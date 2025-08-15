Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/8 và rạng sáng 17/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/8 và rạng sáng 17/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 16/08 - 18h30: Aston Villa vs Newcastle
- Ngày 16/08 - 21h00: Brighton vs Fulham
- Ngày 16/08 - 21h00: Sunderland vs West Ham
- Ngày 16/08 - 21h00: Tottenham vs Burnley
- Ngày 16/08 - 23h30: Wolves vs Man City
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 16/08 - 18h00: Nam Định vs Hải Phòng
- Ngày 16/08 - 19h15: TP.HCM vs Hà Nội
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 17/08 - 00h30: Mallorca vs Barcelona
- Ngày 17/08 - 02h30: Valencia vs Sociedad
- Ngày 17/08 - 02h30: Alaves vs Levante
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 16/08 - 22h00: Lens vs Lyon
- Ngày 17/08 - 00h00: AS Monaco vs Le Havre
- Ngày 17/08 - 02h05: Nice vs Toulouse
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 17/08 - 00h00: Burkina Faso vs Madagascar
- Ngày 17/08 - 00h00: Central African Republic vs Tanzania
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 16/08 - 18h30: Derby County vs Coventry City
- Ngày 16/08 - 18h30: Wrexham vs West Brom
- Ngày 16/08 - 18h30: Portsmouth vs Norwich City
- Ngày 16/08 - 21h00: Preston North End vs Leicester
- Ngày 16/08 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Stoke City
- Ngày 16/08 - 21h00: Swansea vs Sheffield United
- Ngày 16/08 - 21h00: Watford vs QPR
- Ngày 16/08 - 21h00: Millwall vs Middlesbrough
- Ngày 16/08 - 21h00: Blackburn Rovers vs Birmingham City
- Ngày 16/08 - 21h00: Bristol City vs Charlton Athletic
Lịch thi đấu Siêu Cúp Đức
- Ngày 17/08 - 01h30: Stuttgart vs Munich
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 16/08 - 17h00: Brighton U18 vs Aston Villa U18
- Ngày 16/08 - 17h00: Derby County U18 vs Nottingham Forest U18
- Ngày 16/08 - 17h00: Everton U18 vs Manchester United U18
- Ngày 16/08 - 17h00: Middlesbrough U18 vs Wolves U18
- Ngày 16/08 - 17h00: Stoke City U18 vs Liverpool U18
- Ngày 16/08 - 17h00: Tottenham Hotspur U18 vs Reading U18
- Ngày 16/08 - 17h00: Birmingham City U18 vs Crystal Palace U18
- Ngày 16/08 - 17h00: Ipswich Town U18 vs West Bromwich Albion U18
- Ngày 16/08 - 17h30: Manchester City U18 vs Leeds United U18
- Ngày 16/08 - 17h30: Southampton U18 vs West Ham United U18
- Ngày 16/08 - 18h00: Leicester City U18 vs Fulham U18
- Ngày 16/08 - 18h00: Norwich City U18 vs Arsenal U18
- Ngày 16/08 - 18h00: Burnley U18 vs Sunderland U18
- Ngày 16/08 - 18h30: Newcastle United U18 vs Blackburn Rovers U18
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 16/08 - 18h00: Pirmasens vs Hamburger SV
- Ngày 16/08 - 18h00: BFC Dynamo vs VfL Bochum
- Ngày 16/08 - 20h30: Eintracht Norderstedt vs St. Pauli
- Ngày 16/08 - 20h30: FV Illertissen vs 1. FC Nuremberg
- Ngày 16/08 - 20h30: Hansa Rostock vs Hoffenheim
- Ngày 16/08 - 20h30: SV Hemelingen vs Wolfsburg
- Ngày 16/08 - 20h30: Sandhausen vs RB Leipzig
- Ngày 16/08 - 20h30: Bahlinger SC vs FC Heidenheim
- Ngày 16/08 - 23h00: Energie Cottbus vs Hannover 96
- Ngày 16/08 - 23h00: Sportfreunde Lotte vs Freiburg
- Ngày 16/08 - 23h00: VfB Lubeck vs Darmstadt
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 16/08 - 21h00: Zulte Waregem vs Club Brugge
- Ngày 16/08 - 23h15: KV Mechelen vs Gent
- Ngày 17/08 - 01h45: Union St.Gilloise vs Standard Liege
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 16/08 - 21h30: Tondela vs Famalicao
- Ngày 17/08 - 00h00: Vitoria de Guimaraes vs Estoril
- Ngày 17/08 - 02h30: CF Estrela da Amadora vs Benfica
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 16/08 - 23h45: Excelsior vs Feyenoord
- Ngày 17/08 - 01h00: Heracles vs NEC Nijmegen
- Ngày 17/08 - 02h00: FC Groningen vs SC Heerenveen
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 16/08 - 22h00: Racing Santander vs Castellon
- Ngày 17/08 - 00h30: Malaga vs Eibar
- Ngày 17/08 - 02h30: Granada vs Deportivo
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 16/08 - 17h00: Suwon FC vs Ulsan Hyundai
- Ngày 16/08 - 17h00: Jeonbuk FC vs Daegu FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 16/08 - 16h00: Kashima Antlers vs Avispa Fukuoka
- Ngày 16/08 - 16h30: Shimizu S-Pulse vs Yokohama F.Marinos
- Ngày 16/08 - 17h00: Shonan Bellmare vs FC Tokyo
- Ngày 16/08 - 17h00: Urawa Red Diamonds vs Nagoya Grampus Eight
- Ngày 16/08 - 17h00: Vissel Kobe vs Yokohama FC
- Ngày 16/08 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Tokyo Verdy
- Ngày 16/08 - 17h00: Machida Zelvia vs Cerezo Osaka
- Ngày 16/08 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Gamba Osaka
- Ngày 16/08 - 17h00: Albirex Niigata vs Kawasaki Frontale
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 16/08 - 21h00: Greenock Morton vs Aberdeen
- Ngày 16/08 - 21h00: Partick Thistle vs Ayr United
- Ngày 16/08 - 21h00: St. Johnstone vs Motherwell
- Ngày 16/08 - 21h00: St. Mirren vs Hearts
- Ngày 16/08 - 23h45: Rangers vs Alloa Athletic
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 16/08 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs Arema FC
- Ngày 16/08 - 15h30: Persik Kediri vs Madura United
- Ngày 16/08 - 19h00: Bhayangkara FC vs PSM Makassar
- Ngày 16/08 - 19h00: Persis Solo vs Persija Jakarta
- Ngày 16/08 - 19h00: Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 16/08 - 17h30: BATE Borisov vs FK Molodechno
- Ngày 16/08 - 22h00: Naftan Novopolotsk vs FK Vitebsk
- Ngày 17/08 - 00h00: Torpedo Zhodino vs FK Slutsk
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 16/08 - 17h30: Tianjin Jinmen Tiger vs Dalian Yingbo FC
- Ngày 16/08 - 18h00: Changchun Yatai vs Meizhou Hakka
- Ngày 16/08 - 18h00: Qingdao West Coast vs Beijing Guoan
- Ngày 16/08 - 18h35: Shenzhen Peng City vs Shandong Taishan
- Ngày 16/08 - 18h35: Zhejiang Professional vs Shanghai Shenhua
- Ngày 16/08 - 19h00: Chengdu Rongcheng vs Qingdao Hainiu
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 16/08 - 23h00: Spartak Varna vs Cherno More Varna
- Ngày 17/08 - 01h15: Beroe vs Botev Plovdiv
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 16/08 - 23h15: NK Lokomotiva vs HNK Gorica
- Ngày 17/08 - 02h00: Rijeka vs Dinamo Zagreb
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 16/08 - 17h00: FC Olexandriya vs Metalist 1925
- Ngày 16/08 - 19h30: FC Kolos Kovalivka vs Karpaty
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 16/08 - 21h05: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Dhafra
- Ngày 16/08 - 23h30: Al Ittihad Kalba vs Al-Nasr SC
- Ngày 16/08 - 23h30: Al-Ain vs Al Bataeh
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 16/08 - 19h45: Motor Lublin vs Piast Gliwice
- Ngày 16/08 - 22h30: GKS Katowice vs Arka Gdynia
- Ngày 17/08 - 01h15: Lech Poznan vs Korona Kielce
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 16/08 - 22:00: Rabotnicki vs Bashkimi
- Ngày 16/08 - 22:00: FK Makedonija Gjorče Petrov vs KF Shkendija
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 17/08 - 06h30: Orlando City vs Sporting Kansas City
- Ngày 17/08 - 06h30: Toronto FC vs Columbus Crew
- Ngày 17/08 - 06h30: CF Montreal vs DC United
- Ngày 17/08 - 06h30: Charlotte vs Real Salt Lake
- Ngày 17/08 - 06h30: Inter Miami CF vs LA Galaxy
- Ngày 17/08 - 06h30: New England Revolution vs Los Angeles FC
- Ngày 17/08 - 06h30: New York Red Bulls vs Philadelphia Union
- Ngày 17/08 - 07h30: Austin FC vs FC Dallas
- Ngày 17/08 - 07h30: Chicago Fire vs St. Louis City
- Ngày 17/08 - 07h30: Minnesota United vs Seattle Sounders FC
- Ngày 17/08 - 08h30: Colorado Rapids vs Atlanta United
- Ngày 17/08 - 09h30: Portland Timbers vs FC Cincinnati
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 17/08 - 02h00: Fluminense vs Fortaleza
- Ngày 17/08 - 02h00: Ceara vs RB Bragantino
- Ngày 17/08 - 04h30: Sport Recife vs Sao Paulo
- Ngày 17/08 - 04h30: Vitoria vs Juventude
- Ngày 17/08 - 07h00: Corinthians vs Bahia
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 17/08 - 00h15: Club Atletico Platense vs San Lorenzo de Almagro
- Ngày 17/08 - 02h15: CA Huracan vs Argentinos Juniors
- Ngày 17/08 - 04h30: Rosario Central vs Deportivo Riestra
- Ngày 17/08 - 06h30: Velez Sarsfield vs Independiente
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 17/08 - 06h30: Carolina Core vs Chattanooga FC
- Ngày 17/08 - 07h00: The Town FC vs Ventura County FC
- Ngày 17/08 - 07h45: North Texas SC vs St. Louis City II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 17/08 - 05h00: Pacific FC vs HFX Wanderers FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 17/08 - 06h07: CD Guadalajara vs FC Juarez
- Ngày 17/08 - 08h00: Pachuca vs Tijuana
- Ngày 17/08 - 08h00: Tigres vs CF America
- Ngày 17/08 - 08h00: Cruz Azul vs Club Santos Laguna
- Ngày 17/08 - 10h00: Toluca vs Pumas
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 17/08 - 01h30: Petrolul Ploiesti vs Hermannstadt
Bình luận