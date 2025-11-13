  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/11 và rạng sáng 15/11

Cần biếtThứ Năm, 13/11/2025 09:55:25 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 14/11 và rạng sáng 15/11 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Cúp quốc gia Pháp, U21 Euro,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 14/11 và rạng sáng 15/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 15/11 - 00h00: Phần Lan vs Malta

- Ngày 15/11 - 02h45: Ba Lan vs Hà Lan

Ba Lan chạm trán Hà Lan tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Ba Lan chạm trán Hà Lan tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

- Ngày 15/11 - 02h45: Croatia vs Quần đảo Faroe

- Ngày 15/11 - 02h45: Luxembourg vs Đức

- Ngày 15/11 - 02h45: Slovakia vs Northern Ireland

- Ngày 15/11 - 02h45: Gibraltar vs Montenegro

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 15/11 - 02h00: Boulogne vs Dunkerque

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 14/11 - 18h00: Armenia U21 vs Montenegro U21

- Ngày 14/11 - 21h00: Belarus U21 vs Wales U21

- Ngày 14/11 - 22h00: Poland U21 vs Italy U21

- Ngày 14/11 - 22h00: Finland U21 vs Romania U21

- Ngày 14/11 - 22h00: Greece U21 vs Georgia U21

- Ngày 15/11 - 00h00: Germany U21 vs Malta U21

- Ngày 15/11 - 00h00: Turkey U21 vs Ukraine U21

- Ngày 15/11 - 00h00: Austria U21 vs Belgium U21

- Ngày 15/11 - 00h00: Cyprus U21 vs Kosovo U21

- Ngày 15/11 - 00h30: Netherlands U21 vs Slovenia U21

- Ngày 15/11 - 00h45: Israel U21 vs Norway U21

- Ngày 15/11 - 01h30: Switzerland U21 vs France U21

- Ngày 15/11 - 02h45: Spain U21 vs San Marino U21

- Ngày 15/11 - 02h45: England U21 vs Ireland U21

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 14/11 - 17h00: Turkey U17 vs Malta U17

- Ngày 14/11 - 17h30: Croatia U17 vs Albania U17

- Ngày 14/11 - 19h45: Netherlands U17 vs Kazakhstan U17

- Ngày 14/11 - 23h00: Serbia U17 vs Bosnia and Herzegovina U17

Lịch thi đấu VĐQG Congo

- Ngày 14/11 - 20h00: AS Kondo vs Diables Noirs

- Ngày 14/11 - 21h00: AS Otoho vs AS Juk

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 14/11 - 21h30: Al-Arabi vs Al-Shamal

- Ngày 14/11 - 21h30: Qatar SC vs Al-Shahaniya

- Ngày 14/11 - 23h30: Al-Duhail SC vs Al-Gharafa

- Ngày 14/11 - 23h30: Al-Sailiya vs Al-Rayyan

Lịch thi đấu VĐQG Ghana

- Ngày 14/11 - 22h30: Dreams FC vs Hohoe United

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 15/11 - 06h00: Lanus vs Atletico Tucuman

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 15/11 - 02h30: Valladolid vs Las Palmas

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 15/11 - 02h30: Dinamo Samarkand vs Andijon

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 15/11 - 04h30: Guarani vs Nacional Asuncion

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 15/11 - 02h45: Glentoran vs Carrick Rangers

Văn Hải
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn