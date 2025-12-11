Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/12 và rạng sáng 13/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/12 và rạng sáng 13/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 13/12 - 03h00: Sociedad vs Girona
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 13/12 - 02h45: Lecce vs Pisa
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 13/12 - 02h30: Union Berlin vs RB Leipzig
Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games
- Ngày 12/12 - 18h00: U22 Indonesia vs U22 Myanmar
Lịch thi đấu Futsal Nữ SEA Games
- Ngày 12/12 - 13h30: Futsal Nữ Việt Nam vs Futsal Nữ Indonesia
- Ngày 12/12 - 16h30: Futsal Nữ Thái Lan vs Futsal Nữ Philippines
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 13/12 - 02h45: Angers vs Nantes
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 13/12 - 02h30: Palermo vs Sampdoria
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 13/12 - 03h00: West Brom vs Sheffield United
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 13/12 - 02h45: Standard Liege vs Oud-Heverlee Leuven
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 13/12 - 02h30: Leonesa vs Huesca
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 13/12 - 00h30: Dynamo Dresden vs Eintracht Braunschweig
- Ngày 13/12 - 00h30: Greuther Furth vs Berlin
Lịch thi đấu FIFA Arab Cup
- Ngày 12/12 - 21h30: Jordan vs Iraq
- Ngày 13/12 - 00h30: Algeria vs UAE
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 12/12 - 15h35: Central Coast Mariners vs Auckland FC
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 12/12 - 22h30: Cherno More Varna vs Arda Kardzhali
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 12/12 - 21h30: Al-Rayyan vs Al-Sadd
- Ngày 12/12 - 23h30: AL Bidda SC vs Qatar SC
- Ngày 12/12 - 23h30: Al Mesaimeer vs Al-Sailiya
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 12/12 - 20h30: FC Olexandriya vs Kudrivka
- Ngày 12/12 - 23h00: FC Obolon Kyiv vs Metalist 1925
Lịch thi đấu VĐQG Lebanon
- Ngày 12/12 - 19h15: Bourj FC vs Racing Beirut
- Ngày 12/12 - 19h15: Tadamon Sour vs Al-Nejmeh
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 13/12 - 00h00: Vukovar 91 vs NK Varazdin
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 13/12 - 01h30: CFR Cluj vs Miercurea Ciuc
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 13/12 - 02h45: Coleraine vs Bangor
- Ngày 13/12 - 02h45: Larne vs Glentoran
