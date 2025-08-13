  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/8 và rạng sáng 15/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 14/8 và rạng sáng 15/8 của các giải đấu Europa League, Europa Conference League, Copa Libertadores, CHAN Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/8 và rạng sáng 15/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 14/08 - 22h00: KuPS vs RFS

- Ngày 14/08 - 23h00: FC Noah vs Lincoln Red Imps FC

KuPS chạm trán RFS tại Europa League

- Ngày 14/08 - 23h00: FC Midtjylland vs Fredrikstad

- Ngày 15/08 - 00h00: Wolfsberger AC vs PAOK FC

- Ngày 15/08 - 00h00: Brann vs BK Haecken

- Ngày 15/08 - 00h30: Breidablik vs Zrinjski Mostar

- Ngày 15/08 - 01h00: Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans

- Ngày 15/08 - 01h00: FC Utrecht vs Servette

- Ngày 15/08 - 01h00: Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos

- Ngày 15/08 - 01h00: Drita vs FCSB

- Ngày 15/08 - 01h30: SC Braga vs CFR Cluj

- Ngày 15/08 - 02h00: Legia Warszawa vs Larnaca

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 14/08 - 21h00: Astana vs Lausanne

- Ngày 14/08 - 23h00: Sabah FK vs Levski Sofia

- Ngày 14/08 - 23h00: Ararat Armenia vs Sparta Prague

- Ngày 14/08 - 23h30: FCI Levadia vs FC Differdange 03

- Ngày 15/08 - 00h00: Omonia Nicosia vs Araz PFK

- Ngày 15/08 - 00h00: Paksi SE vs Polissya Zhytomyr

- Ngày 15/08 - 00h00: Gyori ETO vs AIK

- Ngày 15/08 - 00h00: Hammarby IF vs Rosenborg

- Ngày 15/08 - 00h00: FC Sheriff vs Anderlecht

- Ngày 15/08 - 00h30: Broendby IF vs Vikingur Reykjavik

- Ngày 15/08 - 00h30: FC Vaduz vs AZ Alkmaar

- Ngày 15/08 - 00h30: Beitar Jerusalem vs Riga FC

- Ngày 15/08 - 00h30: Arda Kardzhali vs FK Kauno Zalgiris

- Ngày 15/08 - 01h00: Athens vs Aris Limassol

- Ngày 15/08 - 01h00: Maccabi Haifa vs Rakow Czestochowa

- Ngày 15/08 - 01h00: Besiktas vs St. Patrick's Athletic

- Ngày 15/08 - 01h00: Neman Grodno vs Klaksvik

- Ngày 15/08 - 01h00: NK Celje vs Lugano

- Ngày 15/08 - 01h15: Jagiellonia Bialystok vs Silkeborg

- Ngày 15/08 - 01h30: Spartak Trnava vs CS Universitatea Craiova

- Ngày 15/08 - 01h45: Linfield vs Vikingur

- Ngày 15/08 - 01h45: Dundee United vs Rapid Wien

- Ngày 15/08 - 01h45: FC Dinamo City vs Hajduk Split

- Ngày 15/08 - 02h00: Austria Wien vs Banik Ostrava

- Ngày 15/08 - 02h00: Santa Clara vs Larne

- Ngày 15/08 - 02h00: Virtus Acquaviva vs FC Milsami Orhei

- Ngày 15/08 - 02h00: Shamrock Rovers vs Ballkani

- Ngày 15/08 - 02h00: Hibernian vs Partizan Beograd

- Ngày 15/08 - 02h00: KF Egnatia vs Olimpija Ljubljana

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 15/08 - 05h00: Botafogo FR vs LDU de Quito

- Ngày 15/08 - 07h30: Libertad vs River Plate

- Ngày 15/08 - 07h30: Universitario de Deportes vs Palmeiras

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 14/08 - 21h00: Ma rốc vs Zambia

- Ngày 15/08 - 00h00: Angola vs DR Congo

Lịch thi đấu VĐQG Jordan

- Ngày 14/08 - 22h00: Sama AL Sarhan vs Al-Ahly

- Ngày 14/08 - 22h00: Al-Baqaa vs Al-Jazeera

- Ngày 15/08 - 00h45: Al-Salt vs Al-Hussein SC

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 14/08 - 21h30: ACS Fotbal Club Bacau 2023 vs Ceahlaul Piatra-Neamt

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 15/08 - 06h00: Inter Miami CF II vs Huntsville City FC

Văn Hải
