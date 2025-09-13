Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/9 và rạng sáng 15/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/9 và rạng sáng 15/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 14/09 - 20h00: Burnley vs Liverpool
- Ngày 14/09 - 22h30: Man City vs Man United
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 14/09 - 19h00: Celta Vigo vs Girona
- Ngày 14/09 - 21h15: Levante vs Real Betis
- Ngày 14/09 - 23h30: Osasuna vs Vallecano
- Ngày 15/09 - 02h00: Barcelona vs Valencia
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 14/09 - 17h30: AS Roma vs Torino
- Ngày 14/09 - 20h00: Atalanta vs Lecce
- Ngày 14/09 - 20h00: Pisa vs Udinese
- Ngày 14/09 - 23h00: Sassuolo vs Lazio
- Ngày 15/09 - 01h45: AC Milan vs Bologna
Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam
- Ngày 14/09 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Bắc Ninh
- Ngày 14/09 - 18h00: Hà Tĩnh vs Quảng Ninh
- Ngày 14/09 - 18h00: Đà Nẵng vs Hồ Chí Minh City FC 2
- Ngày 14/09 - 19h15: Trường Tươi Đồng Nai vs Becamex TP.HCM
- Ngày 14/09 - 19h15: Viettel vs Hà Nội
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 14/09 - 20h30: St. Pauli vs Augsburg
- Ngày 14/09 - 22h30: Borussia M'gladbach vs Bremen
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 14/09 - 20h00: Lille vs Toulouse
- Ngày 14/09 - 22h15: Brest vs Paris FC
- Ngày 14/09 - 22h15: Strasbourg vs Le Havre
- Ngày 14/09 - 22h15: Paris Saint-Germain vs Lens
- Ngày 14/09 - 22h15: Metz vs Angers
- Ngày 15/09 - 01h45: Rennes vs Lyon
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 14/09 - 18h00: Southampton vs Portsmouth
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 14/09 - 20h00: Virtus Entella vs Mantova
- Ngày 14/09 - 22h15: Sudtirol vs Palermo
- Ngày 15/09 - 00h30: Empoli vs Spezia
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 14/09 - 22h35: Al Riyadh vs Al Najma
- Ngày 14/09 - 22h50: Damac vs NEOM SC
- Ngày 15/09 - 01h00: Al Nassr vs Al Kholood
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 14/09 - 18h30: Royal Antwerp vs Gent
- Ngày 14/09 - 21h00: Cercle Brugge vs Sporting Charleroi
- Ngày 14/09 - 23h30: Anderlecht vs Genk
- Ngày 15/09 - 00h15: St.Truiden vs Westerlo
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 14/09 - 21h30: CF Estrela da Amadora vs Vitoria de Guimaraes
- Ngày 15/09 - 00h00: Arouca vs Casa Pia AC
- Ngày 15/09 - 02h30: SC Braga vs Gil Vicente
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 14/09 - 17h15: Excelsior vs Sparta Rotterdam
- Ngày 14/09 - 19h30: FC Utrecht vs FC Groningen
- Ngày 14/09 - 19h30: Heracles vs AZ Alkmaar
- Ngày 14/09 - 21h45: Telstar vs Fortuna Sittard
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 14/09 - 19h00: FC Andorra vs Cordoba
- Ngày 14/09 - 21h15: Racing Santander vs Leonesa
- Ngày 14/09 - 23h30: Sporting Gijon vs Burgos CF
- Ngày 14/09 - 23h30: Castellon vs AD Ceuta FC
- Ngày 15/09 - 02h00: Granada vs Leganes
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 14/09 - 17h00: FC Anyang vs Jeju United
- Ngày 14/09 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs Daegu FC
- Ngày 14/09 - 17h00: Suwon FC vs Gwangju FC
Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha
- Ngày 14/09 - 17h00: Fayal SC vs CD Olivais e Moscavide
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 14/09 - 18h30: Preussen Muenster vs Fortuna Dusseldorf
- Ngày 14/09 - 18h30: Elversberg vs Dynamo Dresden
- Ngày 14/09 - 18h30: Greuther Furth vs Kaiserslautern
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 14/09 - 19h15: Kuala Lumpur City FC vs Kelantan The Real Warriors
- Ngày 14/09 - 19h15: Kuching FA vs Brunei DPMM
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 14/09 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs Borneo FC Samarinda
- Ngày 14/09 - 19h00: Persija Jakarta vs Bali United
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 14/09 - 18h00: Dalian Yingbo FC vs Shenzhen Peng City
- Ngày 14/09 - 18h35: Tianjin Jinmen Tiger vs Wuhan Three Towns
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 14/09 - 22h00: Lokomotiv Plovdiv vs Ludogorets
- Ngày 15/09 - 00h30: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Levski Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 14/09 - 22h00: Osijek vs Vukovar 91
- Ngày 15/09 - 00h15: Dinamo Zagreb vs HNK Gorica
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 14/09 - 17h00: Kryvbas vs Polissya Zhytomyr
- Ngày 14/09 - 19h30: Zorya vs FC Kolos Kovalivka
- Ngày 14/09 - 22h00: Karpaty vs SC PoltavaSC Poltava
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 14/09 - 19h00: Viborg vs AGF
- Ngày 14/09 - 21h00: FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland
- Ngày 14/09 - 23h00: Silkeborg vs OB
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 14/09 - 20h30: Al-Khaboora vs Al-Shabab
- Ngày 14/09 - 20h30: Bahla vs Sur
- Ngày 14/09 - 23h00: Al-Nasr Salalah vs Al Rustaq
- Ngày 14/09 - 23h00: Ibri vs Al-Nahda
- Ngày 14/09 - 23h00: Oman FC vs Al-Seeb
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 14/09 - 19h00: Winterthur vs Sion
- Ngày 14/09 - 21h30: Grasshopper vs Lausanne
- Ngày 14/09 - 21h30: Luzern vs Young Boys
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 14/09 - 21h00: MSK Spisske Podhradie vs FC Kosice
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 14/09 - 21h00: KA Akureyri vs Vestri
- Ngày 14/09 - 21h00: FH Hafnarfjordur vs Fram Reykjavik
- Ngày 14/09 - 23h30: KR Reykjavik vs Vikingur Reykjavik
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 14/09 - 19h45: Otelul Galati vs Botosani
- Ngày 14/09 - 22h00: CS Universitatea Craiova vs FCV Farul Constanta
- Ngày 15/09 - 01h00: Miercurea Ciuc vs FCSB
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 14/09 - 17h15: Motor Lublin vs Termalica Nieciecza
- Ngày 14/09 - 19h45: Legia Warszawa vs Radomiak Radom
- Ngày 14/09 - 22h30: Widzew Lodz vs Arka Gdynia
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 15/09 - 02h00: Juventude vs Flamengo
- Ngày 15/09 - 02h00: Atletico MG vs Santos FC
- Ngày 15/09 - 03h30: Sao Paulo vs Botafogo FR
- Ngày 15/09 - 06h30: Vasco da Gama vs Ceara
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 15/09 - 01h00: Gimnasia LP vs Union
- Ngày 15/09 - 01h00: Instituto Cordoba vs Argentinos Juniors
- Ngày 15/09 - 03h30: Rosario Central vs Boca Juniors
- Ngày 15/09 - 06h00: Tigre vs Talleres
- Ngày 15/09 - 06h00: Defensa y Justicia vs Club Atletico Platense
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 15/09 - 02h00: Columbus Crew II vs Philadelphia Union II
- Ngày 15/09 - 03h00: Portland Timbers II vs Los Angeles FC II
- Ngày 15/09 - 04h00: Colorado Rapids II vs Houston Dynamo II
- Ngày 15/09 - 06h00: Inter Miami CF II vs Orlando City B
- Ngày 15/09 - 07h30: North Texas SC vs Sporting Kansas City II
- Ngày 15/09 - 08h00: Chicago Fire FC II vs New York City FC II
- Ngày 15/09 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Ventura County FC
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 15/09 - 01h00: York United FC vs Atletico Ottawa
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 15/09 - 04h00: Guastatoya vs CSD Municipal
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 15/09 - 06h00: Queretaro FC vs Monterrey
- Ngày 15/09 - 08h00: Atletico de San Luis vs Tijuana
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 15/09 - 03h30: Arnett Gardens vs Chapelton
- Ngày 15/09 - 03h30: Molynes United vs Dunbeholden
- Ngày 15/09 - 03h30: Montego Bay United FC vs Tivoli Gardens
- Ngày 15/09 - 03h30: Mount Pleasant vs Cavalier SC
- Ngày 15/09 - 03h30: Spanish Town Police vs Portmore United
- Ngày 15/09 - 03h30: Treasure Beach vs Racing United
- Ngày 15/09 - 03h30: Waterhouse FC vs Harbour View
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 15/09 - 02h15: Valur vs Stjarnan
