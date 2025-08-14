Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/8 và rạng sáng 16/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/8 và rạng sáng 16/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 16/08 - 02h00: Liverpool vs Bournemouth
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 15/08 - 19h15: CAHN vs Viettel
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 16/08 - 00h00: Girona vs Vallecano
- Ngày 16/08 - 02h30: Villarreal vs Real Oviedo
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 16/08 - 01h45: Rennes vs Marseille
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 15/08 - 21h00: Guinea vs Algeria
- Ngày 16/08 - 00h00: Niger vs South Africa
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 15/08 - 18h00: Cebu FC vs Kasuka
- Ngày 15/08 - 18h30: Shan United vs Ezra FC
Lịch thi đấu DFB Cup
- Ngày 15/08 - 23h00: 1. FC Saarbrucken vs Magdeburg
- Ngày 15/08 - 23h00: FC Guetersloh vs Union Berlin
- Ngày 15/08 - 23h00: Sonnenhof Grossaspach vs Leverkusen
- Ngày 16/08 - 01h45: Arminia Bielefeld vs Bremen
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 16/08 - 01h45: Oud-Heverlee Leuven vs Genk
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 15/08 - 21h30: AVS Futebol SAD vs Casa Pia AC
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 16/08 - 01h00: Telstar vs PEC Zwolle
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 16/08 - 00h30: Burgos CF vs Leonesa
- Ngày 16/08 - 02h30: Valladolid vs AD Ceuta FC
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 15/08 - 17h00: FC Anyang vs Pohang Steelers
- Ngày 15/08 - 17h00: Jeju United vs Gangwon FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 15/08 - 15h30: Semen Padang vs Dewa United
- Ngày 15/08 - 19h00: Malut United vs Bali United
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 15/08 - 16h00: Pakhtakor Tashkent vs Sogdiyona Jizzax
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 15/08 - 22h00: FC Smorgon vs Arsenal Dzerzhinsk
- Ngày 16/08 - 00h55: Slavia Mozyr vs Gomel
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 15/08 - 18h35: Shanghai Port vs Henan Songshan Longmen
- Ngày 15/08 - 19h00: Yunnan Yukun vs Wuhan Three Towns
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 15/08 - 23h00: CSKA 1948 Sofia vs Montana
- Ngày 16/08 - 01h15: Lokomotiv Plovdiv vs Slavia Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 15/08 - 23h45: Vukovar 91 vs NK Istra 1961
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 15/08 - 22h00: Rukh Lviv vs FC Obolon Kyiv
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 15/08 - 23h00: FC Nordsjaelland vs FC Copenhagen
- Ngày 16/08 - 01h00: Fredericia vs Sonderjyske
Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ
- Ngày 15/08 - 22h00: Perlen-Buchrain vs Luzern
- Ngày 16/08 - 00h30: Volketswil vs FC Rapperswil-Jona
- Ngày 16/08 - 01h00: FC Ajoie-Monterri vs Sion
- Ngày 16/08 - 01h00: FC Wettswil-Bonstetten vs FC Zurich
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 15/08 - 23h00: FC Unirea 2004 Slobozia vs FC Metaloglobus Bucuresti
- Ngày 16/08 - 01h30: Dinamo Bucuresti vs UTA Arad
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 15/08 - 23h00: Zaglebie Lubin vs Lechia Gdansk
- Ngày 16/08 - 01h30: Cracovia vs Widzew Lodz
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 15/08 - 22h00: Arsimi vs FK Struga
- Ngày 15/08 - 22h00: GFK Tikves Kavadarci vs FK Vardar Skopje
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 16/08 - 01h30: Aldosivi vs Belgrano
- Ngày 16/08 - 05h00: Instituto Cordoba vs Union
- Ngày 16/08 - 07h00: Racing Club vs Tigre
Lịch thi đấu Scotland League Cup
- Ngày 16/08 - 01h45: Celtic vs Falkirk
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 16/08 - 04h00: New England Revolution II vs New York Red Bulls II
- Ngày 16/08 - 06h00: Toronto FC II vs FC Cincinnati II
- Ngày 16/08 - 07h00: Chicago Fire FC II vs Philadelphia Union II
- Ngày 16/08 - 07h00: Minnesota United II vs Tacoma Defiance
- Ngày 16/08 - 07h00: Colorado Rapids II vs Austin FC II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 16/08 - 06h00: Forge FC vs Atletico Ottawa
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 16/08 - 08h00: Puebla vs Atletico de San Luis
- Ngày 16/08 - 10h05: Necaxa vs Leon
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 16/08 - 02h00: Atletico Tembetary vs 2 de Mayo
- Ngày 16/08 - 04h30: CD Recoleta vs Club General Caballero JLM
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 16/08 - 01h45: Ballymena United vs Linfield
- Ngày 16/08 - 01h45: Larne vs Crusaders
