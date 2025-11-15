  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 16/11 và rạng sáng 17/11

Cần biếtThứ Bảy, 15/11/2025 09:59:56 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 16/11 và rạng sáng 17/11 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, Cúp quốc gia Việt Nam,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 16/11 và rạng sáng 17/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 16/11 - 21h00: Bồ Đào Nha vs Armenia

- Ngày 16/11 - 21h00: Hungary vs Ailen

Bồ Đào Nha chạm trán Armenia tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Bồ Đào Nha chạm trán Armenia tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

- Ngày 17/11 - 00h00: Azerbaijan vs Pháp

- Ngày 17/11 - 00h00: Ukraine vs Ai-xơ-len

- Ngày 17/11 - 00h00: Albania vs Anh

- Ngày 17/11 - 00h00: Serbia vs Latvia

- Ngày 17/11 - 02h45: Israel vs Moldova

- Ngày 17/11 - 02h45: Italia vs Na Uy

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 16/11 - 18h00: SLNA vs Đà Nẵng

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 17/11 - 02h00: Nigeria vs DR Congo

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 16/11 - 20h00: AD Ceuta FC vs Leganes

- Ngày 16/11 - 22h15: Sporting Gijon vs Eibar

- Ngày 16/11 - 22h15: Almeria vs Cadiz

- Ngày 17/11 - 00h30: Cordoba vs Deportivo

- Ngày 17/11 - 00h30: Mirandes vs Burgos CF

- Ngày 17/11 - 03h00: Real Zaragoza vs Huesca

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

- Ngày 16/11 - 13h05: Vissel Kobe vs Sanfrecce Hiroshima

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 16/11 - 22h30: FC OSA vs Inova Sca

- Ngày 16/11 - 22h30: Zoman FC vs Stella Club

- Ngày 17/11 - 01h00: Stade D'abidjan vs US Tchologo

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 16/11 - 21h30: Muaither SC vs Al-Khuraitiat

- Ngày 16/11 - 21h30: Al Mesaimeer vs Al-Khor

- Ngày 16/11 - 23h30: Al-Sadd vs Al-Ahli

- Ngày 16/11 - 23h30: Umm Salal vs Al-Wakra

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 16/11 - 19h50: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al-Nasr SC

- Ngày 16/11 - 22h30: Al-Jazira vs Al-Wasl

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 17/11 - 05h00: RB Bragantino vs Atletico MG

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 17/11 - 03h00: Velez Sarsfield vs River Plate

- Ngày 17/11 - 03h00: Instituto Cordoba vs Talleres

- Ngày 17/11 - 06h15: Boca Juniors vs Tigre

- Ngày 17/11 - 06h15: Central Cordoba de Santiago vs Banfield

- Ngày 17/11 - 06h15: Estudiantes de la Plata vs Argentinos Juniors

- Ngày 17/11 - 06h15: Newell's Old Boys vs Racing Club

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 17/11 - 00h00: Aurora FC vs Club Xelaju

- Ngày 17/11 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Deportivo Mictlan

- Ngày 17/11 - 07h00: Antigua Guatemala vs Comunicaciones FC

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 17/11 - 05h00: America de Cali vs Atletico Nacional

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 17/11 - 04h00: 2 de Mayo vs Club General Caballero JLM

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 17/11 - 03h30: Chapelton vs Cavalier SC

- Ngày 17/11 - 03h30: Dung Beholden vs Tivoli Gardens

- Ngày 17/11 - 03h30: Molynes United vs Arnett Gardens

- Ngày 17/11 - 03h30: Montego Bay United FC vs Waterhouse FC

- Ngày 17/11 - 03h30: Mount Pleasant vs Spanish Town Police

- Ngày 17/11 - 03h30: Racing United vs Harbour View

- Ngày 17/11 - 03h30: Treasure Beach vs Portmore United

Văn Hải
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn