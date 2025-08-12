Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/8 và rạng sáng 14/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/8 và rạng sáng 14/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 13/08 - 23h00: Istanbul Basaksehir vs Viking
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 14/08 - 01h45: Bolton Wanderers vs Sheffield Wednesday
- Ngày 14/08 - 01h45: Barnsley vs Fleetwood Town
- Ngày 14/08 - 01h45: Huddersfield vs Leicester
- Ngày 14/08 - 01h45: Cheltenham Town vs Exeter City
- Ngày 14/08 - 02h00: Birmingham City vs Sheffield United
Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu
- Ngày 14/08 - 02h00: Paris Saint-Germain vs Tottenham
Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN
- Ngày 13/08 - 19h30: Australia vs Timor-Leste
- Ngày 13/08 - 19h30: Philippines vs Myanmar
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 13/08 - 21h00: Madagascar vs Central African Republic
- Ngày 14/08 - 00h00: Mauritania vs Burkina Faso
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 14/08 - 05h00: Cerro Porteno vs Estudiantes de la Plata
- Ngày 14/08 - 07h30: Flamengo vs Internacional
Lịch thi đấu US Open Cup
- Ngày 14/08 - 06h00: Philadelphia Union vs New York Red Bulls
Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
- Ngày 13/08 - 17h00: Tokyo Verdy vs Nagoya Grampus Eight
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 13/08 - 19h15: Melaka FC vs Pulau Pinang
- Ngày 13/08 - 20h00: Terengganu vs PDRM
- Ngày 13/08 - 20h00: Kuala Lumpur City FC vs Sabah FC
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 13/08 - 21h00: Buxoro vs Xorazm
- Ngày 13/08 - 22h00: Surkhon-2011 vs Bunyodkor Tashkent
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 13/08 - 16h30: Cooks Hill United FC vs Newcastle Jets
- Ngày 13/08 - 16h30: Avondale FC vs APIA Leichhardt Tigers
- Ngày 13/08 - 16h30: South Melbourne vs Auckland FC
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 13/08 - 22h00: FC Kuressaare vs Paide Linnameeskond
- Ngày 13/08 - 23h00: Johvi FC Phoenix vs Nomme Kalju FC
- Ngày 13/08 - 23h00: Saue JK vs FC Maksatransport
- Ngày 13/08 - 23h00: Tartu JK Welco vs FC Helios Tartu
- Ngày 13/08 - 23h30: Talinna Kalev U21 vs Laanemaa Haapsalu
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 13/08 - 21h00: FK Jesenske vs Humenne
- Ngày 13/08 - 22h00: FC Rohoznik vs FC Malacky
- Ngày 13/08 - 22h00: SK Senkvice vs MSK Senec
- Ngày 13/08 - 22h30: Novy Zivot vs SK 1923 Gabcikovo
Lịch thi đấu Cúp QG Romania
- Ngày 13/08 - 21h30: ACS LPS Hd Clinceni vs CS Dinamo Bucuresti
- Ngày 13/08 - 21h30: AFC Viitorul Onesti vs CS Sporting Liesti
- Ngày 13/08 - 21h30: ASFC Agricola Borcea vs CS Gloria Baneasa
- Ngày 13/08 - 21h30: CS Vulturii Farcasesti vs Ramnicu Valcea
- Ngày 13/08 - 21h30: CSM Pascani vs FC Soimii Gura Humorului
- Ngày 13/08 - 21h30: Cso Baicoi vs Chindia Targoviste
- Ngày 13/08 - 21h30: CS Tunari vs FC Voluntari
- Ngày 13/08 - 21h30: CSM Jiul Petrosani vs Corvinul Hunedoara
- Ngày 13/08 - 21h30: CSM Ramnicu Sarat vs Metalul Buzau
- Ngày 13/08 - 21h30: SC Popesti Leordeni vs CS Afumati
- Ngày 13/08 - 21h30: Unirea Alba Iulia vs Comunal Selimbar
- Ngày 13/08 - 21h30: ARO Muscelul Campulung vs Campulung Muscel
- Ngày 13/08 - 21h30: CS Gheorgheni vs Acs Unu Fotbal Club Gloria
- Ngày 13/08 - 21h30: CS Sanatatea Servicii Publice Cluj vs ACS Medias
- Ngày 13/08 - 21h30: ASU Politehnica Timisoara vs CSM Resita
- Ngày 13/08 - 21h30: Csm Sighetu Marmatiei vs CSM Olimpia Satu Mare
- Ngày 13/08 - 21h30: Oltul Curtisoara vs CSM Slatina
- Ngày 13/08 - 21h30: CSM Cetatea Turnu Magurele vs Concordia Chiajna
Lịch thi đấu Cúp QG Argentina
- Ngày 14/08 - 05h30: Atletico Tucuman vs Newell's Old Boys
Lịch thi đấu Cúp QG Canada
- Ngày 14/08 - 06h00: Forge FC vs Vancouver Whitecaps
- Ngày 14/08 - 09h00: Vancouver FC vs Atletico Ottawa
Lịch thi đấu Cúp QG Colombia
- Ngày 14/08 - 07h00: Real Soacha Cundinamarca vs Tolima
