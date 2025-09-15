  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/9 và rạng sáng 17/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 16/9 và rạng sáng 17/9 của các giải đấu Champions League, Cúp FA, Carabao Cup, AFC Champions League,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/9 và rạng sáng 17/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 16/09 - 23h45: PSV vs Union St.Gilloise

- Ngày 17/09 - 02h00: Juventus vs Dortmund

Juventus chạm trán Dortmund tại Champions League

- Ngày 16/09 - 23h45: Athletic Club vs Arsenal

- Ngày 17/09 - 02h00: Real Madrid vs Marseille

- Ngày 17/09 - 02h00: Benfica vs Qarabag

- Ngày 17/09 - 02h00: Tottenham vs Villarreal

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 17/09 - 01h45: Banbury United vs Chasetown

- Ngày 17/09 - 01h45: Chichester City vs Whitstable Town

- Ngày 17/09 - 01h45: Dagenham & Redbridge vs Bedford Town

- Ngày 17/09 - 01h45: Evesham United vs Racing Club Warwick

- Ngày 17/09 - 01h45: Halesowen Town FC vs Grimsby Borough

- Ngày 17/09 - 01h45: Horsham vs Westfield FC

- Ngày 17/09 - 01h45: Slough Town vs Welling United

- Ngày 17/09 - 01h45: Southport vs Radcliffe

- Ngày 17/09 - 01h45: Tonbridge Angels vs Steyning Town

- Ngày 17/09 - 01h45: Weston Super Mare vs Taunton Town

- Ngày 17/09 - 01h45: Witham Town vs Mulbarton Wanderers

- Ngày 17/09 - 01h45: Worthing vs Jersey Bulls

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 17/09 - 01h45: Sheffield Wednesday vs Grimsby Town

- Ngày 17/09 - 02h00: Brentford vs Aston Villa

- Ngày 17/09 - 02h00: Crystal Palace vs Millwall

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 16/09 - 17h00: Athletic Bilbao U19 vs Arsenal U19

- Ngày 16/09 - 17h00: Benfica U19 vs Qarabag FK U19

- Ngày 16/09 - 19h00: Juventus U19 vs Borussia Dortmund U19

- Ngày 16/09 - 19h00: PSV Eindhoven U19 vs Union St.Gilloise U19

- Ngày 16/09 - 19h00: Tottenham Hotspur U19 vs Villarreal U19

- Ngày 16/09 - 21h00: Real Madrid U19 vs Marseille U19

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 16/09 - 14h45: Melbourne City FC vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 16/09 - 17h00: Gangwon FC vs Shanghai Shenhua

- Ngày 16/09 - 17h00: Machida Zelvia vs FC Seoul

- Ngày 16/09 - 19h15: Buriram United vs Johor Darul Ta'zim FC

- Ngày 16/09 - 23h00: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor FC

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 17/09 - 05h00: Velez Sarsfield vs Racing Club

Lịch thi đấu US Open Cup

- Ngày 17/09 - 07h00: Nashville SC vs Philadelphia Union

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 17/09 - 07h30: Lanus vs Fluminense

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 16/09 - 20h45: Mohun Bagan Super Giant vs Ahal

- Ngày 17/09 - 01h15: Al-Hussein SC vs Sepahan

Lịch thi đấu Cúp QG Croatia

- Ngày 16/09 - 21h00: NK Neretva Metkovic vs NK Istra 1961

Lịch thi đấu Cúp QG Armenia

- Ngày 16/09 - 19h00: FC Ararati Araks vs Lernayin A.

- Ngày 16/09 - 19h00: FC Syunik vs FC Hayq

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 16/09 - 21h00: TJ Sokol Lanzhot vs Viktoria Plzen

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 16/09 - 23h00: Hvidovre vs SoenderjyskE

- Ngày 16/09 - 23h00: HIK vs Randers FC

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 17/09 - 06h30: Inter Miami CF vs Seattle Sounders FC

Lịch thi đấu Cúp QG Canada

- Ngày 17/09 - 09h00: Vancouver Whitecaps vs Forge FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 17/09 - 04h00: Coban Imperial vs Club Xelaju

- Ngày 17/09 - 08h00: Comunicaciones FC vs Deportivo Malacateco

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 17/09 - 08h10: Millonarios vs Envigado

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 17/09 - 01h45: Ballymena United vs Linfield

- Ngày 17/09 - 01h45: Larne vs Crusaders

