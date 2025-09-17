  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 18/9 và rạng sáng 19/9

Cần biếtThứ Tư, 17/09/2025 07:51:17 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 18/9 và rạng sáng 19/9 của các giải đấu Champions League, UEFA Youth League, AFC Champions League Two,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 18/9 và rạng sáng 19/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 18/09 - 23h45: Club Brugge vs AS Monaco

- Ngày 18/09 - 23h45: FC Copenhagen vs Leverkusen

Club Brugge chạm trán AS Monaco tại Champions League

Club Brugge chạm trán AS Monaco tại Champions League

- Ngày 19/09 - 02h00: E.Frankfurt vs Galatasaray

- Ngày 19/09 - 02h00: Newcastle vs Barcelona

- Ngày 19/09 - 02h00: Man City vs Napoli

- Ngày 19/09 - 02h00: Sporting vs Kairat Almaty

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 18/09 - 18h30: Club Brugge U19 vs AS Monaco U19

- Ngày 18/09 - 18h45: FC Copenhagen U19 vs Bayer Leverkusen U19

- Ngày 18/09 - 19h00: Eintracht Frankfurt U19 vs Galatasaray U19

- Ngày 18/09 - 19h00: Sporting CP U19 vs Kairat Almaty U19

- Ngày 18/09 - 21h00: Manchester City U19 vs Napoli U19

- Ngày 18/09 - 21h00: Newcastle United U19 vs Barcelona U19

- Ngày 18/09 - 21h45: Narva Trans U19 vs Vikingur U19

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 18/09 - 17h00: Tai Po vs Macarthur FC

- Ngày 18/09 - 17h00: Selangor vs Bangkok United

- Ngày 18/09 - 17h00: Kaya FC vs Tampines Rovers FC

- Ngày 18/09 - 19h15: BG Pathum United vs Pohang Steelers

- Ngày 18/09 - 19h15: Persib Bandung vs Lion City Sailors FC

- Ngày 18/09 - 19h15: Beijing Guoan vs CAHN

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 19/09 - 05h00: LDU de Quito vs Sao Paulo

- Ngày 19/09 - 07h30: Flamengo vs Estudiantes de la Plata

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 19/09 - 07h30: Alianza Lima vs Universidad de Chile

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 19/09 - 06h30: New York City FC II vs New England Revolution II

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 18/09 - 22h40: Al Taawoun vs Al Ettifaq

- Ngày 18/09 - 22h40: Al Kholood vs Damac

- Ngày 19/09 - 01h00: NEOM SC vs Al Akhdoud

Lịch thi đấu Cúp QG Armenia

- Ngày 18/09 - 19h00: FC Bentonit vs Andranik

Lịch thi đấu Cúp QG Ukraine

- Ngày 18/09 - 17h00: Metalurg Zaporizhia vs Yarud Maripol

- Ngày 18/09 - 19h00: Bukovyna Chernivtsi vs Karpaty

- Ngày 18/09 - 22h00: Nyva Ternopil vs SC Poltava

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 18/09 - 20h30: Rabotnicki vs Pelister

- Ngày 18/09 - 20h30: Arsimi vs FK Vardar Skopje

Lịch thi đấu Cúp QG Canada

- Ngày 19/09 - 06h00: Atletico Ottawa vs Vancouver FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 19/09 - 03h00: Aurora FC vs Deportivo Mictlan

Lịch thi đấu VĐQG Peru

- Ngày 19/09 - 01h00: Ayacucho FC vs Cusco FC

- Ngày 19/09 - 03h00: Universitario de Deportes vs ADC Juan Pablo II

- Ngày 19/09 - 03h15: Atletico Grau vs Alianza Universidad

- Ngày 19/09 - 07h30: Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar

Lịch thi đấu VĐQG Honduras

- Ngày 19/09 - 06h15: Lobos UPNFM vs CD Marathon

- Ngày 19/09 - 08h30: CD Choloma vs CD Victoria

Đọc thêm
Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn