Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 11/9 và rạng sáng 12/9

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 11/9 và rạng sáng 12/9 của các giải đấu VĐQG Algeria, VĐQG Argentina, Cúp quốc gia Brazil, VĐQG Tunisia,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 11/9 và rạng sáng 12/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 12/09 - 06h00: Belgrano vs San Martin San Juan

Belgrano chạm trán San Martin San Juan tại giải VĐQG Argentina

Lịch thi đấu VĐQG Algeria

- Ngày 11/09 - 23h00: ASO Chlef U21 vs MC El Bayadh U21

- Ngày 11/09 - 23h00: Ben Aknoun vs Paradou AC

- Ngày 11/09 - 23h00: CR Belouizdad vs JS Saoura

- Ngày 11/09 - 23h00: ES Mostaganem U21 vs MB Rouissat

- Ngày 11/09 - 23h00: ES Setif vs CS Constantine

- Ngày 11/09 - 23h00: MC Oran vs JS Kabylie U21

- Ngày 11/09 - 23h00: Olympique Akbou vs MC Alger

- Ngày 11/09 - 23h00: USM Alger vs USM Khenchela

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 12/09 - 05h30: Cruzeiro vs Atletico MG

- Ngày 12/09 - 07h30: Botafogo FR vs Vasco da Gama

Lịch thi đấu VĐQG Tunisia

- Ngày 11/09 - 22h00: AS Slimane vs Olympique de Beja

- Ngày 11/09 - 22h00: Etoile Metlaoui vs Js Omrane

- Ngày 11/09 - 22h00: JS Kairouanaise vs Avenir de La Marsa

Lịch thi đấu VĐQG UAE

- Ngày 11/09 - 20h40: Al Ittihad Kalba vs Al-Wahda

- Ngày 11/09 - 23h15: Khorfakkan vs Sharjah Cultural Club

- Ngày 11/09 - 23h15: Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Baniyas

Lịch thi đấu Cúp QG Thụy Điển

- Ngày 11/09 - 22h15: Naessjoe FF vs BK Haecken

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 12/09 - 07h00: Valour FC vs Forge FC

Lịch thi đấu VĐQG Honduras

- Ngày 12/09 - 04h00: Platense FC vs CD Marathon

- Ngày 12/09 - 06h15: CD Choloma vs CD Motagua

- Ngày 12/09 - 08h30: CD Olimpia vs Genesis FC

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 12/09 - 00h00: IA Akranes vs Breidablik

