Isloch

- Ngày 18/08 - 00h00: Maxline Vitebsk vs Dinamo Brest

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 17/08 - 23h00: Ludogorets vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

- Ngày 18/08 - 01h15: Botev Vratsa vs Levski Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 17/08 - 23h45: NK Varazdin vs Osijek

- Ngày 18/08 - 02h00: Hajduk Split vs Slaven

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 17/08 - 17h00: Kudrivka vs SC Poltava

- Ngày 17/08 - 17h30: Veres Rivne vs Shakhtar Donetsk

- Ngày 17/08 - 22h00: Polissya Zhytomyr vs Cherkasy

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 17/08 - 19h00: Vejle Boldklub vs FC Midtjylland

- Ngày 17/08 - 21h00: Viborg vs Silkeborg

- Ngày 17/08 - 23h00: Randers FC vs Broendby IF

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 17/08 - 21h05: Ajman vs Al-Wahda

- Ngày 17/08 - 21h05: Khorfakkan vs Al-Jazira

- Ngày 17/08 - 23h30: Al-Wasl vs Baniyas

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ

- Ngày 17/08 - 18h00: Azzurri Bienne vs Concordia

- Ngày 17/08 - 19h30: Cham vs Lugano

- Ngày 17/08 - 20h00: La Tour/Le Paquier vs Stade Nyonnais

- Ngày 17/08 - 20h30: FC Courtetelle vs Young Boys

- Ngày 17/08 - 20h30: Breitenrain vs ThunThu

- Ngày 17/08 - 20h30: FC Dardania Lausanne vs Servette

- Ngày 17/08 - 20h30: Vevey vs Lausanne

- Ngày 17/08 - 21h00: FC Lachen/Altendorf vs Grasshopper

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 17/08 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs Valur

- Ngày 17/08 - 21h00: Stjarnan vs Vestri

- Ngày 18/08 - 00h00: Afturelding vs KA Akureyri

- Ngày 18/08 - 01h00: IA Akranes vs Vikingur Reykjavik

- Ngày 18/08 - 02h15: Breidablik vs FH Hafnarfjordur

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 17/08 - 20h15: Miercurea Ciuc vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 17/08 - 22h30: CFR Cluj vs Botosani

- Ngày 18/08 - 01h30: FC Rapid 1923 vs FCSB

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 17/08 - 22h30: Pogon Szczecin vs Gornik Zabrze

- Ngày 17/08 - 22h30: Radomiak Radom vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 18/08 - 01h15: Termalica Nieciecza vs Rakow Czestochowa

- Ngày 18/08 - 01h15: Wisla Plock vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 17/08 - 22h00: Shkupi vs FK Sileks

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 18/08 - 04h00: New York City FC vs Nashville SC

- Ngày 18/08 - 06h00: San Jose Earthquakes vs San Diego

- Ngày 18/08 - 08h00: Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 18/08 - 02h00: Santos FC vs Vasco da Gama

- Ngày 18/08 - 02h00: Atletico MG vs Gremio

- Ngày 18/08 - 04h30: Internacional vs Flamengo

- Ngày 18/08 - 06h30: Botafogo FR vs Palmeiras

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 18/08 - 00h00: Defensa y Justicia vs Newell's Old Boys

- Ngày 18/08 - 00h00: Gimnasia LP vs Lanus

- Ngày 18/08 - 02h15: Central Cordoba de Santiago vs Barracas Central

- Ngày 18/08 - 02h15: Banfield vs Estudiantes de la Plata

- Ngày 18/08 - 04h30: River Plate vs Godoy Cruz

- Ngày 18/08 - 06h30: Independiente Rivadavia vs Boca Juniors

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 18/08 - 00h00: Sporting Kansas City II vs Houston Dynamo II

- Ngày 18/08 - 02h00: Columbus Crew II vs Orlando City B

- Ngày 18/08 - 06h00: Huntsville City FC vs New York City FC II

- Ngày 18/08 - 06h30: Atlanta United II vs Crown Legacy

- Ngày 18/08 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Los Angeles FC II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 18/08 - 00h30: Valour FC vs York United FC

- Ngày 18/08 - 03h00: Forge FC vs Atletico Ottawa

- Ngày 18/08 - 06h00: Cavalry FC vs Vancouver FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 18/08 - 05h00: Queretaro FC vs Atlas

- Ngày 18/08 - 07h00: Monterrey vs Mazatlan FC