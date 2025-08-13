Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/8 và rạng sáng 15/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/8 và rạng sáng 15/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 14/08 - 22h00: KuPS vs RFS
- Ngày 14/08 - 23h00: FC Noah vs Lincoln Red Imps FC
- Ngày 14/08 - 23h00: FC Midtjylland vs Fredrikstad
- Ngày 15/08 - 00h00: Wolfsberger AC vs PAOK FC
- Ngày 15/08 - 00h00: Brann vs BK Haecken
- Ngày 15/08 - 00h30: Breidablik vs Zrinjski Mostar
- Ngày 15/08 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans
- Ngày 15/08 - 01h00: FC Utrecht vs Servette
- Ngày 15/08 - 01h00: Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos
- Ngày 15/08 - 01h00: Drita vs FCSB
- Ngày 15/08 - 01h30: SC Braga vs CFR Cluj
- Ngày 15/08 - 02h00: Legia Warszawa vs Larnaca
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 14/08 - 21h00: Astana vs Lausanne
- Ngày 14/08 - 23h00: Sabah FK vs Levski Sofia
- Ngày 14/08 - 23h00: Ararat Armenia vs Sparta Prague
- Ngày 14/08 - 23h30: FCI Levadia vs FC Differdange 03
- Ngày 15/08 - 00h00: Omonia Nicosia vs Araz PFK
- Ngày 15/08 - 00h00: Paksi SE vs Polissya Zhytomyr
- Ngày 15/08 - 00h00: Gyori ETO vs AIK
- Ngày 15/08 - 00h00: Hammarby IF vs Rosenborg
- Ngày 15/08 - 00h00: FC Sheriff vs Anderlecht
- Ngày 15/08 - 00h30: Broendby IF vs Vikingur Reykjavik
- Ngày 15/08 - 00h30: FC Vaduz vs AZ Alkmaar
- Ngày 15/08 - 00h30: Beitar Jerusalem vs Riga FC
- Ngày 15/08 - 00h30: Arda Kardzhali vs FK Kauno Zalgiris
- Ngày 15/08 - 01h00: Athens vs Aris Limassol
- Ngày 15/08 - 01h00: Maccabi Haifa vs Rakow Czestochowa
- Ngày 15/08 - 01h00: Besiktas vs St. Patrick's Athletic
- Ngày 15/08 - 01h00: Neman Grodno vs Klaksvik
- Ngày 15/08 - 01h00: NK Celje vs Lugano
- Ngày 15/08 - 01h15: Jagiellonia Bialystok vs Silkeborg
- Ngày 15/08 - 01h30: Spartak Trnava vs CS Universitatea Craiova
- Ngày 15/08 - 01h45: Linfield vs Vikingur
- Ngày 15/08 - 01h45: Dundee United vs Rapid Wien
- Ngày 15/08 - 01h45: FC Dinamo City vs Hajduk Split
- Ngày 15/08 - 02h00: Austria Wien vs Banik Ostrava
- Ngày 15/08 - 02h00: Santa Clara vs Larne
- Ngày 15/08 - 02h00: Virtus Acquaviva vs FC Milsami Orhei
- Ngày 15/08 - 02h00: Shamrock Rovers vs Ballkani
- Ngày 15/08 - 02h00: Hibernian vs Partizan Beograd
- Ngày 15/08 - 02h00: KF Egnatia vs Olimpija Ljubljana
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 15/08 - 05h00: Botafogo FR vs LDU de Quito
- Ngày 15/08 - 07h30: Libertad vs River Plate
- Ngày 15/08 - 07h30: Universitario de Deportes vs Palmeiras
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 14/08 - 21h00: Ma rốc vs Zambia
- Ngày 15/08 - 00h00: Angola vs DR Congo
Lịch thi đấu VĐQG Jordan
- Ngày 14/08 - 22h00: Sama AL Sarhan vs Al-Ahly
- Ngày 14/08 - 22h00: Al-Baqaa vs Al-Jazeera
- Ngày 15/08 - 00h45: Al-Salt vs Al-Hussein SC
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 14/08 - 21h30: ACS Fotbal Club Bacau 2023 vs Ceahlaul Piatra-Neamt
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 15/08 - 06h00: Inter Miami CF II vs Huntsville City FC
Bình luận