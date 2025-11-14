  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/11 và rạng sáng 16/11

Thứ Sáu, 14/11/2025 09:52:49 +07:00

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 15/11 và rạng sáng 16/11 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Premier League International Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/11 và rạng sáng 16/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 15/11 - 21h00: Kazakhstan vs Bỉ

- Ngày 16/11 - 00h00: Liechtenstein vs Wales

Liechtenstein chạm trán Wales tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

- Ngày 16/11 - 00h00: Đảo Síp vs Áo

- Ngày 16/11 - 00h00: Georgia vs Tây Ban Nha

- Ngày 16/11 - 00h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Bulgaria

- Ngày 16/11 - 02h45: Slovenia vs Kosovo

- Ngày 16/11 - 02h45: Thụy Sĩ vs Thụy Điển

- Ngày 16/11 - 02h45: Bosnia and Herzegovina vs Romania

- Ngày 16/11 - 02h45: Đan Mạch vs Belarus

- Ngày 16/11 - 02h45: Hy Lạp vs Scotland

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 15/11 - 19h00: Fulham U21 vs Juventus Turin U21

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 15/11 - 17h00: Khánh Hòa vs Bắc Ninh

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 15/11 - 22h00: Castellon vs Real Sociedad B

- Ngày 15/11 - 22h00: Albacete vs FC Andorra

- Ngày 16/11 - 03h00: Racing Santander vs Granada

Lịch thi đấu U19 Euro

- Ngày 15/11 - 16h00: Iceland U19 vs Andorra U19

- Ngày 15/11 - 17h00: England U19 vs Latvia U19

- Ngày 15/11 - 17h00: Greece U19 vs Liechtenstein U19

- Ngày 15/11 - 17h00: Poland U19 vs Moldova U19

- Ngày 15/11 - 17h00: Czech U19 vs Malta U19

- Ngày 15/11 - 17h30: Croatia U19 vs Gibraltar U19

- Ngày 15/11 - 18h00: Ukraine U19 vs Montenegro U19

- Ngày 15/11 - 18h30: Switzerland U19 vs San Marino U19

- Ngày 15/11 - 19h00: Ireland U19 vs Cyprus U19

- Ngày 15/11 - 19h00: France U19 vs Bulgaria U19

- Ngày 15/11 - 19h45: Serbia U19 vs Georgia U19

- Ngày 15/11 - 20h00: Turkey U19 vs Belarus U19

- Ngày 15/11 - 20h00: Slovakia U19 vs Albania U19

- Ngày 15/11 - 20h30: Northern Ireland U19 vs Azerbaijan U19

- Ngày 15/11 - 21h00: Romania U19 vs Finland U19

- Ngày 15/11 - 21h00: Belgium U19 vs Estonia U19

- Ngày 15/11 - 21h50: Italy U19 vs Bosnia and Herzegovina U19

- Ngày 15/11 - 22h00: Netherlands U19 vs Kazakhstan U19

- Ngày 15/11 - 23h00: Scotland U19 vs Lithuania U19

- Ngày 16/11 - 00h00: Hungary U19 vs Faroe Islands U19

- Ngày 16/11 - 00h00: Portugal U19 vs North Macedonia U19

- Ngày 16/11 - 00h30: Denmark U19 vs Sweden U19

Lịch thi đấu U17 Euro

- Ngày 15/11 - 19h00: Slovenia U17 vs Liechtenstein U17

- Ngày 15/11 - 22h00: Portugal U17 vs Wales U17

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 16/11 - 01h00: Gibraltar U21 vs Scotland U21

Lịch thi đấu U17 World Cup

- Ngày 15/11 - 19h30: Senegal U17 vs Uganda

- Ngày 15/11 - 19h30: South Korea U17 vs England U17

- Ngày 15/11 - 20h00: Italy U17 vs Czech U17

- Ngày 15/11 - 20h30: Japan U17 vs South Africa U17

- Ngày 15/11 - 21h45: Germany U17 vs Burkina Faso U17

- Ngày 15/11 - 22h15: Venezuela U17 vs North Korea U17

- Ngày 15/11 - 22h45: Austria U17 vs Tunisia U17

- Ngày 15/11 - 22h45: Croatia U17 vs Uzbekistan U17

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 15/11 - 22h30: ASEC Mimosas vs Bouake FC

- Ngày 15/11 - 22h30: SOA vs Club Omnisports de Korhogo

- Ngày 15/11 - 22h30: SOL FC vs Racing Club Abidjan

- Ngày 15/11 - 22h30: San Pedro vs ES Agboville

- Ngày 16/11 - 01h00: Academia F. Amadou Diallo vs Mouna FC

Lịch thi đấu giải Qatar Stars League Cup

- Ngày 15/11 - 21h30: AL Bidda SC vs AL Waab

- Ngày 15/11 - 23h30: Lusail Club vs Al Markhiya

Lịch thi đấu UAE League Cup

- Ngày 15/11 - 19h50: Al-Wahda vs Khorfakkan

- Ngày 15/11 - 22h30: Sharjah Cultural Club vs Al-Ain

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 15/11 - 19h00: Nitra vs Zeleziarne Podbrezova

- Ngày 15/11 - 22h00: Trencianske Stankovce vs Slovan Bratislava

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 15/11 - 19h00: Shkupi vs KF Shkendija

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 15/11 - 22h00: Portadown vs Bangor

- Ngày 15/11 - 22h00: Crusaders vs Glenavon

- Ngày 15/11 - 22h00: Dungannon Swifts vs Linfield

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 16/11 - 04h30: Sport Recife vs Flamengo

- Ngày 16/11 - 07h00: Santos FC vs Palmeiras

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 16/11 - 03h00: Godoy Cruz vs Deportivo Riestra

- Ngày 16/11 - 03h00: Aldosivi vs San Martin San Juan

- Ngày 16/11 - 05h15: San Lorenzo de Almagro vs Sarmiento

- Ngày 16/11 - 07h30: Independiente vs Rosario Central

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

- Ngày 16/11 - 11h10: Machida Zelvia vs FC Tokyo

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 16/11 - 04h00: Coban Imperial vs Deportivo Malacateco

- Ngày 16/11 - 09h00: Deportivo Marquense vs Mixco

