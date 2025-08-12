  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/8 và rạng sáng 14/8

Cần biếtThứ Ba, 12/08/2025 09:37:49 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 13/8 và rạng sáng 14/8 của các giải đấu Europa Conference League, Carabao Cup, Siêu cúp châu Âu, CHAN Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/8 và rạng sáng 14/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 13/08 - 23h00: Istanbul Basaksehir vs Viking

Istanbul Basaksehir chạm trán Viking tại giải Europa Conference League

Istanbul Basaksehir chạm trán Viking tại giải Europa Conference League

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 14/08 - 01h45: Bolton Wanderers vs Sheffield Wednesday

- Ngày 14/08 - 01h45: Barnsley vs Fleetwood Town

- Ngày 14/08 - 01h45: Huddersfield vs Leicester

- Ngày 14/08 - 01h45: Cheltenham Town vs Exeter City

- Ngày 14/08 - 02h00: Birmingham City vs Sheffield United

Lịch thi đấu Siêu cúp châu Âu

- Ngày 14/08 - 02h00: Paris Saint-Germain vs Tottenham

Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN

- Ngày 13/08 - 19h30: Australia vs Timor-Leste

- Ngày 13/08 - 19h30: Philippines vs Myanmar

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 13/08 - 21h00: Madagascar vs Central African Republic

- Ngày 14/08 - 00h00: Mauritania vs Burkina Faso

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 14/08 - 05h00: Cerro Porteno vs Estudiantes de la Plata

- Ngày 14/08 - 07h30: Flamengo vs Internacional

Lịch thi đấu US Open Cup

- Ngày 14/08 - 06h00: Philadelphia Union vs New York Red Bulls

Lịch thi đấu Cúp Hoàng Đế Nhật Bản

- Ngày 13/08 - 17h00: Tokyo Verdy vs Nagoya Grampus Eight

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 13/08 - 19h15: Melaka FC vs Pulau Pinang

- Ngày 13/08 - 20h00: Terengganu vs PDRM

- Ngày 13/08 - 20h00: Kuala Lumpur City FC vs Sabah FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 13/08 - 21h00: Buxoro vs Xorazm

- Ngày 13/08 - 22h00: Surkhon-2011 vs Bunyodkor Tashkent

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 13/08 - 16h30: Cooks Hill United FC vs Newcastle Jets

- Ngày 13/08 - 16h30: Avondale FC vs APIA Leichhardt Tigers

- Ngày 13/08 - 16h30: South Melbourne vs Auckland FC

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 13/08 - 22h00: FC Kuressaare vs Paide Linnameeskond

- Ngày 13/08 - 23h00: Johvi FC Phoenix vs Nomme Kalju FC

- Ngày 13/08 - 23h00: Saue JK vs FC Maksatransport

- Ngày 13/08 - 23h00: Tartu JK Welco vs FC Helios Tartu

- Ngày 13/08 - 23h30: Talinna Kalev U21 vs Laanemaa Haapsalu

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 13/08 - 21h00: FK Jesenske vs Humenne

- Ngày 13/08 - 22h00: FC Rohoznik vs FC Malacky

- Ngày 13/08 - 22h00: SK Senkvice vs MSK Senec

- Ngày 13/08 - 22h30: Novy Zivot vs SK 1923 Gabcikovo

Lịch thi đấu Cúp QG Romania

- Ngày 13/08 - 21h30: ACS LPS Hd Clinceni vs CS Dinamo Bucuresti

- Ngày 13/08 - 21h30: AFC Viitorul Onesti vs CS Sporting Liesti

- Ngày 13/08 - 21h30: ASFC Agricola Borcea vs CS Gloria Baneasa

- Ngày 13/08 - 21h30: CS Vulturii Farcasesti vs Ramnicu Valcea

- Ngày 13/08 - 21h30: CSM Pascani vs FC Soimii Gura Humorului

- Ngày 13/08 - 21h30: Cso Baicoi vs Chindia Targoviste

- Ngày 13/08 - 21h30: CS Tunari vs FC Voluntari

- Ngày 13/08 - 21h30: CSM Jiul Petrosani vs Corvinul Hunedoara

- Ngày 13/08 - 21h30: CSM Ramnicu Sarat vs Metalul Buzau

- Ngày 13/08 - 21h30: SC Popesti Leordeni vs CS Afumati

- Ngày 13/08 - 21h30: Unirea Alba Iulia vs Comunal Selimbar

- Ngày 13/08 - 21h30: ARO Muscelul Campulung vs Campulung Muscel

- Ngày 13/08 - 21h30: CS Gheorgheni vs Acs Unu Fotbal Club Gloria

- Ngày 13/08 - 21h30: CS Sanatatea Servicii Publice Cluj vs ACS Medias

- Ngày 13/08 - 21h30: ASU Politehnica Timisoara vs CSM Resita

- Ngày 13/08 - 21h30: Csm Sighetu Marmatiei vs CSM Olimpia Satu Mare

- Ngày 13/08 - 21h30: Oltul Curtisoara vs CSM Slatina

- Ngày 13/08 - 21h30: CSM Cetatea Turnu Magurele vs Concordia Chiajna

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 14/08 - 05h30: Atletico Tucuman vs Newell's Old Boys

Lịch thi đấu Cúp QG Canada

- Ngày 14/08 - 06h00: Forge FC vs Vancouver Whitecaps

- Ngày 14/08 - 09h00: Vancouver FC vs Atletico Ottawa

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 14/08 - 07h00: Real Soacha Cundinamarca vs Tolima

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn