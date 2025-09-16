Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 17/9 và rạng sáng 18/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 17/9 và rạng sáng 18/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 17/09 - 23h45: Slavia Prague vs Bodoe/Glimt
- Ngày 17/09 - 23h45: Olympiacos vs Pafos FC
- Ngày 18/09 - 02h00: Paris Saint-Germain vs Atalanta
- Ngày 18/09 - 02h00: Liverpool vs Atletico
- Ngày 18/09 - 02h00: Ajax vs Inter
- Ngày 18/09 - 02h00: Munich vs Chelsea
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 17/09 - 17h00: Ulsan Hyundai vs Chengdu Rongcheng
- Ngày 17/09 - 19h15: Shanghai Port vs Vissel Kobe
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 18/09 - 01h45: Frome Town vs Shaftesbury Town
- Ngày 18/09 - 01h45: Woodford Town vs Bury Town
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 18/09 - 02h00: Swansea vs Nottingham Forest
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 17/09 - 17h00: Gamba Osaka vs Eastern Sports Club
- Ngày 17/09 - 19h15: Nam Định vs Ratchaburi FC
- Ngày 17/09 - 20h45: FC Goa vs Al Zawraa
- Ngày 17/09 - 20h45: Arkadag vs Andijon
- Ngày 17/09 - 23h00: Al-Ahli vs AL Khalidiyah
- Ngày 17/09 - 23h00: Al-Wasl vs Esteghlal
- Ngày 18/09 - 01h15: Muharraq vs Al-Wehdat
- Ngày 18/09 - 01h15: Al Nassr vs FC Istiklol
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 18/09 - 07h30: River Plate vs Palmeiras
Lịch thi đấu Copa Sudamericana
- Ngày 18/09 - 05h00: Bolivar vs Atletico MG
- Ngày 18/09 - 07h30: Independiente del Valle vs Once Caldas
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 17/09 - 17h30: Olympiacos U19 vs Pafos FC U19
- Ngày 17/09 - 18h00: Slavia Prague U19 vs Bodo/Glimt U19
- Ngày 17/09 - 19h30: Paris Saint-Germain U19 vs Atalanta U19
- Ngày 17/09 - 19h30: Inter Club d'Escaldes U19 vs Skenderbeu U19
- Ngày 17/09 - 20h00: Ajax U19 vs Inter U19
- Ngày 17/09 - 20h00: FK Jelgava U19 vs KA Akureyri U19
- Ngày 17/09 - 21h00: Bayern Munich U19 vs Chelsea U19
- Ngày 17/09 - 21h00: Liverpool U19 vs Atletico Madrid U19
- Ngày 17/09 - 21h00: Naxxar Lions FC U19 vs Lincoln Red Imps FC U19
- Ngày 17/09 - 22h30: NFA Kaunas U19 vs HJK U19
- Ngày 17/09 - 23h30: Zrinjski Mostar U19 vs Dinamo Tbilisi U19
- Ngày 18/09 - 01h30: Larne U19 vs Racing FC Union Luxembourg U19
- Ngày 18/09 - 01h45: Haverfordwest U19 vs Buducnost U19
- Ngày 18/09 - 01h45: Shelbourne U19 vs Rabotnicki U19
Lịch thi đấu US Open Cup
- Ngày 18/09 - 07h30: Minnesota United vs Austin FC
Lịch thi đấu Cúp QG Croatia
- Ngày 17/09 - 21h30: NK Granica Kotoriba vs Slaven
- Ngày 17/09 - 23h00: NK Maksimir Zagreb vs Rijeka
Lịch thi đấu Cúp QG Armenia
- Ngày 17/09 - 19h00: FC Mika vs Sardarapat FC
- Ngày 17/09 - 22h00: Gandzasar vs FC Alashkert
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 17/09 - 23h00: AaB vs FC Midtjylland
- Ngày 17/09 - 23h30: IF Lyseng vs FC Roskilde
- Ngày 17/09 - 23h30: Kolding B vs Silkeborg
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 17/09 - 20h30: FK Struga vs KF Shkendija
- Ngày 17/09 - 20h30: GFK Tikves Kavadarci vs Shkupi
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 18/09 - 06h30: New York City FC vs Columbus Crew
- Ngày 18/09 - 08h30: Real Salt Lake vs Los Angeles FC
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 18/09 - 01h30: Genk vs Sporting Charleroi
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 18/09 - 05h30: Botafogo FR vs Mirassol
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 18/09 - 01h00: Feyenoord vs Fortuna Sittard
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 18/09 - 04h00: Newell's Old Boys vs Belgrano
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 18/09 - 07h00: Houston Dynamo II vs Tacoma Defiance
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 18/09 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Mixco
- Ngày 18/09 - 07h00: Deportivo Marquense vs Guastatoya
- Ngày 18/09 - 09h00: Antigua Guatemala vs CSD Municipal
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 18/09 - 08h05: CD Guadalajara vs Tigres
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 18/09 - 00h00: Sion vs Servette
- Ngày 18/09 - 00h00: Lugano vs Lausanne
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Điển
- Ngày 18/09 - 00h00: BK Olympic vs Malmo FF
