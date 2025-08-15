  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/8 và rạng sáng 17/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 16/8 và rạng sáng 17/8 của các giải đấu Premier League, V-league, la Liga, ligue 1, CHAN Cup, Hạng nhất Anh,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/8 và rạng sáng 17/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 16/08 - 18h30: Aston Villa vs Newcastle

- Ngày 16/08 - 21h00: Brighton vs Fulham

Brighton chạm trán Fulham tại Premier League

- Ngày 16/08 - 21h00: Sunderland vs West Ham

- Ngày 16/08 - 21h00: Tottenham vs Burnley

- Ngày 16/08 - 23h30: Wolves vs Man City

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 16/08 - 18h00: Nam Định vs Hải Phòng

- Ngày 16/08 - 19h15: TP.HCM vs Hà Nội

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 17/08 - 00h30: Mallorca vs Barcelona

- Ngày 17/08 - 02h30: Valencia vs Sociedad

- Ngày 17/08 - 02h30: Alaves vs Levante

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 16/08 - 22h00: Lens vs Lyon

- Ngày 17/08 - 00h00: AS Monaco vs Le Havre

- Ngày 17/08 - 02h05: Nice vs Toulouse

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 17/08 - 00h00: Burkina Faso vs Madagascar

- Ngày 17/08 - 00h00: Central African Republic vs Tanzania

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 16/08 - 18h30: Derby County vs Coventry City

- Ngày 16/08 - 18h30: Wrexham vs West Brom

- Ngày 16/08 - 18h30: Portsmouth vs Norwich City

- Ngày 16/08 - 21h00: Preston North End vs Leicester

- Ngày 16/08 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Stoke City

- Ngày 16/08 - 21h00: Swansea vs Sheffield United

- Ngày 16/08 - 21h00: Watford vs QPR

- Ngày 16/08 - 21h00: Millwall vs Middlesbrough

- Ngày 16/08 - 21h00: Blackburn Rovers vs Birmingham City

- Ngày 16/08 - 21h00: Bristol City vs Charlton Athletic

Lịch thi đấu Siêu Cúp Đức

- Ngày 17/08 - 01h30: Stuttgart vs Munich

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 16/08 - 17h00: Brighton U18 vs Aston Villa U18

- Ngày 16/08 - 17h00: Derby County U18 vs Nottingham Forest U18

- Ngày 16/08 - 17h00: Everton U18 vs Manchester United U18

- Ngày 16/08 - 17h00: Middlesbrough U18 vs Wolves U18

- Ngày 16/08 - 17h00: Stoke City U18 vs Liverpool U18

- Ngày 16/08 - 17h00: Tottenham Hotspur U18 vs Reading U18

- Ngày 16/08 - 17h00: Birmingham City U18 vs Crystal Palace U18

- Ngày 16/08 - 17h00: Ipswich Town U18 vs West Bromwich Albion U18

- Ngày 16/08 - 17h30: Manchester City U18 vs Leeds United U18

- Ngày 16/08 - 17h30: Southampton U18 vs West Ham United U18

- Ngày 16/08 - 18h00: Leicester City U18 vs Fulham U18

- Ngày 16/08 - 18h00: Norwich City U18 vs Arsenal U18

- Ngày 16/08 - 18h00: Burnley U18 vs Sunderland U18

- Ngày 16/08 - 18h30: Newcastle United U18 vs Blackburn Rovers U18

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 16/08 - 18h00: Pirmasens vs Hamburger SV

- Ngày 16/08 - 18h00: BFC Dynamo vs VfL Bochum

- Ngày 16/08 - 20h30: Eintracht Norderstedt vs St. Pauli

- Ngày 16/08 - 20h30: FV Illertissen vs 1. FC Nuremberg

- Ngày 16/08 - 20h30: Hansa Rostock vs Hoffenheim

- Ngày 16/08 - 20h30: SV Hemelingen vs Wolfsburg

- Ngày 16/08 - 20h30: Sandhausen vs RB Leipzig

- Ngày 16/08 - 20h30: Bahlinger SC vs FC Heidenheim

- Ngày 16/08 - 23h00: Energie Cottbus vs Hannover 96

- Ngày 16/08 - 23h00: Sportfreunde Lotte vs Freiburg

- Ngày 16/08 - 23h00: VfB Lubeck vs Darmstadt

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 16/08 - 21h00: Zulte Waregem vs Club Brugge

- Ngày 16/08 - 23h15: KV Mechelen vs Gent

- Ngày 17/08 - 01h45: Union St.Gilloise vs Standard Liege

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 16/08 - 21h30: Tondela vs Famalicao

- Ngày 17/08 - 00h00: Vitoria de Guimaraes vs Estoril

- Ngày 17/08 - 02h30: CF Estrela da Amadora vs Benfica

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 16/08 - 23h45: Excelsior vs Feyenoord

- Ngày 17/08 - 01h00: Heracles vs NEC Nijmegen

- Ngày 17/08 - 02h00: FC Groningen vs SC Heerenveen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 16/08 - 22h00: Racing Santander vs Castellon

- Ngày 17/08 - 00h30: Malaga vs Eibar

- Ngày 17/08 - 02h30: Granada vs Deportivo

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 16/08 - 17h00: Suwon FC vs Ulsan Hyundai

- Ngày 16/08 - 17h00: Jeonbuk FC vs Daegu FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 16/08 - 16h00: Kashima Antlers vs Avispa Fukuoka

- Ngày 16/08 - 16h30: Shimizu S-Pulse vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 16/08 - 17h00: Shonan Bellmare vs FC Tokyo

- Ngày 16/08 - 17h00: Urawa Red Diamonds vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 16/08 - 17h00: Vissel Kobe vs Yokohama FC

- Ngày 16/08 - 17h00: Kyoto Sanga FC vs Tokyo Verdy

- Ngày 16/08 - 17h00: Machida Zelvia vs Cerezo Osaka

- Ngày 16/08 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Gamba Osaka

- Ngày 16/08 - 17h00: Albirex Niigata vs Kawasaki Frontale

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 16/08 - 21h00: Greenock Morton vs Aberdeen

- Ngày 16/08 - 21h00: Partick Thistle vs Ayr United

- Ngày 16/08 - 21h00: St. Johnstone vs Motherwell

- Ngày 16/08 - 21h00: St. Mirren vs Hearts

- Ngày 16/08 - 23h45: Rangers vs Alloa Athletic

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 16/08 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs Arema FC

- Ngày 16/08 - 15h30: Persik Kediri vs Madura United

- Ngày 16/08 - 19h00: Bhayangkara FC vs PSM Makassar

- Ngày 16/08 - 19h00: Persis Solo vs Persija Jakarta

- Ngày 16/08 - 19h00: Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 16/08 - 17h30: BATE Borisov vs FK Molodechno

- Ngày 16/08 - 22h00: Naftan Novopolotsk vs FK Vitebsk

- Ngày 17/08 - 00h00: Torpedo Zhodino vs FK Slutsk

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 16/08 - 17h30: Tianjin Jinmen Tiger vs Dalian Yingbo FC

- Ngày 16/08 - 18h00: Changchun Yatai vs Meizhou Hakka

- Ngày 16/08 - 18h00: Qingdao West Coast vs Beijing Guoan

- Ngày 16/08 - 18h35: Shenzhen Peng City vs Shandong Taishan

- Ngày 16/08 - 18h35: Zhejiang Professional vs Shanghai Shenhua

- Ngày 16/08 - 19h00: Chengdu Rongcheng vs Qingdao Hainiu

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 16/08 - 23h00: Spartak Varna vs Cherno More Varna

- Ngày 17/08 - 01h15: Beroe vs Botev Plovdiv

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 16/08 - 23h15: NK Lokomotiva vs HNK Gorica

- Ngày 17/08 - 02h00: Rijeka vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 16/08 - 17h00: FC Olexandriya vs Metalist 1925

- Ngày 16/08 - 19h30: FC Kolos Kovalivka vs Karpaty

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 16/08 - 21h05: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Dhafra

- Ngày 16/08 - 23h30: Al Ittihad Kalba vs Al-Nasr SC

- Ngày 16/08 - 23h30: Al-Ain vs Al Bataeh

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 16/08 - 19h45: Motor Lublin vs Piast Gliwice

- Ngày 16/08 - 22h30: GKS Katowice vs Arka Gdynia

- Ngày 17/08 - 01h15: Lech Poznan vs Korona Kielce

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 16/08 - 22:00: Rabotnicki vs Bashkimi

- Ngày 16/08 - 22:00: FK Makedonija Gjorče Petrov vs KF Shkendija

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 17/08 - 06h30: Orlando City vs Sporting Kansas City

- Ngày 17/08 - 06h30: Toronto FC vs Columbus Crew

- Ngày 17/08 - 06h30: CF Montreal vs DC United

- Ngày 17/08 - 06h30: Charlotte vs Real Salt Lake

- Ngày 17/08 - 06h30: Inter Miami CF vs LA Galaxy

- Ngày 17/08 - 06h30: New England Revolution vs Los Angeles FC

- Ngày 17/08 - 06h30: New York Red Bulls vs Philadelphia Union

- Ngày 17/08 - 07h30: Austin FC vs FC Dallas

- Ngày 17/08 - 07h30: Chicago Fire vs St. Louis City

- Ngày 17/08 - 07h30: Minnesota United vs Seattle Sounders FC

- Ngày 17/08 - 08h30: Colorado Rapids vs Atlanta United

- Ngày 17/08 - 09h30: Portland Timbers vs FC Cincinnati

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 17/08 - 02h00: Fluminense vs Fortaleza

- Ngày 17/08 - 02h00: Ceara vs RB Bragantino

- Ngày 17/08 - 04h30: Sport Recife vs Sao Paulo

- Ngày 17/08 - 04h30: Vitoria vs Juventude

- Ngày 17/08 - 07h00: Corinthians vs Bahia

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 17/08 - 00h15: Club Atletico Platense vs San Lorenzo de Almagro

- Ngày 17/08 - 02h15: CA Huracan vs Argentinos Juniors

- Ngày 17/08 - 04h30: Rosario Central vs Deportivo Riestra

- Ngày 17/08 - 06h30: Velez Sarsfield vs Independiente

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 17/08 - 06h30: Carolina Core vs Chattanooga FC

- Ngày 17/08 - 07h00: The Town FC vs Ventura County FC

- Ngày 17/08 - 07h45: North Texas SC vs St. Louis City II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 17/08 - 05h00: Pacific FC vs HFX Wanderers FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 17/08 - 06h07: CD Guadalajara vs FC Juarez

- Ngày 17/08 - 08h00: Pachuca vs Tijuana

- Ngày 17/08 - 08h00: Tigres vs CF America

- Ngày 17/08 - 08h00: Cruz Azul vs Club Santos Laguna

- Ngày 17/08 - 10h00: Toluca vs Pumas

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 17/08 - 01h30: Petrolul Ploiesti vs Hermannstadt

