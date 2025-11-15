Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/11 và rạng sáng 17/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/11 và rạng sáng 17/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 16/11 - 21h00: Bồ Đào Nha vs Armenia

- Ngày 16/11 - 21h00: Hungary vs Ailen

Bồ Đào Nha chạm trán Armenia tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

- Ngày 17/11 - 00h00: Azerbaijan vs Pháp

- Ngày 17/11 - 00h00: Ukraine vs Ai-xơ-len

- Ngày 17/11 - 00h00: Albania vs Anh

- Ngày 17/11 - 00h00: Serbia vs Latvia

- Ngày 17/11 - 02h45: Israel vs Moldova

- Ngày 17/11 - 02h45: Italia vs Na Uy

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 16/11 - 18h00: SLNA vs Đà Nẵng

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 17/11 - 02h00: Nigeria vs DR Congo

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 16/11 - 20h00: AD Ceuta FC vs Leganes

- Ngày 16/11 - 22h15: Sporting Gijon vs Eibar

- Ngày 16/11 - 22h15: Almeria vs Cadiz

- Ngày 17/11 - 00h30: Cordoba vs Deportivo

- Ngày 17/11 - 00h30: Mirandes vs Burgos CF

- Ngày 17/11 - 03h00: Real Zaragoza vs Huesca

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

- Ngày 16/11 - 13h05: Vissel Kobe vs Sanfrecce Hiroshima

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 16/11 - 22h30: FC OSA vs Inova Sca

- Ngày 16/11 - 22h30: Zoman FC vs Stella Club

- Ngày 17/11 - 01h00: Stade D'abidjan vs US Tchologo

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 16/11 - 21h30: Muaither SC vs Al-Khuraitiat

- Ngày 16/11 - 21h30: Al Mesaimeer vs Al-Khor

- Ngày 16/11 - 23h30: Al-Sadd vs Al-Ahli

- Ngày 16/11 - 23h30: Umm Salal vs Al-Wakra

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 16/11 - 19h50: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Nasr SC

- Ngày 16/11 - 22h30: Al-Jazira vs Al-Wasl

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 17/11 - 05h00: RB Bragantino vs Atletico MG

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 17/11 - 03h00: Velez Sarsfield vs River Plate

- Ngày 17/11 - 03h00: Instituto Cordoba vs Talleres

- Ngày 17/11 - 06h15: Boca Juniors vs Tigre

- Ngày 17/11 - 06h15: Central Cordoba de Santiago vs Banfield

- Ngày 17/11 - 06h15: Estudiantes de la Plata vs Argentinos Juniors

- Ngày 17/11 - 06h15: Newell's Old Boys vs Racing Club

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 17/11 - 00h00: Aurora FC vs Club Xelaju

- Ngày 17/11 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Mictlan

- Ngày 17/11 - 07h00: Antigua Guatemala vs Comunicaciones FC

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 17/11 - 05h00: America de Cali vs Atletico Nacional

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 17/11 - 04h00: 2 de Mayo vs Club General Caballero JLM

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 17/11 - 03h30: Chapelton vs Cavalier SC

- Ngày 17/11 - 03h30: Dung Beholden vs Tivoli Gardens

- Ngày 17/11 - 03h30: Molynes United vs Arnett Gardens

- Ngày 17/11 - 03h30: Montego Bay United FC vs Waterhouse FC

- Ngày 17/11 - 03h30: Mount Pleasant vs Spanish Town Police

- Ngày 17/11 - 03h30: Racing United vs Harbour View

- Ngày 17/11 - 03h30: Treasure Beach vs Portmore United