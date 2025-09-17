Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/9 và rạng sáng 19/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/9 và rạng sáng 19/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 18/09 - 23h45: Club Brugge vs AS Monaco
- Ngày 18/09 - 23h45: FC Copenhagen vs Leverkusen
- Ngày 19/09 - 02h00: E.Frankfurt vs Galatasaray
- Ngày 19/09 - 02h00: Newcastle vs Barcelona
- Ngày 19/09 - 02h00: Man City vs Napoli
- Ngày 19/09 - 02h00: Sporting vs Kairat Almaty
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 18/09 - 18h30: Club Brugge U19 vs AS Monaco U19
- Ngày 18/09 - 18h45: FC Copenhagen U19 vs Bayer Leverkusen U19
- Ngày 18/09 - 19h00: Eintracht Frankfurt U19 vs Galatasaray U19
- Ngày 18/09 - 19h00: Sporting CP U19 vs Kairat Almaty U19
- Ngày 18/09 - 21h00: Manchester City U19 vs Napoli U19
- Ngày 18/09 - 21h00: Newcastle United U19 vs Barcelona U19
- Ngày 18/09 - 21h45: Narva Trans U19 vs Vikingur U19
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 18/09 - 17h00: Tai Po vs Macarthur FC
- Ngày 18/09 - 17h00: Selangor vs Bangkok United
- Ngày 18/09 - 17h00: Kaya FC vs Tampines Rovers FC
- Ngày 18/09 - 19h15: BG Pathum United vs Pohang Steelers
- Ngày 18/09 - 19h15: Persib Bandung vs Lion City Sailors FC
- Ngày 18/09 - 19h15: Beijing Guoan vs CAHN
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 19/09 - 05h00: LDU de Quito vs Sao Paulo
- Ngày 19/09 - 07h30: Flamengo vs Estudiantes de la Plata
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 19/09 - 07h30: Alianza Lima vs Universidad de Chile
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 19/09 - 06h30: New York City FC II vs New England Revolution II
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 18/09 - 22h40: Al Taawoun vs Al Ettifaq
- Ngày 18/09 - 22h40: Al Kholood vs Damac
- Ngày 19/09 - 01h00: NEOM SC vs Al Akhdoud
Lịch thi đấu Cúp QG Armenia
- Ngày 18/09 - 19h00: FC Bentonit vs Andranik
Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine
- Ngày 18/09 - 17h00: Metalurg Zaporizhia vs Yarud Maripol
- Ngày 18/09 - 19h00: Bukovyna Chernivtsi vs Karpaty
- Ngày 18/09 - 22h00: Nyva Ternopil vs SC Poltava
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 18/09 - 20h30: Rabotnicki vs Pelister
- Ngày 18/09 - 20h30: Arsimi vs FK Vardar Skopje
Lịch thi đấu Cúp QG Canada
- Ngày 19/09 - 06h00: Atletico Ottawa vs Vancouver FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 19/09 - 03h00: Aurora FC vs Deportivo Mictlan
Lịch thi đấu VĐQG Peru
- Ngày 19/09 - 01h00: Ayacucho FC vs Cusco FC
- Ngày 19/09 - 03h00: Universitario de Deportes vs ADC Juan Pablo II
- Ngày 19/09 - 03h15: Atletico Grau vs Alianza Universidad
- Ngày 19/09 - 07h30: Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar
Lịch thi đấu VĐQG Honduras
- Ngày 19/09 - 06h15: Lobos UPNFM vs CD Marathon
- Ngày 19/09 - 08h30: CD Choloma vs CD Victoria
