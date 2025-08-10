Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 11/8 và rạng sáng 12/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 11/8 và rạng sáng 12/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 11/08 - 21h00: South Africa vs Guinea
- Ngày 12/08 - 00h00: Uganda vs Niger
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 11/08 - 17h00: Cerezo Osaka vs Albirex Niigata
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 12/08 - 05h00: FC Cincinnati II vs Crown Legacy
- Ngày 12/08 - 06h00: New York Red Bulls II vs Philadelphia Union II
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 12/08 - 00h45: Estoril vs CF Estrela da Amadora
- Ngày 12/08 - 02h45: FC Porto vs Vitoria de Guimaraes
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 11/08 - 15h30: Arema FC vs PSBS Biak Numfor
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 11/08 - 21h00: Neftchi Fargona vs Nasaf Qarshi
- Ngày 11/08 - 22h00: Dinamo Samarkand vs Pakhtakor Tashkent
Lịch thi đấu Cúp QG Australia
- Ngày 11/08 - 17h00: North Eastern Metro Stars vs Macarthur FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 11/08 - 23h00: Septemvri Sofia vs Beroe
- Ngày 12/08 - 01h15: Arda Kardzhali vs Lokomotiv Plovdiv
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 11/08 - 22h00: Zorya vs Kudrivka
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 11/08 - 23h00: FC Gareji 1960 vs Dinamo Batumi
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 11/08 - 23h00: Botosani vs ACS Champions FC Arges
- Ngày 12/08 - 01h30: Otelul Galati vs FC Rapid 1923
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 11/08 - 22h30: FK Sileks vs FC Academy Pandev
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 12/08 - 06h00: Juventude vs Corinthians
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 12/08 - 05h00: Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
- Ngày 12/08 - 05h00: Defensor Sporting vs River Plate
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 12/08 - 00h00: OB vs Randers FC
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển
- Ngày 12/08 - 00h00: Elfsborg vs Vaernamo
- Ngày 12/08 - 00h00: GAIS vs IFK Gothenburg
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 12/08 - 02h15: FH Hafnarfjordur vs IA Akranes
- Ngày 12/08 - 02h15: KR Reykjavik vs Afturelding
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 12/08 - 00h00: Lechia Gdansk vs Motor Lublin
