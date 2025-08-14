  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/8 và rạng sáng 16/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 15/8 và rạng sáng 16/8 của các giải đấu Premier League, V-league, la Liga, ligue 1, ASEAN Club Championship,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/8 và rạng sáng 16/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 16/08 - 02h00: Liverpool vs Bournemouth

Liverpool chạm trán Bournemouth tại Premier League

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 15/08 - 19h15: CAHN vs Viettel

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 16/08 - 00h00: Girona vs Vallecano

- Ngày 16/08 - 02h30: Villarreal vs Real Oviedo

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 16/08 - 01h45: Rennes vs Marseille

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 15/08 - 21h00: Guinea vs Algeria

- Ngày 16/08 - 00h00: Niger vs South Africa

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 15/08 - 18h00: Cebu FC vs Kasuka

- Ngày 15/08 - 18h30: Shan United vs Ezra FC

Lịch thi đấu DFB Cup

- Ngày 15/08 - 23h00: 1. FC Saarbrucken vs Magdeburg

- Ngày 15/08 - 23h00: FC Guetersloh vs Union Berlin

- Ngày 15/08 - 23h00: Sonnenhof Grossaspach vs Leverkusen

- Ngày 16/08 - 01h45: Arminia Bielefeld vs Bremen

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 16/08 - 01h45: Oud-Heverlee Leuven vs Genk

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 15/08 - 21h30: AVS Futebol SAD vs Casa Pia AC

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 16/08 - 01h00: Telstar vs PEC Zwolle

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 16/08 - 00h30: Burgos CF vs Leonesa

- Ngày 16/08 - 02h30: Valladolid vs AD Ceuta FC

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 15/08 - 17h00: FC Anyang vs Pohang Steelers

- Ngày 15/08 - 17h00: Jeju United vs Gangwon FC

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 15/08 - 15h30: Semen Padang vs Dewa United

- Ngày 15/08 - 19h00: Malut United vs Bali United

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 15/08 - 16h00: Pakhtakor Tashkent vs Sogdiyona Jizzax

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 15/08 - 22h00: FC Smorgon vs Arsenal Dzerzhinsk

- Ngày 16/08 - 00h55: Slavia Mozyr vs Gomel

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 15/08 - 18h35: Shanghai Port vs Henan Songshan Longmen

- Ngày 15/08 - 19h00: Yunnan Yukun vs Wuhan Three Towns

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 15/08 - 23h00: CSKA 1948 Sofia vs Montana

- Ngày 16/08 - 01h15: Lokomotiv Plovdiv vs Slavia Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 15/08 - 23h45: Vukovar 91 vs NK Istra 1961

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 15/08 - 22h00: Rukh Lviv vs FC Obolon Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 15/08 - 23h00: FC Nordsjaelland vs FC Copenhagen

- Ngày 16/08 - 01h00: Fredericia vs Sonderjyske

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Sĩ

- Ngày 15/08 - 22h00: Perlen-Buchrain vs Luzern

- Ngày 16/08 - 00h30: Volketswil vs FC Rapperswil-Jona

- Ngày 16/08 - 01h00: FC Ajoie-Monterri vs Sion

- Ngày 16/08 - 01h00: FC Wettswil-Bonstetten vs FC Zurich

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 15/08 - 23h00: FC Unirea 2004 Slobozia vs FC Metaloglobus Bucuresti

- Ngày 16/08 - 01h30: Dinamo Bucuresti vs UTA Arad

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 15/08 - 23h00: Zaglebie Lubin vs Lechia Gdansk

- Ngày 16/08 - 01h30: Cracovia vs Widzew Lodz

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 15/08 - 22h00: Arsimi vs FK Struga

- Ngày 15/08 - 22h00: GFK Tikves Kavadarci vs FK Vardar Skopje

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 16/08 - 01h30: Aldosivi vs Belgrano

- Ngày 16/08 - 05h00: Instituto Cordoba vs Union

- Ngày 16/08 - 07h00: Racing Club vs Tigre

Lịch thi đấu Scotland League Cup

- Ngày 16/08 - 01h45: Celtic vs Falkirk

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 16/08 - 04h00: New England Revolution II vs New York Red Bulls II

- Ngày 16/08 - 06h00: Toronto FC II vs FC Cincinnati II

- Ngày 16/08 - 07h00: Chicago Fire FC II vs Philadelphia Union II

- Ngày 16/08 - 07h00: Minnesota United II vs Tacoma Defiance

- Ngày 16/08 - 07h00: Colorado Rapids II vs Austin FC II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 16/08 - 06h00: Forge FC vs Atletico Ottawa

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 16/08 - 08h00: Puebla vs Atletico de San Luis

- Ngày 16/08 - 10h05: Necaxa vs Leon

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 16/08 - 02h00: Atletico Tembetary vs 2 de Mayo

- Ngày 16/08 - 04h30: CD Recoleta vs Club General Caballero JLM

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 16/08 - 01h45: Ballymena United vs Linfield

- Ngày 16/08 - 01h45: Larne vs Crusaders

