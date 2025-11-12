  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 13/11 và rạng sáng 14/11

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 13/11 và rạng sáng 14/11 của các giải đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á, U21 Euro, VĐQG Andorra,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 13/11 và rạng sáng 14/11 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Á

- Ngày 13/11 - 23h00: UAE vs Iraq

UAE chạm trán Iraq tại Vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Phi

- Ngày 13/11 - 23h00: Nigeria vs Gabon

- Ngày 14/11 - 02h00: Cameroon vs DR Congo

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực châu Âu

- Ngày 14/11 - 00h00: Na Uy vs Estonia

- Ngày 14/11 - 00h00: Azerbaijan vs Ai-xơ-len

- Ngày 14/11 - 00h00: Armenia vs Hungary

- Ngày 14/11 - 02h45: Ailen vs Bồ Đào Nha

- Ngày 14/11 - 02h45: Pháp vs Ukraine

- Ngày 14/11 - 02h45: Andorra vs Albania

- Ngày 14/11 - 02h45: Anh vs Serbia

- Ngày 14/11 - 02h45: Moldova vs Italia

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

- Ngày 14/11 - 05h00: Bermuda vs Curacao

- Ngày 14/11 - 05h00: Suriname vs El Salvador

- Ngày 14/11 - 07h00: Haiti vs Costa Rica

- Ngày 14/11 - 07h00: Trinidad and Tobago vs Jamaica

- Ngày 14/11 - 09h00: Nicaragua vs Honduras

- Ngày 14/11 - 09h00: Guatemala vs Panama

Lịch thi đấu U21 Euro

- Ngày 13/11 - 23h00: North Macedonia U21 vs Sweden U21

- Ngày 13/11 - 23h00: Croatia U21 vs Lithuania U21

- Ngày 14/11 - 00h00: Slovakia U21 vs Kazakhstan U21

- Ngày 14/11 - 01h30: Luxembourg U21 vs Iceland U21

- Ngày 14/11 - 02h45: Northern Ireland U21 vs Latvia U21

Lịch thi đấu VĐQG Andorra

- Ngày 13/11 - 17h00: Penya Encarnada d'Andorra vs FC Pas de La Casa

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 14/11 - 07h00: Aguilas Doradas Rionegro vs Tolima

- Ngày 14/11 - 07h00: Atletico Junior vs Atletico Nacional

- Ngày 14/11 - 07h00: Deportivo Pasto vs Bucaramanga

- Ngày 14/11 - 07h00: Independiente Medellin vs America de Cali

- Ngày 14/11 - 07h00: Llaneros FC vs Envigado

- Ngày 14/11 - 07h00: Santa Fe vs Alianza FC Valledupar

- Ngày 14/11 - 07h00: Union Magdalena vs Fortaleza FC

- Ngày 14/11 - 07h00: Deportivo Cali vs Once Caldas

Văn Hải
