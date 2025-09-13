  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/9 và rạng sáng 15/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 14/9 và rạng sáng 15/9 của các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A, Cúp QG Việt Nam, Bundesliga, Ligue 1,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/9 và rạng sáng 15/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 14/09 - 20h00: Burnley vs Liverpool

- Ngày 14/09 - 22h30: Man City vs Man United

Man City chạm trán Man United tại Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 14/09 - 19h00: Celta Vigo vs Girona

- Ngày 14/09 - 21h15: Levante vs Real Betis

- Ngày 14/09 - 23h30: Osasuna vs Vallecano

- Ngày 15/09 - 02h00: Barcelona vs Valencia

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 14/09 - 17h30: AS Roma vs Torino

- Ngày 14/09 - 20h00: Atalanta vs Lecce

- Ngày 14/09 - 20h00: Pisa vs Udinese

- Ngày 14/09 - 23h00: Sassuolo vs Lazio

- Ngày 15/09 - 01h45: AC Milan vs Bologna

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 14/09 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Bắc Ninh

- Ngày 14/09 - 18h00: Hà Tĩnh vs Quảng Ninh

- Ngày 14/09 - 18h00: Đà Nẵng vs Hồ Chí Minh City FC 2

- Ngày 14/09 - 19h15: Trường Tươi Đồng Nai vs Becamex TP.HCM

- Ngày 14/09 - 19h15: Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 14/09 - 20h30: St. Pauli vs Augsburg

- Ngày 14/09 - 22h30: Borussia M'gladbach vs Bremen

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 14/09 - 20h00: Lille vs Toulouse

- Ngày 14/09 - 22h15: Brest vs Paris FC

- Ngày 14/09 - 22h15: Strasbourg vs Le Havre

- Ngày 14/09 - 22h15: Paris Saint-Germain vs Lens

- Ngày 14/09 - 22h15: Metz vs Angers

- Ngày 15/09 - 01h45: Rennes vs Lyon

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 14/09 - 18h00: Southampton vs Portsmouth

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 14/09 - 20h00: Virtus Entella vs Mantova

- Ngày 14/09 - 22h15: Sudtirol vs Palermo

- Ngày 15/09 - 00h30: Empoli vs Spezia

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 14/09 - 22h35: Al Riyadh vs Al Najma

- Ngày 14/09 - 22h50: Damac vs NEOM SC

- Ngày 15/09 - 01h00: Al Nassr vs Al Kholood

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 14/09 - 18h30: Royal Antwerp vs Gent

- Ngày 14/09 - 21h00: Cercle Brugge vs Sporting Charleroi

- Ngày 14/09 - 23h30: Anderlecht vs Genk

- Ngày 15/09 - 00h15: St.Truiden vs Westerlo

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 14/09 - 21h30: CF Estrela da Amadora vs Vitoria de Guimaraes

- Ngày 15/09 - 00h00: Arouca vs Casa Pia AC

- Ngày 15/09 - 02h30: SC Braga vs Gil Vicente

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 14/09 - 17h15: Excelsior vs Sparta Rotterdam

- Ngày 14/09 - 19h30: FC Utrecht vs FC Groningen

- Ngày 14/09 - 19h30: Heracles vs AZ Alkmaar

- Ngày 14/09 - 21h45: Telstar vs Fortuna Sittard

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 14/09 - 19h00: FC Andorra vs Cordoba

- Ngày 14/09 - 21h15: Racing Santander vs Leonesa

- Ngày 14/09 - 23h30: Sporting Gijon vs Burgos CF

- Ngày 14/09 - 23h30: Castellon vs AD Ceuta FC

- Ngày 15/09 - 02h00: Granada vs Leganes

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 14/09 - 17h00: FC Anyang vs Jeju United

- Ngày 14/09 - 17h00: Gimcheon Sangmu vs Daegu FC

- Ngày 14/09 - 17h00: Suwon FC vs Gwangju FC

Lịch thi đấu Cúp QG Bồ Đào Nha

- Ngày 14/09 - 17h00: Fayal SC vs CD Olivais e Moscavide

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 14/09 - 18h30: Preussen Muenster vs Fortuna Dusseldorf

- Ngày 14/09 - 18h30: Elversberg vs Dynamo Dresden

- Ngày 14/09 - 18h30: Greuther Furth vs Kaiserslautern

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 14/09 - 19h15: Kuala Lumpur City FC vs Kelantan The Real Warriors

- Ngày 14/09 - 19h15: Kuching FA vs Brunei DPMM

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 14/09 - 15h30: PSIM Yogyakarta vs Borneo FC Samarinda

- Ngày 14/09 - 19h00: Persija Jakarta vs Bali United

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 14/09 - 18h00: Dalian Yingbo FC vs Shenzhen Peng City

- Ngày 14/09 - 18h35: Tianjin Jinmen Tiger vs Wuhan Three Towns

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 14/09 - 22h00: Lokomotiv Plovdiv vs Ludogorets

- Ngày 15/09 - 00h30: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Levski Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 14/09 - 22h00: Osijek vs Vukovar 91

- Ngày 15/09 - 00h15: Dinamo Zagreb vs HNK Gorica

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 14/09 - 17h00: Kryvbas vs Polissya Zhytomyr

- Ngày 14/09 - 19h30: Zorya vs FC Kolos Kovalivka

- Ngày 14/09 - 22h00: Karpaty vs SC PoltavaSC Poltava

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 14/09 - 19h00: Viborg vs AGF

- Ngày 14/09 - 21h00: FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland

- Ngày 14/09 - 23h00: Silkeborg vs OB

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 14/09 - 20h30: Al-Khaboora vs Al-Shabab

- Ngày 14/09 - 20h30: Bahla vs Sur

- Ngày 14/09 - 23h00: Al-Nasr Salalah vs Al Rustaq

- Ngày 14/09 - 23h00: Ibri vs Al-Nahda

- Ngày 14/09 - 23h00: Oman FC vs Al-Seeb

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 14/09 - 19h00: Winterthur vs Sion

- Ngày 14/09 - 21h30: Grasshopper vs Lausanne

- Ngày 14/09 - 21h30: Luzern vs Young Boys

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 14/09 - 21h00: MSK Spisske Podhradie vs FC Kosice

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 14/09 - 21h00: KA Akureyri vs Vestri

- Ngày 14/09 - 21h00: FH Hafnarfjordur vs Fram Reykjavik

- Ngày 14/09 - 23h30: KR Reykjavik vs Vikingur Reykjavik

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 14/09 - 19h45: Otelul Galati vs Botosani

- Ngày 14/09 - 22h00: CS Universitatea Craiova vs FCV Farul Constanta

- Ngày 15/09 - 01h00: Miercurea Ciuc vs FCSB

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 14/09 - 17h15: Motor Lublin vs Termalica Nieciecza

- Ngày 14/09 - 19h45: Legia Warszawa vs Radomiak Radom

- Ngày 14/09 - 22h30: Widzew Lodz vs Arka Gdynia

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 15/09 - 02h00: Juventude vs Flamengo

- Ngày 15/09 - 02h00: Atletico MG vs Santos FC

- Ngày 15/09 - 03h30: Sao Paulo vs Botafogo FR

- Ngày 15/09 - 06h30: Vasco da Gama vs Ceara

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 15/09 - 01h00: Gimnasia LP vs Union

- Ngày 15/09 - 01h00: Instituto Cordoba vs Argentinos Juniors

- Ngày 15/09 - 03h30: Rosario Central vs Boca Juniors

- Ngày 15/09 - 06h00: Tigre vs Talleres

- Ngày 15/09 - 06h00: Defensa y Justicia vs Club Atletico Platense

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 15/09 - 02h00: Columbus Crew II vs Philadelphia Union II

- Ngày 15/09 - 03h00: Portland Timbers II vs Los Angeles FC II

- Ngày 15/09 - 04h00: Colorado Rapids II vs Houston Dynamo II

- Ngày 15/09 - 06h00: Inter Miami CF II vs Orlando City B

- Ngày 15/09 - 07h30: North Texas SC vs Sporting Kansas City II

- Ngày 15/09 - 08h00: Chicago Fire FC II vs New York City FC II

- Ngày 15/09 - 08h30: Real Monarchs SLC vs Ventura County FC

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 15/09 - 01h00: York United FC vs Atletico Ottawa

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 15/09 - 04h00: Guastatoya vs CSD Municipal

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 15/09 - 06h00: Queretaro FC vs Monterrey

- Ngày 15/09 - 08h00: Atletico de San Luis vs Tijuana

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 15/09 - 03h30: Arnett Gardens vs Chapelton

- Ngày 15/09 - 03h30: Molynes United vs Dunbeholden

- Ngày 15/09 - 03h30: Montego Bay United FC vs Tivoli Gardens

- Ngày 15/09 - 03h30: Mount Pleasant vs Cavalier SC

- Ngày 15/09 - 03h30: Spanish Town Police vs Portmore United

- Ngày 15/09 - 03h30: Treasure Beach vs Racing United

- Ngày 15/09 - 03h30: Waterhouse FC vs Harbour View

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 15/09 - 02h15: Valur vs Stjarnan

