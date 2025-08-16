Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/8 và rạng sáng 18/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/8 và rạng sáng 18/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 17/08 - 20h00: Chelsea vs Crystal Palace
- Ngày 17/08 - 20h00: Nottingham Forest vs Brentford
- Ngày 17/08 - 20h30: Man United vs Arsenal
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 17/08 - 17h00: HAGL vs Bình Dương
- Ngày 17/08 - 18h00: PVF-CAND vs SLNA
- Ngày 17/08 - 18h00: Thanh Hóa vs Đà Nẵng
- Ngày 17/08 - 18h00: Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 17/08 - 19h00: DR Congo vs Ma rốc
- Ngày 17/08 - 19h00: Zambia vs Kenya
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 17/08 - 22h00: Celta Vigo vs Getafe
- Ngày 18/08 - 00h30: Athletic Club vs Sevilla
- Ngày 18/08 - 02h30: Espanyol vs Atletico
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 17/08 - 18h00: FV Engers vs E.Frankfurt
- Ngày 17/08 - 18h00: Viktoria Cologne vs Paderborn
- Ngày 17/08 - 20h30: Blau-Weiss Lohne vs Greuther Furth
- Ngày 17/08 - 20h30: Jahn Regensburg vs FC Cologne
- Ngày 17/08 - 20h30: Lokomotive Leipzig vs Schalke 04
- Ngày 17/08 - 20h30: RSV Eintracht 1949 vs Kaiserslautern
- Ngày 17/08 - 20h30: ZFC Meuselwitz vs Karlsruher SC
- Ngày 17/08 - 20h30: Delmenhorst vs Borussia M'gladbach
- Ngày 17/08 - 23h00: Hallescher FC vs Augsburg
- Ngày 17/08 - 23h00: Homburg vs Holstein Kiel
- Ngày 17/08 - 23h00: SSV Ulm 1846 vs Elversberg
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 17/08 - 20h00: Brest vs Lille
- Ngày 17/08 - 22h15: Angers vs Paris FC
- Ngày 17/08 - 22h15: Auxerre vs Lorient
- Ngày 17/08 - 22h15: Metz vs Strasbourg
- Ngày 18/08 - 01h45: Nantes vs Paris Saint-Germain
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 17/08 - 18h00: Ipswich Town vs Southampton
- Ngày 17/08 - 21h00: Hull City vs Oxford United
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 17/08 - 18h30: FCV Dender EH vs Anderlecht
- Ngày 17/08 - 21h00: St.Truiden vs Raal La Louviere
- Ngày 17/08 - 23h30: Sporting Charleroi vs Royal Antwerp
- Ngày 18/08 - 00h15: Cercle Brugge vs Westerlo
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 17/08 - 21h30: Rio Ave vs Nacional
- Ngày 18/08 - 00h00: Santa Clara vs Moreirense
- Ngày 18/08 - 00h00: Alverca vs SC Braga
- Ngày 18/08 - 02h30: Sporting vs Arouca
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 17/08 - 17h15: Go Ahead Eagles vs Ajax
- Ngày 17/08 - 19h30: FC Twente vs PSV
- Ngày 17/08 - 19h30: Sparta Rotterdam vs FC Utrecht
- Ngày 17/08 - 21h45: FC Volendam vs AZ Alkmaar
- Ngày 18/08 - 01h00: NAC Breda vs Fortuna Sittard
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 17/08 - 22h00: Real Sociedad B vs Real Zaragoza
- Ngày 18/08 - 00h30: Cadiz vs Mirandes
- Ngày 18/08 - 00h30: Huesca vs Leganes
- Ngày 18/08 - 02h30: Las Palmas vs FC Andorra
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 17/08 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs FC Seoul
- Ngày 17/08 - 17h00: Gwangju FC vs Daejeon Citizen
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 17/08 - 16h00: Fagiano Okayama FC vs Kashiwa Reysol
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 17/08 - 21h00: Livingston vs Hibernian
- Ngày 17/08 - 21h00: Kilmarnock vs Dundee United
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 17/08 - 22h00: FC Minsk vs Isloch
- Ngày 18/08 - 00h00: Maxline Vitebsk vs Dinamo Brest
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 17/08 - 23h00: Ludogorets vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
- Ngày 18/08 - 01h15: Botev Vratsa vs Levski Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 17/08 - 23h45: NK Varazdin vs Osijek
- Ngày 18/08 - 02h00: Hajduk Split vs Slaven
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 17/08 - 17h00: Kudrivka vs SC Poltava
- Ngày 17/08 - 17h30: Veres Rivne vs Shakhtar Donetsk
- Ngày 17/08 - 22h00: Polissya Zhytomyr vs Cherkasy
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 17/08 - 19h00: Vejle Boldklub vs FC Midtjylland
- Ngày 17/08 - 21h00: Viborg vs Silkeborg
- Ngày 17/08 - 23h00: Randers FC vs Broendby IF
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 17/08 - 21h05: Ajman vs Al-Wahda
- Ngày 17/08 - 21h05: Khorfakkan vs Al-Jazira
- Ngày 17/08 - 23h30: Al-Wasl vs Baniyas
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ
- Ngày 17/08 - 18h00: Azzurri Bienne vs Concordia
- Ngày 17/08 - 19h30: Cham vs Lugano
- Ngày 17/08 - 20h00: La Tour/Le Paquier vs Stade Nyonnais
- Ngày 17/08 - 20h30: FC Courtetelle vs Young Boys
- Ngày 17/08 - 20h30: Breitenrain vs ThunThu
- Ngày 17/08 - 20h30: FC Dardania Lausanne vs Servette
- Ngày 17/08 - 20h30: Vevey vs Lausanne
- Ngày 17/08 - 21h00: FC Lachen/Altendorf vs Grasshopper
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 17/08 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs Valur
- Ngày 17/08 - 21h00: Stjarnan vs Vestri
- Ngày 18/08 - 00h00: Afturelding vs KA Akureyri
- Ngày 18/08 - 01h00: IA Akranes vs Vikingur Reykjavik
- Ngày 18/08 - 02h15: Breidablik vs FH Hafnarfjordur
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 17/08 - 20h15: Miercurea Ciuc vs CS Universitatea Craiova
- Ngày 17/08 - 22h30: CFR Cluj vs Botosani
- Ngày 18/08 - 01h30: FC Rapid 1923 vs FCSB
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 17/08 - 22h30: Pogon Szczecin vs Gornik Zabrze
- Ngày 17/08 - 22h30: Radomiak Radom vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 18/08 - 01h15: Termalica Nieciecza vs Rakow Czestochowa
- Ngày 18/08 - 01h15: Wisla Plock vs Legia Warszawa
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 17/08 - 22h00: Shkupi vs FK Sileks
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 18/08 - 04h00: New York City FC vs Nashville SC
- Ngày 18/08 - 06h00: San Jose Earthquakes vs San Diego
- Ngày 18/08 - 08h00: Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 18/08 - 02h00: Santos FC vs Vasco da Gama
- Ngày 18/08 - 02h00: Atletico MG vs Gremio
- Ngày 18/08 - 04h30: Internacional vs Flamengo
- Ngày 18/08 - 06h30: Botafogo FR vs Palmeiras
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 18/08 - 00h00: Defensa y Justicia vs Newell's Old Boys
- Ngày 18/08 - 00h00: Gimnasia LP vs Lanus
- Ngày 18/08 - 02h15: Central Cordoba de Santiago vs Barracas Central
- Ngày 18/08 - 02h15: Banfield vs Estudiantes de la Plata
- Ngày 18/08 - 04h30: River Plate vs Godoy Cruz
- Ngày 18/08 - 06h30: Independiente Rivadavia vs Boca Juniors
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 18/08 - 00h00: Sporting Kansas City II vs Houston Dynamo II
- Ngày 18/08 - 02h00: Columbus Crew II vs Orlando City B
- Ngày 18/08 - 06h00: Huntsville City FC vs New York City FC II
- Ngày 18/08 - 06h30: Atlanta United II vs Crown Legacy
- Ngày 18/08 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Los Angeles FC II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 18/08 - 00h30: Valour FC vs York United FC
- Ngày 18/08 - 03h00: Forge FC vs Atletico Ottawa
- Ngày 18/08 - 06h00: Cavalry FC vs Vancouver FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 18/08 - 05h00: Queretaro FC vs Atlas
- Ngày 18/08 - 07h00: Monterrey vs Mazatlan FC
