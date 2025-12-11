Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 12/12 và rạng sáng 13/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 12/12 và rạng sáng 13/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 13/12 - 03h00: Sociedad vs Girona

Sociedad chạm trán Girona tại giải La Liga

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 13/12 - 02h45: Lecce vs Pisa

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 13/12 - 02h30: Union Berlin vs RB Leipzig

Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games

- Ngày 12/12 - 18h00: U22 Indonesia vs U22 Myanmar

Lịch thi đấu Futsal Nữ SEA Games

- Ngày 12/12 - 13h30: Futsal Nữ Việt Nam vs Futsal Nữ Indonesia

- Ngày 12/12 - 16h30: Futsal Nữ Thái Lan vs Futsal Nữ Philippines

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 13/12 - 02h45: Angers vs Nantes

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 13/12 - 02h30: Palermo vs Sampdoria

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 13/12 - 03h00: West Brom vs Sheffield United

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 13/12 - 02h45: Standard Liege vs Oud-Heverlee Leuven

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 13/12 - 02h30: Leonesa vs Huesca

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 13/12 - 00h30: Dynamo Dresden vs Eintracht Braunschweig

- Ngày 13/12 - 00h30: Greuther Furth vs Berlin

Lịch thi đấu FIFA Arab Cup

- Ngày 12/12 - 21h30: Jordan vs Iraq

- Ngày 13/12 - 00h30: Algeria vs UAE

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 12/12 - 15h35: Central Coast Mariners vs Auckland FC

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 12/12 - 22h30: Cherno More Varna vs Arda Kardzhali

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 12/12 - 21h30: Al-Rayyan vs Al-Sadd

- Ngày 12/12 - 23h30: AL Bidda SC vs Qatar SC

- Ngày 12/12 - 23h30: Al Mesaimeer vs Al-Sailiya

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 12/12 - 20h30: FC Olexandriya vs Kudrivka

- Ngày 12/12 - 23h00: FC Obolon Kyiv vs Metalist 1925

Lịch thi đấu VĐQG Lebanon

- Ngày 12/12 - 19h15: Bourj FC vs Racing Beirut

- Ngày 12/12 - 19h15: Tadamon Sour vs Al-Nejmeh

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 13/12 - 00h00: Vukovar 91 vs NK Varazdin

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 13/12 - 01h30: CFR Cluj vs Miercurea Ciuc

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 13/12 - 02h45: Coleraine vs Bangor

- Ngày 13/12 - 02h45: Larne vs Glentoran