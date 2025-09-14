Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/9 và rạng sáng 16/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/9 và rạng sáng 16/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 16/09 - 02h00: Espanyol vs Mallorca
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 15/09 - 23h30: Hellas Verona vs Cremonese
- Ngày 16/09 - 01h45: Como 1907 vs Genoa
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 15/09 - 20h45: Sharjah Cultural Club vs Al-Gharafa
- Ngày 15/09 - 23h00: Al-Wahda vs Al Ittihad
- Ngày 16/09 - 01h15: l Ahli vs Nasaf Qarshi
- Ngày 16/09 - 01h15: Al Shorta vs Al-Sadd
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 15/09 - 17h00: FC Tokyo vs Tokyo Verdy
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 15/09 - 20h00: Penang FA vs Melaka FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 15/09 - 22h00: CSKA 1948 Sofia vs Slavia Sofia
- Ngày 16/09 - 00h30: Cherno More Varna vs Dobrudzha Dobrich
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 15/09 - 23h45: IA Akranes vs Afturelding
- Ngày 16/09 - 01h00: Breidablik vs IBV Vestmannaeyjar
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 15/09 - 22h00: Hermannstadt vs FC Unirea 2004 Slobozia
- Ngày 16/09 - 01h00: Petrolul Ploiesti vs Dinamo Bucuresti
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 16/09 - 06h00: Bahia vs Cruzeiro
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 16/09 - 01h30: Real Zaragoza vs Albacete
Lịch thi đấu VĐQG Ecuador
- Ngày 16/09 - 07h00: Manta vs Aucas
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 16/09 - 00h00: Fredericia vs Vejle Boldklub
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 16/09 - 05h00: Molynes United vs Dunbeholden
- Ngày 16/09 - 07h30: Waterhouse FC vs Harbour View
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển
- Ngày 16/09 - 00h00: AIK vs Brommapojkarna
- Ngày 16/09 - 00h10: BK Haecken vs IFK Gothenburg
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 16/09 - 00h00: Rakow Czestochowa vs Gornik Zabrze
