Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/8 và rạng sáng 13/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 12/8 và rạng sáng 13/8 của các giải đấu Champions League, Europa League, AFC Champions League, Carabao Cup,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/8 và rạng sáng 13/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 12/08 - 23h00: Qarabag vs KF Shkendija

- Ngày 13/08 - 00h00: Viktoria Plzen vs Rangers

Viktoria Plzen chạm trán Rangers tại Champions League

- Ngày 13/08 - 00h00: FC Copenhagen vs Malmo FF

- Ngày 13/08 - 00h00: Fenerbahce vs Feyenoord

- Ngày 13/08 - 00h00: Pafos FC vs Dynamo Kyiv

- Ngày 13/08 - 00h30: Club Brugge vs FC Salzburg

- Ngày 13/08 - 01h15: Ferencvaros vs Ludogorets

- Ngày 13/08 - 01h15: Slovan Bratislava vs Kairat Almaty

- Ngày 13/08 - 02h00: Benfica vs Nice

- Ngày 13/08 - 02h00: Crvena Zvezda vs Lech Poznan

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 13/08 - 01h45: Shelbourne vs Rijeka

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 12/08 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Bangkok United

- Ngày 12/08 - 23h00: Al-Duhail SC vs Sepahan

Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN

- Ngày 12/08 - 19h30: Indonesia vs Campuchia

- Ngày 12/08 - 19h30: Vietnam vs Thailand

Lịch thi đấu Carabao Cup

- Ngày 13/08 - 01h00: Swansea vs Crawley Town

- Ngày 13/08 - 01h30: Stockport County vs Crewe Alexandra

- Ngày 13/08 - 01h30: Middlesbrough vs Doncaster Rovers

- Ngày 13/08 - 01h30: Newport County vs Millwall

- Ngày 13/08 - 01h30: Barrow vs Preston North End

- Ngày 13/08 - 01h45: Blackburn Rovers vs Bradford City

- Ngày 13/08 - 01h45: Blackpool vs Port Vale

- Ngày 13/08 - 01h45: Bristol Rovers vs Cambridge United

- Ngày 13/08 - 01h45: Cardiff City vs Swindon Town

- Ngày 13/08 - 01h45: Charlton Athletic vs Stevenage

- Ngày 13/08 - 01h45: Bristol City vs MK Dons

- Ngày 13/08 - 01h45: Harrogate Town vs Lincoln City

- Ngày 13/08 - 01h45: Plymouth Argyle vs QPR

- Ngày 13/08 - 01h45: Accrington Stanley vs Peterborough United

- Ngày 13/08 - 01h45: Northampton Town vs Southampton

- Ngày 13/08 - 01h45: Oxford United vs Colchester United

- Ngày 13/08 - 01h45: Portsmouth vs Reading

- Ngày 13/08 - 01h45: Salford City vs Rotherham United

- Ngày 13/08 - 01h45: Chesterfield vs Mansfield Town

- Ngày 13/08 - 01h45: Coventry City vs Luton Town

- Ngày 13/08 - 01h45: Gillingham vs AFC Wimbledon

- Ngày 13/08 - 01h45: Grimsby Town vs Shrewsbury Town

- Ngày 13/08 - 01h45: Stoke City vs Walsall

- Ngày 13/08 - 01h45: Leyton Orient vs Wycombe Wanderers

- Ngày 13/08 - 01h45: Tranmere Rovers vs Burton Albion

- Ngày 13/08 - 01h45: Watford vs Norwich City

- Ngày 13/08 - 01h45: West Brom vs Derby County

- Ngày 13/08 - 01h45: Wigan Athletic vs Notts County

- Ngày 13/08 - 01h45: Wrexham vs Hull City

- Ngày 13/08 - 02h00: Burnley vs Ipswich Town

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 13/08 - 05h00: Fortaleza vs Velez Sarsfield

- Ngày 13/08 - 07h30: Atletico Nacional vs Sao Paulo

- Ngày 13/08 - 07h30: Club Atletico Penarol vs Racing Club

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 12/08 - 21h00: Senegal vs Congo

- Ngày 13/08 - 00h00: Sudan vs Nigeria

Lịch thi đấu AFC Challenge League

- Ngày 12/08 - 15h00: SP Falcons FC vs Taichung Futuro

- Ngày 12/08 - 17h00: Ezra FC vs Yangon United

- Ngày 12/08 - 17h00: Maziya vs Al-Arabi

- Ngày 12/08 - 18h00: Abahani Limited Dhaka vs Muras United FC

- Ngày 12/08 - 18h30: Tainan City vs Mongolia 2

- Ngày 12/08 - 19h00: Paro FC vs Abu Muslim Farah

- Ngày 12/08 - 19h15: Kasuka vs Phnom Penh

- Ngày 12/08 - 21h00: Abdish-Ata vs Hutteen

- Ngày 13/08 - 00h30: Al-Karamah vs Bashundhara Kings

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 12/08 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Negeri Sembilan

- Ngày 12/08 - 20h00: Kelantan The Real Warriors vs Imigresen FC

- Ngày 12/08 - 20h00: Selangor vs Brunei DPMM

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 12/08 - 20h15: AGMK vs Qizilqum Zarafshon

- Ngày 12/08 - 21h00: Andijon vs Navbahor Namangan

- Ngày 12/08 - 22h30: Shortan Guzor vs Kokand 1912

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 12/08 - 16h30: Heidelberg United vs Western Sydney Wanderers FC

- Ngày 12/08 - 16h30: Brisbane City vs Olympic Kingsway

Lịch thi đấu Cúp QG Séc

- Ngày 12/08 - 22h30: FK Chlumec nad Cidlinou vs SK Sparta Kolin

- Ngày 12/08 - 22h30: FC Slovan Havlickuv Brod vs FC Zbrojovka Brno

- Ngày 12/08 - 23h00: FK Prepere vs FK Arsenal Ceska Lipa

- Ngày 12/08 - 23h00: Hluboka vs Loko Vltavin

- Ngày 12/08 - 23h00: Povltavska FA vs FK MAS Taborsko

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 12/08 - 23h00: Naesby vs AC Horsens

Lịch thi đấu Cúp QG Estonia

- Ngày 12/08 - 23h00: Tallinna FC Flora U19 vs Tammeka

