Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/9 và rạng sáng 13/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/9 và rạng sáng 13/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 13/09 - 02h00: Sevilla vs Elche

Sevilla chạm trán Elche tại giải La Liga

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 12/09 - 18h30: Pickering Town vs Runcorn Linnets

Lịch thi đấu Cúp QG Việt Nam

- Ngày 12/09 - 16h00: TP.HCM vs Đồng Tháp

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 13/09 - 01h30: Leverkusen vs E.Frankfurt

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 13/09 - 01h45: Marseille vs Lorient

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 13/09 - 02h00: Ipswich Town vs Sheffield United

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 13/09 - 01h30: Avellino vs Monza

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 12/09 - 22h25: Al Ettifaq vs Al Ahli

- Ngày 12/09 - 22h35: Al Shabab vs Al Hazm

- Ngày 13/09 - 01h00: Al Ittihad vs Al Fateh

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 13/09 - 01h45: Standard Liege vs KV Mechelen

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 13/09 - 02h15: Alverca vs Tondela

- Ngày 13/09 - 02h15: Benfica vs Santa Clara

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 12/09 - 17h00: Machida Zelvia vs Yokohama FC

- Ngày 12/09 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Kyoto Sanga FC

- Ngày 12/09 - 17h00: Vissel Kobe vs Kashiwa Reysol

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 13/09 - 01h30: Las Palmas vs Real Sociedad B

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 12/09 - 23h30: Arminia Bielefeld vs Magdeburg

- Ngày 12/09 - 23h30: Paderborn vs VfL Bochum

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 12/09 - 20h00: PDRM vs Negeri Sembilan

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 12/09 - 15h30: Persik Kediri vs Malut United

- Ngày 12/09 - 15h30: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 12/09 - 17h00: Shanghai Port vs Yunnan Yukun

- Ngày 12/09 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Changchun Yatai

- Ngày 12/09 - 18h35: Henan Songshan Longmen vs Beijing Guoan

- Ngày 12/09 - 19h00: Shanghai Shenhua vs Shandong Taishan

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 12/09 - 21h30: Beroe vs Botev Vratsa

- Ngày 12/09 - 23h45: Botev Plovdiv vs Montana

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 12/09 - 19h30: FC Olexandriya vs Cherkasy

- Ngày 12/09 - 22h00: Veres Rivne vs Kudrivka

Lịch thi đấu VĐQG Oman

- Ngày 12/09 - 20h30: Al-Khaboora vs Al-Shabab

- Ngày 12/09 - 21h50: Ibri vs Al-Nahda

- Ngày 12/09 - 23h00: Oman FC vs Al-Seeb

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 12/09 - 20h40: Al-Dhafra vs Dibba Al Fujairah

- Ngày 12/09 - 23h15: Ajman vs Al Bataeh

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 12/09 - 23h00: Lechia Gdansk vs GKS Katowice

- Ngày 13/09 - 01h30: Lech Poznan vs Zaglebie Lubin

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 13/09 - 00h30: Deportivo Riestra vs Central Cordoba de Santiago

- Ngày 13/09 - 05h00: CA Huracan vs Velez Sarsfield

- Ngày 13/09 - 05h00: Racing Club vs San Lorenzo de Almagro

- Ngày 13/09 - 07h15: Lanus vs Independiente Rivadavia

- Ngày 13/09 - 07h15: Newell's Old Boys vs Atletico Tucuman

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 13/09 - 02h00: New England Revolution II vs Toronto FC II

- Ngày 13/09 - 06h00: Crown Legacy vs Chattanooga FC

- Ngày 13/09 - 07h00: St. Louis City II vs Minnesota United II

- Ngày 13/09 - 09h00: Tacoma Defiance vs Austin FC II

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 13/09 - 08h00: Deportivo Malacateco vs Coban Imperial

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 13/09 - 01h00: Slaven vs NK Istra 1961

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 13/09 - 08h00: Necaxa vs FC Juarez

- Ngày 13/09 - 10h00: Mazatlan FC vs Pumas

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 13/09 - 00h00: SoenderjyskE vs Randers FC

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 13/09 - 01h45: Bohemian FC vs Derry City

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 13/09 - 01h00: Universitatea Cluj vs FC Rapid 1923