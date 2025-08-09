  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/8 và rạng sáng 11/8

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 10/8 và rạng sáng 11/8 của các giải đấu Hạng nhất Anh, Community Shield, Coppa Italia, CHAN Cup, VĐQG Bỉ...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 10/8 và rạng sáng 11/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 10/08 - 22h30: Leicester vs Sheffield Wednesday

Leicester chạm trán Sheffield Wednesday tại giải Hạng nhất Anh.

Lịch thi đấu Community Shield

- Ngày 10/08 - 21h00: Crystal Palace vs Liverpool

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 11/08 - 00h30: Calcio Padova vs L.R. Vicenza

- Ngày 11/08 - 01h30: Avellino vs Audace Cerignola

- Ngày 11/08 - 01h30: Pescara Calcio vs Rimini

Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN

- Ngày 10/08 - 16h30: Timor-Leste vs Myanmar

- Ngày 10/08 - 19h30: U23 Australia vs Philippines

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 10/08 - 19h00: Kenya vs Ma rốc

- Ngày 10/08 - 22h00: Zambia vs Angola

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 10/08 - 18h30: Raal La Louviere vs Sporting Charleroi

- Ngày 10/08 - 21h00: Anderlecht vs Zulte Waregem

- Ngày 10/08 - 23h30: Standard Liege vs Genk

- Ngày 11/08 - 00h15: Royal Antwerp vs Oud-Heverlee Leuven

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 10/08 - 23h00: Famalicao vs Santa Clara

- Ngày 11/08 - 02h30: Moreirense vs Alverca

- Ngày 11/08 - 02h30: SC Braga vs Tondela

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 10/08 - 17h15: PEC Zwolle vs FC Twente

- Ngày 10/08 - 19h30: AZ Alkmaar vs FC Groningen

- Ngày 10/08 - 19h30: Ajax vs Telstar

- Ngày 10/08 - 21h45: FC Utrecht vs Heracles

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 10/08 - 17h00: Daejeon Citizen vs Suwon FC

- Ngày 10/08 - 17h00: Pohang Steelers vs Gwangju FC

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 10/08 - 16h30: Sanfrecce Hiroshima vs Shimizu S-Pulse

- Ngày 10/08 - 17h00: Machida Zelvia vs Vissel Kobe

- Ngày 10/08 - 17h00: Nagoya Grampus Eight vs Kyoto Sanga FC

- Ngày 10/08 - 17h00: FC Tokyo vs Kashima Antlers

- Ngày 10/08 - 17h00: Gamba Osaka vs Fagiano Okayama FC

- Ngày 10/08 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Shonan Bellmare

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 10/08 - 18h30: VfL Bochum vs Elversberg

- Ngày 10/08 - 18h30: Berlin vs Karlsruher SC

- Ngày 10/08 - 18h30: Holstein Kiel vs Arminia Bielefeld

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 10/08 - 20h00: Pulau Pinang vs Terengganu

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 10/08 - 15h30: Bali United vs Persik Kediri

- Ngày 10/08 - 19h00: Persija Jakarta vs Persita Tangerang

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 10/08 - 20h30: Dinamo Brest vs Naftan Novopolotsk

- Ngày 10/08 - 22h30: Arsenal Dzerzhinsk vs Maxline Vitebsk

- Ngày 11/08 - 00h30: Dinamo Minsk vs Torpedo Zhodino

Lịch thi đấu Cúp QG Australia

- Ngày 10/08 - 12h00: Nunawading City FC vs Wellington Phoenix

- Ngày 10/08 - 12h00: Sydney United 58 vs Sydney FC

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 10/08 - 18h00: Tianjin Jinmen Tiger vs Qingdao West Coast

- Ngày 10/08 - 18h35: Zhejiang Professional vs Beijing Guoan

- Ngày 10/08 - 19h00: Wuhan Three Towns vs Meizhou Hakka

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 10/08 - 23h00: Levski Sofia vs Spartak Varna

- Ngày 11/08 - 01h15: Botev Plovdiv vs PFC Lokomotiv Sofia 1929

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 10/08 - 23h45: Slaven vs NK Varazdin

- Ngày 11/08 - 02h00: Hajduk Split vs HNK Gorica

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 10/08 - 17h00: FC Obolon Kyiv vs FC Olexandriya

- Ngày 10/08 - 19h30: Polissya Zhytomyr vs FC Kolos Kovalivka

- Ngày 10/08 - 22h00: Karpaty vs Shakhtar Donetsk

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 10/08 - 19h00: Young Boys vs Sion

- Ngày 10/08 - 21h30: Lausanne vs FC Zurich

- Ngày 10/08 - 21h30: Lugano vs Basel

- Ngày 10/08 - 21h30: Servette vs Grasshopper

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 10/08 - 21h00: Vestri vs Fram Reykjavik

- Ngày 10/08 - 23h30: KA Akureyri vs IBV Vestmannaeyjar

- Ngày 11/08 - 02h15: Valur vs Breidablik

- Ngày 11/08 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs Stjarnan

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 10/08 - 23h00: Galway United FC vs Shamrock Rovers

- Ngày 11/08 - 00h00: Sligo Rovers vs St. Patrick's Athletic

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 10/08 - 22h30: CS Universitatea Craiova vs Hermannstadt

- Ngày 11/08 - 01h30: FCSB vs FC Unirea 2004 Slobozia

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 10/08 - 22h30: Jagiellonia Bialystok vs Cracovia

- Ngày 11/08 - 01h15: Legia Warszawa vs GKS Katowice

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 10/08 - 21h00: Coleraine vs Larne

- Ngày 10/08 - 21h00: Bangor vs Cliftonville

- Ngày 10/08 - 21h00: Linfield vs Dungannon Swifts

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 11/08 - 05h00: Minnesota United vs Colorado Rapids

- Ngày 11/08 - 05h00: New York Red Bulls vs Real Salt Lake

- Ngày 11/08 - 05h00: FC Cincinnati vs Charlotte

- Ngày 11/08 - 07h00: Orlando City vs Inter Miami CF

- Ngày 11/08 - 09h00: LA Galaxy vs Seattle Sounders FC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 11/08 - 02h00: Vasco da Gama vs Atletico MG

- Ngày 11/08 - 02h00: Palmeiras vs Ceara

- Ngày 11/08 - 04h30: Cruzeiro vs Santos FC

- Ngày 11/08 - 06h30: Gremio vs Sport Recife

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 11/08 - 01h00: Barracas Central vs Aldosivi

- Ngày 11/08 - 03h00: Instituto Cordoba vs Club Atletico Platense

- Ngày 11/08 - 06h00: Argentinos Juniors vs Union

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 11/08 - 06h00: Colorado Rapids II vs St. Louis City II

- Ngày 11/08 - 07h00: New England Revolution II vs Columbus Crew II

- Ngày 11/08 - 10h00: Tacoma Defiance vs Los Angeles FC II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 11/08 - 05h00: Vancouver FC1 vs Pacific FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 11/08 - 07h00: Pumas vs Necaxa

- Ngày 11/08 - 09h00: Club Santos Laguna vs CD Guadalajara.

