Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/11 và rạng sáng 16/11

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 15/11 và rạng sáng 16/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu
- Ngày 15/11 - 21h00: Kazakhstan vs Bỉ
- Ngày 16/11 - 00h00: Liechtenstein vs Wales
- Ngày 16/11 - 00h00: Đảo Síp vs Áo
- Ngày 16/11 - 00h00: Georgia vs Tây Ban Nha
- Ngày 16/11 - 00h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Bulgaria
- Ngày 16/11 - 02h45: Slovenia vs Kosovo
- Ngày 16/11 - 02h45: Thụy Sĩ vs Thụy Điển
- Ngày 16/11 - 02h45: Bosnia and Herzegovina vs Romania
- Ngày 16/11 - 02h45: Đan Mạch vs Belarus
- Ngày 16/11 - 02h45: Hy Lạp vs Scotland
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 15/11 - 19h00: Fulham U21 vs Juventus Turin U21
Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam
- Ngày 15/11 - 17h00: Khánh Hòa vs Bắc Ninh
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 15/11 - 22h00: Castellon vs Real Sociedad B
- Ngày 15/11 - 22h00: Albacete vs FC Andorra
- Ngày 16/11 - 03h00: Racing Santander vs Granada
Lịch thi đấu U19 Euro
- Ngày 15/11 - 16h00: Iceland U19 vs Andorra U19
- Ngày 15/11 - 17h00: England U19 vs Latvia U19
- Ngày 15/11 - 17h00: Greece U19 vs Liechtenstein U19
- Ngày 15/11 - 17h00: Poland U19 vs Moldova U19
- Ngày 15/11 - 17h00: Czech U19 vs Malta U19
- Ngày 15/11 - 17h30: Croatia U19 vs Gibraltar U19
- Ngày 15/11 - 18h00: Ukraine U19 vs Montenegro U19
- Ngày 15/11 - 18h30: Switzerland U19 vs San Marino U19
- Ngày 15/11 - 19h00: Ireland U19 vs Cyprus U19
- Ngày 15/11 - 19h00: France U19 vs Bulgaria U19
- Ngày 15/11 - 19h45: Serbia U19 vs Georgia U19
- Ngày 15/11 - 20h00: Turkey U19 vs Belarus U19
- Ngày 15/11 - 20h00: Slovakia U19 vs Albania U19
- Ngày 15/11 - 20h30: Northern Ireland U19 vs Azerbaijan U19
- Ngày 15/11 - 21h00: Romania U19 vs Finland U19
- Ngày 15/11 - 21h00: Belgium U19 vs Estonia U19
- Ngày 15/11 - 21h50: Italy U19 vs Bosnia and Herzegovina U19
- Ngày 15/11 - 22h00: Netherlands U19 vs Kazakhstan U19
- Ngày 15/11 - 23h00: Scotland U19 vs Lithuania U19
- Ngày 16/11 - 00h00: Hungary U19 vs Faroe Islands U19
- Ngày 16/11 - 00h00: Portugal U19 vs North Macedonia U19
- Ngày 16/11 - 00h30: Denmark U19 vs Sweden U19
Lịch thi đấu U17 Euro
- Ngày 15/11 - 19h00: Slovenia U17 vs Liechtenstein U17
- Ngày 15/11 - 22h00: Portugal U17 vs Wales U17
Lịch thi đấu U21 Euro
- Ngày 16/11 - 01h00: Gibraltar U21 vs Scotland U21
Lịch thi đấu U17 World Cup
- Ngày 15/11 - 19h30: Senegal U17 vs Uganda
- Ngày 15/11 - 19h30: South Korea U17 vs England U17
- Ngày 15/11 - 20h00: Italy U17 vs Czech U17
- Ngày 15/11 - 20h30: Japan U17 vs South Africa U17
- Ngày 15/11 - 21h45: Germany U17 vs Burkina Faso U17
- Ngày 15/11 - 22h15: Venezuela U17 vs North Korea U17
- Ngày 15/11 - 22h45: Austria U17 vs Tunisia U17
- Ngày 15/11 - 22h45: Croatia U17 vs Uzbekistan U17
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 15/11 - 22h30: ASEC Mimosas vs Bouake FC
- Ngày 15/11 - 22h30: SOA vs Club Omnisports de Korhogo
- Ngày 15/11 - 22h30: SOL FC vs Racing Club Abidjan
- Ngày 15/11 - 22h30: San Pedro vs ES Agboville
- Ngày 16/11 - 01h00: Academia F. Amadou Diallo vs Mouna FC
Lịch thi đấu giải Qatar Stars League Cup
- Ngày 15/11 - 21h30: AL Bidda SC vs AL Waab
- Ngày 15/11 - 23h30: Lusail Club vs Al Markhiya
Lịch thi đấu UAE League Cup
- Ngày 15/11 - 19h50: Al-Wahda vs Khorfakkan
- Ngày 15/11 - 22h30: Sharjah Cultural Club vs Al-Ain
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 15/11 - 19h00: Nitra vs Zeleziarne Podbrezova
- Ngày 15/11 - 22h00: Trencianske Stankovce vs Slovan Bratislava
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 15/11 - 19h00: Shkupi vs KF Shkendija
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 15/11 - 22h00: Portadown vs Bangor
- Ngày 15/11 - 22h00: Crusaders vs Glenavon
- Ngày 15/11 - 22h00: Dungannon Swifts vs Linfield
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 16/11 - 04h30: Sport Recife vs Flamengo
- Ngày 16/11 - 07h00: Santos FC vs Palmeiras
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 16/11 - 03h00: Godoy Cruz vs Deportivo Riestra
- Ngày 16/11 - 03h00: Aldosivi vs San Martin San Juan
- Ngày 16/11 - 05h15: San Lorenzo de Almagro vs Sarmiento
- Ngày 16/11 - 07h30: Independiente vs Rosario Central
Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
- Ngày 16/11 - 11h10: Machida Zelvia vs FC Tokyo
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 16/11 - 04h00: Coban Imperial vs Deportivo Malacateco
- Ngày 16/11 - 09h00: Deportivo Marquense vs Mixco
