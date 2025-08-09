Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/8 và rạng sáng 11/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 10/8 và rạng sáng 11/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 10/08 - 22h30: Leicester vs Sheffield Wednesday
Lịch thi đấu Community Shield
- Ngày 10/08 - 21h00: Crystal Palace vs Liverpool
Lịch thi đấu Coppa Italia
- Ngày 11/08 - 00h30: Calcio Padova vs L.R. Vicenza
- Ngày 11/08 - 01h30: Avellino vs Audace Cerignola
- Ngày 11/08 - 01h30: Pescara Calcio vs Rimini
Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN
- Ngày 10/08 - 16h30: Timor-Leste vs Myanmar
- Ngày 10/08 - 19h30: U23 Australia vs Philippines
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 10/08 - 19h00: Kenya vs Ma rốc
- Ngày 10/08 - 22h00: Zambia vs Angola
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 10/08 - 18h30: Raal La Louviere vs Sporting Charleroi
- Ngày 10/08 - 21h00: Anderlecht vs Zulte Waregem
- Ngày 10/08 - 23h30: Standard Liege vs Genk
- Ngày 11/08 - 00h15: Royal Antwerp vs Oud-Heverlee Leuven
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 10/08 - 23h00: Famalicao vs Santa Clara
- Ngày 11/08 - 02h30: Moreirense vs Alverca
- Ngày 11/08 - 02h30: SC Braga vs Tondela
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 10/08 - 17h15: PEC Zwolle vs FC Twente
- Ngày 10/08 - 19h30: AZ Alkmaar vs FC Groningen
- Ngày 10/08 - 19h30: Ajax vs Telstar
- Ngày 10/08 - 21h45: FC Utrecht vs Heracles
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 10/08 - 17h00: Daejeon Citizen vs Suwon FC
- Ngày 10/08 - 17h00: Pohang Steelers vs Gwangju FC
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 10/08 - 16h30: Sanfrecce Hiroshima vs Shimizu S-Pulse
- Ngày 10/08 - 17h00: Machida Zelvia vs Vissel Kobe
- Ngày 10/08 - 17h00: Nagoya Grampus Eight vs Kyoto Sanga FC
- Ngày 10/08 - 17h00: FC Tokyo vs Kashima Antlers
- Ngày 10/08 - 17h00: Gamba Osaka vs Fagiano Okayama FC
- Ngày 10/08 - 17h00: Kashiwa Reysol vs Shonan Bellmare
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 10/08 - 18h30: VfL Bochum vs Elversberg
- Ngày 10/08 - 18h30: Berlin vs Karlsruher SC
- Ngày 10/08 - 18h30: Holstein Kiel vs Arminia Bielefeld
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 10/08 - 20h00: Pulau Pinang vs Terengganu
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 10/08 - 15h30: Bali United vs Persik Kediri
- Ngày 10/08 - 19h00: Persija Jakarta vs Persita Tangerang
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 10/08 - 20h30: Dinamo Brest vs Naftan Novopolotsk
- Ngày 10/08 - 22h30: Arsenal Dzerzhinsk vs Maxline Vitebsk
- Ngày 11/08 - 00h30: Dinamo Minsk vs Torpedo Zhodino
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 10/08 - 12h00: Nunawading City FC vs Wellington Phoenix
- Ngày 10/08 - 12h00: Sydney United 58 vs Sydney FC
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 10/08 - 18h00: Tianjin Jinmen Tiger vs Qingdao West Coast
- Ngày 10/08 - 18h35: Zhejiang Professional vs Beijing Guoan
- Ngày 10/08 - 19h00: Wuhan Three Towns vs Meizhou Hakka
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 10/08 - 23h00: Levski Sofia vs Spartak Varna
- Ngày 11/08 - 01h15: Botev Plovdiv vs PFC Lokomotiv Sofia 1929
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 10/08 - 23h45: Slaven vs NK Varazdin
- Ngày 11/08 - 02h00: Hajduk Split vs HNK Gorica
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 10/08 - 17h00: FC Obolon Kyiv vs FC Olexandriya
- Ngày 10/08 - 19h30: Polissya Zhytomyr vs FC Kolos Kovalivka
- Ngày 10/08 - 22h00: Karpaty vs Shakhtar Donetsk
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 10/08 - 19h00: Young Boys vs Sion
- Ngày 10/08 - 21h30: Lausanne vs FC Zurich
- Ngày 10/08 - 21h30: Lugano vs Basel
- Ngày 10/08 - 21h30: Servette vs Grasshopper
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 10/08 - 21h00: Vestri vs Fram Reykjavik
- Ngày 10/08 - 23h30: KA Akureyri vs IBV Vestmannaeyjar
- Ngày 11/08 - 02h15: Valur vs Breidablik
- Ngày 11/08 - 02h15: Vikingur Reykjavik vs Stjarnan
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 10/08 - 23h00: Galway United FC vs Shamrock Rovers
- Ngày 11/08 - 00h00: Sligo Rovers vs St. Patrick's Athletic
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 10/08 - 22h30: CS Universitatea Craiova vs Hermannstadt
- Ngày 11/08 - 01h30: FCSB vs FC Unirea 2004 Slobozia
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 10/08 - 22h30: Jagiellonia Bialystok vs Cracovia
- Ngày 11/08 - 01h15: Legia Warszawa vs GKS Katowice
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 10/08 - 21h00: Coleraine vs Larne
- Ngày 10/08 - 21h00: Bangor vs Cliftonville
- Ngày 10/08 - 21h00: Linfield vs Dungannon Swifts
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 11/08 - 05h00: Minnesota United vs Colorado Rapids
- Ngày 11/08 - 05h00: New York Red Bulls vs Real Salt Lake
- Ngày 11/08 - 05h00: FC Cincinnati vs Charlotte
- Ngày 11/08 - 07h00: Orlando City vs Inter Miami CF
- Ngày 11/08 - 09h00: LA Galaxy vs Seattle Sounders FC
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 11/08 - 02h00: Vasco da Gama vs Atletico MG
- Ngày 11/08 - 02h00: Palmeiras vs Ceara
- Ngày 11/08 - 04h30: Cruzeiro vs Santos FC
- Ngày 11/08 - 06h30: Gremio vs Sport Recife
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 11/08 - 01h00: Barracas Central vs Aldosivi
- Ngày 11/08 - 03h00: Instituto Cordoba vs Club Atletico Platense
- Ngày 11/08 - 06h00: Argentinos Juniors vs Union
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 11/08 - 06h00: Colorado Rapids II vs St. Louis City II
- Ngày 11/08 - 07h00: New England Revolution II vs Columbus Crew II
- Ngày 11/08 - 10h00: Tacoma Defiance vs Los Angeles FC II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 11/08 - 05h00: Vancouver FC1 vs Pacific FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 11/08 - 07h00: Pumas vs Necaxa
- Ngày 11/08 - 09h00: Club Santos Laguna vs CD Guadalajara.
