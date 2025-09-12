Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/9 và rạng sáng 14/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/9 và rạng sáng 14/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 13/09 - 18h30: Arsenal vs Nottingham Forest
- Ngày 13/09 - 21h00: Bournemouth vs Brighton
- Ngày 13/09 - 21h00: Crystal Palace vs Sunderland
- Ngày 13/09 - 21h00: Everton vs Aston Villa
- Ngày 13/09 - 21h00: Fulham vs Leeds United
- Ngày 13/09 - 21h00: Newcastle vs Wolves
- Ngày 13/09 - 23h30: West Ham vs Tottenham
- Ngày 14/09 - 02h00: Brentford vs Chelsea
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 13/09 - 20h00: Nottingham Forest U21 vs Dinamo Zagreb U21
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 13/09 - 19h15: CAHN vs Hải Phòng
- Ngày 13/09 - 19h15: CA TP.HCM vs Nam Định
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 13/09 - 21h00: Ashton United vs Scarborough Athletic
- Ngày 13/09 - 21h00: Shaftesbury Town vs Frome Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Whitehawk vs Walton and Hersham
- Ngày 13/09 - 21h00: Quorn vs Kettering Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Racing Club Warwick vs Evesham United
- Ngày 13/09 - 21h00: Radcliffe vs Southport
- Ngày 13/09 - 21h00: Royston Town vs Brentwood Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Salisbury FC vs Laverstock & Ford
- Ngày 13/09 - 21h00: South Shields vs Guiseley
- Ngày 13/09 - 21h00: Spalding United vs Alfreton Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Sporting Khalsa vs Hereford FC
- Ngày 13/09 - 21h00: Stalybridge vs Chester FC
- Ngày 13/09 - 21h00: Steyning Town vs Tonbridge Angels
- Ngày 13/09 - 21h00: Sutton Coldfield Town vs Stourbridge
- Ngày 13/09 - 21h00: Taunton Town vs Weston Super Mare
- Ngày 13/09 - 21h00: Waltham Abbey vs Gorleston
- Ngày 13/09 - 21h00: Welling United vs Slough Town
- Ngày 13/09 - 21h00: West Auckland Town vs Spennymoor Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Westbury United vs Oxford City
- Ngày 13/09 - 21h00: Westfield FC vs Horsham
- Ngày 13/09 - 21h00: Whitstable Town vs Chichester City
- Ngày 13/09 - 21h00: Wimborne Town vs Bath City
- Ngày 13/09 - 21h00: Chasetown vs Banbury United
- Ngày 13/09 - 21h00: AFC Fylde vs Bamber Bridge
- Ngày 13/09 - 21h00: AFC Telford United vs Kidderminster Harriers
- Ngày 13/09 - 21h00: AFC Totton vs Torquay United
- Ngày 13/09 - 21h00: Alvechurch vs Leamington
- Ngày 13/09 - 21h00: Ashford United vs Chatham Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Bedford Town vs Dagenham & Redbridge
- Ngày 13/09 - 21h00: Bootle vs Darlington
- Ngày 13/09 - 21h00: Brixham vs Dorchester Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Burgess Hill Town vs Farnham
- Ngày 13/09 - 21h00: Bury Town vs Woodford Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Buxton vs Redditch United
- Ngày 13/09 - 21h00: Chelmsford vs Hertford Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Chertsey Town vs Cray Valley Paper Mills
- Ngày 13/09 - 21h00: Chesham United vs King's Lynn Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Congleton Town vs Chorley
- Ngày 13/09 - 21h00: Curzon Ashton vs Hebburn Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Deal Town vs Egham Town FC
- Ngày 13/09 - 21h00: Dorking Wanderers vs Wingate & Finchley
- Ngày 13/09 - 21h00: Dunston UTS vs Stocksbridge Park Steels
- Ngày 13/09 - 21h00: Eastbourne Borough vs Epsom & Ewell
- Ngày 13/09 - 21h00: Ebbsfleet United vs Ashford Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Enfield vs Enfield Town
- Ngày 13/09 - 21h00: FC United of Manchester vs Chadderton
- Ngày 13/09 - 21h00: Fareham Town vs Sholing
- Ngày 13/09 - 21h00: Farnborough vs Dover
- Ngày 13/09 - 21h00: Folkestone Invicta vs Maidstone United
- Ngày 13/09 - 21h00: Gainsborough vs Rushall Olympic
- Ngày 13/09 - 21h00: Gloucester City vs Chippenham Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Grimsby Borough vs Halesowen Town FC
- Ngày 13/09 - 21h00: Hampton & Richmond vs AFC Croydon Athletic
- Ngày 13/09 - 21h00: Harborough Town FC vs Worksop Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Hemel Hempstead vs Bishop's Stortford
- Ngày 13/09 - 21h00: Hitchin Town vs St.Albans
- Ngày 13/09 - 21h00: Hungerford Town vs Swindon Supermarine
- Ngày 13/09 - 21h00: Hyde United vs Whitby
- Ngày 13/09 - 21h00: Jersey Bulls vs Worthing
- Ngày 13/09 - 21h00: Leiston vs Hackney Wick
- Ngày 13/09 - 21h00: Macclesfield FC vs Atherton Laburnum Rovers
- Ngày 13/09 - 21h00: Maidenhead United vs Faversham Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Merthyr Town vs Torpoint Athletic FC
- Ngày 13/09 - 21h00: Mulbarton Wanderers vs Witham Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Newcastle Blue Star vs Marine
- Ngày 13/09 - 21h00: Peterborough Sports vs Hornchurch
- Ngày 13/09 - 21h00: AFC Sudbury vs Aveley
- Ngày 13/09 - 21h00: Billericay vs Berkhamsted
- Ngày 13/09 - 21h00: Bracknell Town vs Tadley Calleva
- Ngày 13/09 - 21h00: Coleshill Town vs Hednesford
- Ngày 13/09 - 21h00: Gosport Borough vs Poole Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Hanwell Town vs Bedfont Sports Club
- Ngày 13/09 - 21h00: Maldon & Tiptree vs Stanway Rovers
- Ngày 13/09 - 21h00: Matlock Town vs Carlton Town
- Ngày 13/09 - 21h00: Morpeth Town AFC vs Witton Albion
- Ngày 13/09 - 21h00: Nantwich Town vs Trafford
- Ngày 13/09 - 21h00: Needham Market vs Eynesbury Rovers
- Ngày 13/09 - 21h00: Shepshed Dynamo vs Stamford AFC
- Ngày 13/09 - 21h00: Soul Tower Hamlets vs Flackwell Heath
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 13/09 - 19h00: Getafe vs Real Oviedo
- Ngày 13/09 - 21h15: Sociedad vs Real Madrid
- Ngày 13/09 - 23h30: Athletic Club vs Alaves
- Ngày 14/09 - 02h00: Atletico vs Villarreal
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 13/09 - 20h00: Cagliari vs Parma
- Ngày 13/09 - 23h00: Juventus vs Inter
- Ngày 14/09 - 01h45: Fiorentina vs Napoli
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 13/09 - 20h30: FC Heidenheim vs Dortmund
- Ngày 13/09 - 20h30: Freiburg vs Stuttgart
- Ngày 13/09 - 20h30: Mainz 05 vs RB Leipzig
- Ngày 13/09 - 20h30: Union Berlin vs Hoffenheim
- Ngày 13/09 - 20h30: Wolfsburg vs FC Cologne
- Ngày 13/09 - 23h30: Munich vs Hamburger SV
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 13/09 - 22h00: Nice vs Nantes
- Ngày 14/09 - 02h05: Auxerre vs AS Monaco
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 13/09 - 18h30: Oxford United vs Leicester
- Ngày 13/09 - 18h30: Preston North End vs Middlesbrough
- Ngày 13/09 - 18h30: Charlton Athletic vs Millwall
- Ngày 13/09 - 21h00: Coventry City vs Norwich City
- Ngày 13/09 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Bristol City
- Ngày 13/09 - 21h00: Stoke City vs Birmingham City
- Ngày 13/09 - 21h00: Swansea vs Hull City
- Ngày 13/09 - 21h00: Watford vs Blackburn Rovers
- Ngày 13/09 - 21h00: West Brom vs Derby County
- Ngày 13/09 - 21h00: Wrexham vs QPR
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 13/09 - 17h00: Arsenal U18 vs Chelsea U18
- Ngày 13/09 - 17h00: Aston Villa U18 vs Leicester City U18
- Ngày 13/09 - 17h00: Blackburn Rovers U18 vs Stoke City U18
- Ngày 13/09 - 17h00: Manchester United U18 vs Burnley U18
- Ngày 13/09 - 17h00: Norwich City U18 vs Southampton U18
- Ngày 13/09 - 17h00: West Ham United U18 vs Tottenham Hotspur U18
- Ngày 13/09 - 17h30: Reading U18 vs Brighton U18
- Ngày 13/09 - 17h30: Wolves U18 vs Manchester City U18
- Ngày 13/09 - 18h00: Crystal Palace U18 vs Ipswich Town U18
- Ngày 13/09 - 18h00: Fulham U18 vs Birmingham City U18
- Ngày 13/09 - 18h00: Leeds United U18 vs Everton U18
- Ngày 13/09 - 19h00: Liverpool U18 vs Newcastle United U18
- Ngày 13/09 - 19h00: Middlesbrough U18 vs Nottingham Forest U18
- Ngày 13/09 - 19h00: Sunderland U18 vs Derby County U18
Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam
- Ngày 13/09 - 16h00: Gia Dinh vs Ninh Bình
- Ngày 13/09 - 16h00: Long An vs Bình Định
- Ngày 13/09 - 21h00: Hà Tĩnh vs Quang Ninh FC
- Ngày 13/09 - 21h00: Viettel vs Hà Nội
- Ngày 13/09 - 21h00: Đà Nẵng vs Trẻ TP Hồ Chí Minh
- Ngày 13/09 - 21h00: Dai Hoc Van Hien vs Bac Ninh
- Ngày 13/09 - 21h00: Thanh Hóa vs HAGL
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 13/09 - 20h00: Calcio Padova vs Frosinone
- Ngày 13/09 - 20h00: Juve Stabia vs AC Reggiana
- Ngày 13/09 - 20h00: Modena vs Bari
- Ngày 13/09 - 20h00: Pescara Calcio vs Venezia
- Ngày 13/09 - 22h15: Catanzaro vs Carrarese
- Ngày 14/09 - 00h30: Sampdoria vs Cesena FC
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 13/09 - 22h25: Al Khaleej vs Al Feiha
- Ngày 13/09 - 22h45: Al Akhdoud vs Al Taawoun
- Ngày 14/09 - 01h00: Al Hilal vs Al Qadsiah
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 13/09 - 21h00: Zulte Waregem vs Oud-Heverlee Leuven
- Ngày 13/09 - 23h15: FCV Dender EH vs Union St.Gilloise
- Ngày 14/09 - 01h45: Raal La Louviere vs Club Brugge
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 13/09 - 21h30: Estoril vs AVS Futebol SAD
- Ngày 13/09 - 21h30: Moreirense vs Rio Ave
- Ngày 14/09 - 00h00: FC Porto vs Nacional
- Ngày 14/09 - 02h30: Famalicao vs Sporting
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 13/09 - 21h30: Ajax vs PEC Zwolle
- Ngày 13/09 - 23h45: Go Ahead Eagles vs FC Volendam
- Ngày 13/09 - 23h45: NEC Nijmegen vs PSV
- Ngày 14/09 - 02h00: FC Twente vs NAC Breda
- Ngày 14/09 - 02h00: Feyenoord vs SC Heerenveen
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 13/09 - 21h15: Mirandes vs Deportivo
- Ngày 13/09 - 21h15: Cadiz vs Eibar
- Ngày 13/09 - 23h30: Huesca vs Malaga
- Ngày 14/09 - 02h00: Valladolid vs Almeria
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 13/09 - 17h00: Gangwon FC vs FC Seoul
- Ngày 13/09 - 17h00: Jeonbuk FC vs Daejeon Citizen
- Ngày 13/09 - 17h00: Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 13/09 - 16h00: Avispa Fukuoka vs Cerezo Osaka
- Ngày 13/09 - 16h55: Fagiano Okayama FC vs Nagoya Grampus Eight
- Ngày 13/09 - 17h00: Gamba Osaka vs Urawa Red Diamonds
- Ngày 13/09 - 17h00: Kashima Antlers vs Shonan Bellmare
- Ngày 13/09 - 17h00: Yokohama F.Marinos vs Kawasaki Frontale
- Ngày 13/09 - 17h00: Albirex Niigata vs Shimizu S-Puls
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 13/09 - 18h00: Karlsruher SC vs 1. FC Nuremberg
- Ngày 13/09 - 18h00: Schalke 04 vs Holstein Kiel
- Ngày 13/09 - 18h00: Darmstadt vs Eintracht Braunschweig
- Ngày 14/09 - 01h30: Hannover 96 vs Berlin
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 13/09 - 18h30: Sabah FC vs Bunga Raya FC
- Ngày 13/09 - 19h15: Selangor vs Malaysia University
- Ngày 13/09 - 20h00: Terengganu vs Immigration FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 13/09 - 19h00: Arema FC vs Dewa United
- Ngày 13/09 - 19h00: Madura United vs Bhayangkara FC
- Ngày 13/09 - 19h00: Persis Solo vs Persijap Jepara
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 13/09 - 18h35: Qingdao West Coast vs Zhejiang Professional
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 13/09 - 21h45: Spartak Varna vs Arda Kardzhali
- Ngày 14/09 - 00h15: PFC CSKA Sofia vs Septemvri Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 13/09 - 22h00: NK Varazdin vs Hajduk Split
- Ngày 14/09 - 00h45: Rijeka vs NK Lokomotiva
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 13/09 - 17h00: Rukh Lviv vs Epicentr Kamianets-Podilskyi
- Ngày 13/09 - 19h30: FC Obolon Kyiv vs Dynamo Kyiv
- Ngày 13/09 - 22h00: Metalist 1925 vs Shakhtar Donetsk
Lịch thi đấu VĐQG Oman
- Ngày 13/09 - 20h30: Al-Samail vs Saham
- Ngày 13/09 - 23h00: Sohar vs Dhofar
Lịch thi đấu VĐQG UAE
- Ngày 13/09 - 20h40: Al-Jazira vs Al-Nasr SC
- Ngày 13/09 - 23h15: Al-Wasl vs Al-Ain
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 13/09 - 23h00: FC Zurich vs Servette
- Ngày 13/09 - 23h00: Thun vs Basel
- Ngày 14/09 - 01h30: St. Gallen vs Lugano
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 13/09 - 20h00: UTA Arad vs ACS Champions FC Arges
- Ngày 14/09 - 01h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs CFR Cluj
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 13/09 - 19h45: Korona Kielce vs Pogon Szczecin
- Ngày 13/09 - 22h30: Wisla Plock vs Cracovia
- Ngày 14/09 - 01h15: Piast Gliwice vs Jagiellonia Bialystok
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 14/09 - 06h30: Atlanta United vs Columbus Crew
- Ngày 14/09 - 06h30: CF Montreal vs St. Louis City
- Ngày 14/09 - 06h30: Charlotte vs Inter Miami CF
- Ngày 14/09 - 06h30: DC United vs Orlando City
- Ngày 14/09 - 06h30: FC Cincinnati vs Nashville SC
- Ngày 14/09 - 06h30: New England Revolution vs Toronto FC
- Ngày 14/09 - 07h30: San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC
- Ngày 14/09 - 07h30: Chicago Fire vs New York City FC
- Ngày 14/09 - 07h30: FC Dallas vs Austin FC
- Ngày 14/09 - 07h30: Seattle Sounders FC vs LA Galaxy
- Ngày 14/09 - 07h30: Colorado Rapids vs Houston Dynamo
- Ngày 14/09 - 08h30: Real Salt Lake vs Sporting Kansas City
- Ngày 14/09 - 08h30: Vancouver Whitecaps vs Philadelphia Union
- Ngày 14/09 - 09h30: Portland Timbers vs New York Red Bulls
- Ngày 14/09 - 09h30: San Diego vs Minnesota United
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 14/09 - 02h00: Fortaleza vs Vitoria
- Ngày 14/09 - 02h00: Gremio vs Mirassol
- Ngày 14/09 - 04h30: Palmeiras vs Internacional
- Ngày 14/09 - 07h00: Fluminense vs Corinthians
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 14/09 - 00h30: Godoy Cruz vs Barracas Central
- Ngày 14/09 - 02h45: Independiente vs Banfield
- Ngày 14/09 - 05h00: Estudiantes de la Plata vs River Plate
- Ngày 14/09 - 07h15: Sarmiento vs Aldosivi
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 14/09 - 03h00: Vancouver Whitecaps II vs The Town FC
- Ngày 14/09 - 06h30: Carolina Core 1 vs Atlanta United II
- Ngày 14/09 - 07h00: Huntsville City FC vs New York Red Bulls II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 14/09 - 03h00: Cavalry FC vs HFX Wanderers FC
- Ngày 14/09 - 06h00: Pacific FC vs Vancouver FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 14/09 - 04h00: Mixco vs Deportivo Marquense
- Ngày 14/09 - 06h00: Comunicaciones FC vs Antigua Guatemala
- Ngày 14/09 - 08h00: Deportivo Mictlan vs Deportivo Achuapa
- Ngày 14/09 - 10h00: Club Xelaju vs Aurora FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 14/09 - 06h00: Pachuca vs Cruz Azul
- Ngày 14/09 - 08h00: Atlas vs Club Santos Laguna
- Ngày 14/09 - 08h00: Tigres vs Leon
- Ngày 14/09 - 10h00: Toluca vs Puebla
- Ngày 14/09 - 10h15: CF America vs CD Guadalajara
Bình luận