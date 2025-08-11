Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/8 và rạng sáng 13/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/8 và rạng sáng 13/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 12/08 - 23h00: Qarabag vs KF Shkendija
- Ngày 13/08 - 00h00: Viktoria Plzen vs Rangers
- Ngày 13/08 - 00h00: FC Copenhagen vs Malmo FF
- Ngày 13/08 - 00h00: Fenerbahce vs Feyenoord
- Ngày 13/08 - 00h00: Pafos FC vs Dynamo Kyiv
- Ngày 13/08 - 00h30: Club Brugge vs FC Salzburg
- Ngày 13/08 - 01h15: Ferencvaros vs Ludogorets
- Ngày 13/08 - 01h15: Slovan Bratislava vs Kairat Almaty
- Ngày 13/08 - 02h00: Benfica vs Nice
- Ngày 13/08 - 02h00: Crvena Zvezda vs Lech Poznan
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 13/08 - 01h45: Shelbourne vs Rijeka
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 12/08 - 18h35: Chengdu Rongcheng vs Bangkok United
- Ngày 12/08 - 23h00: Al-Duhail SC vs Sepahan
Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN
- Ngày 12/08 - 19h30: Indonesia vs Campuchia
- Ngày 12/08 - 19h30: Vietnam vs Thailand
Lịch thi đấu Carabao Cup
- Ngày 13/08 - 01h00: Swansea vs Crawley Town
- Ngày 13/08 - 01h30: Stockport County vs Crewe Alexandra
- Ngày 13/08 - 01h30: Middlesbrough vs Doncaster Rovers
- Ngày 13/08 - 01h30: Newport County vs Millwall
- Ngày 13/08 - 01h30: Barrow vs Preston North End
- Ngày 13/08 - 01h45: Blackburn Rovers vs Bradford City
- Ngày 13/08 - 01h45: Blackpool vs Port Vale
- Ngày 13/08 - 01h45: Bristol Rovers vs Cambridge United
- Ngày 13/08 - 01h45: Cardiff City vs Swindon Town
- Ngày 13/08 - 01h45: Charlton Athletic vs Stevenage
- Ngày 13/08 - 01h45: Bristol City vs MK Dons
- Ngày 13/08 - 01h45: Harrogate Town vs Lincoln City
- Ngày 13/08 - 01h45: Plymouth Argyle vs QPR
- Ngày 13/08 - 01h45: Accrington Stanley vs Peterborough United
- Ngày 13/08 - 01h45: Northampton Town vs Southampton
- Ngày 13/08 - 01h45: Oxford United vs Colchester United
- Ngày 13/08 - 01h45: Portsmouth vs Reading
- Ngày 13/08 - 01h45: Salford City vs Rotherham United
- Ngày 13/08 - 01h45: Chesterfield vs Mansfield Town
- Ngày 13/08 - 01h45: Coventry City vs Luton Town
- Ngày 13/08 - 01h45: Gillingham vs AFC Wimbledon
- Ngày 13/08 - 01h45: Grimsby Town vs Shrewsbury Town
- Ngày 13/08 - 01h45: Stoke City vs Walsall
- Ngày 13/08 - 01h45: Leyton Orient vs Wycombe Wanderers
- Ngày 13/08 - 01h45: Tranmere Rovers vs Burton Albion
- Ngày 13/08 - 01h45: Watford vs Norwich City
- Ngày 13/08 - 01h45: West Brom vs Derby County
- Ngày 13/08 - 01h45: Wigan Athletic vs Notts County
- Ngày 13/08 - 01h45: Wrexham vs Hull City
- Ngày 13/08 - 02h00: Burnley vs Ipswich Town
Lịch thi đấu Copa Libertadores
- Ngày 13/08 - 05h00: Fortaleza vs Velez Sarsfield
- Ngày 13/08 - 07h30: Atletico Nacional vs Sao Paulo
- Ngày 13/08 - 07h30: Club Atletico Penarol vs Racing Club
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 12/08 - 21h00: Senegal vs Congo
- Ngày 13/08 - 00h00: Sudan vs Nigeria
Lịch thi đấu AFC Challenge League
- Ngày 12/08 - 15h00: SP Falcons FC vs Taichung Futuro
- Ngày 12/08 - 17h00: Ezra FC vs Yangon United
- Ngày 12/08 - 17h00: Maziya vs Al-Arabi
- Ngày 12/08 - 18h00: Abahani Limited Dhaka vs Muras United FC
- Ngày 12/08 - 18h30: Tainan City vs Mongolia 2
- Ngày 12/08 - 19h00: Paro FC vs Abu Muslim Farah
- Ngày 12/08 - 19h15: Kasuka vs Phnom Penh
- Ngày 12/08 - 21h00: Abdish-Ata vs Hutteen
- Ngày 13/08 - 00h30: Al-Karamah vs Bashundhara Kings
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 12/08 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Negeri Sembilan
- Ngày 12/08 - 20h00: Kelantan The Real Warriors vs Imigresen FC
- Ngày 12/08 - 20h00: Selangor vs Brunei DPMM
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 12/08 - 20h15: AGMK vs Qizilqum Zarafshon
- Ngày 12/08 - 21h00: Andijon vs Navbahor Namangan
- Ngày 12/08 - 22h30: Shortan Guzor vs Kokand 1912
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 12/08 - 16h30: Heidelberg United vs Western Sydney Wanderers FC
- Ngày 12/08 - 16h30: Brisbane City vs Olympic Kingsway
Lịch thi đấu Cúp QG Séc
- Ngày 12/08 - 22h30: FK Chlumec nad Cidlinou vs SK Sparta Kolin
- Ngày 12/08 - 22h30: FC Slovan Havlickuv Brod vs FC Zbrojovka Brno
- Ngày 12/08 - 23h00: FK Prepere vs FK Arsenal Ceska Lipa
- Ngày 12/08 - 23h00: Hluboka vs Loko Vltavin
- Ngày 12/08 - 23h00: Povltavska FA vs FK MAS Taborsko
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 12/08 - 23h00: Naesby vs AC Horsens
Lịch thi đấu Cúp QG Estonia
- Ngày 12/08 - 23h00: Tallinna FC Flora U19 vs Tammeka
Bình luận