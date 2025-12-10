  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 11/12 và rạng sáng 12/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 11/12 và rạng sáng 12/12 của các giải đấu Europa League, Bóng đá Nam SEA Games, Bóng đá Nữ SEA Games,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 11/12 và rạng sáng 12/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 12/12 - 00h45: Dinamo Zagreb vs Real Betis

- Ngày 12/12 - 00h45: FC Midtjylland vs Genk

Dinamo Zagreb chạm trán Real Betis tại Europa League

- Ngày 12/12 - 00h45: FC Utrecht vs Nottingham Forest

- Ngày 12/12 - 00h45: Ferencvaros vs Rangers

- Ngày 12/12 - 00h45: Ludogorets vs PAOK FC

- Ngày 12/12 - 00h45: Nice vs SC Braga

- Ngày 12/12 - 00h45: Sturm Graz vs Crvena Zvezda

- Ngày 12/12 - 00h45: Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv

- Ngày 12/12 - 00h45: Young Boys vs Lille

- Ngày 12/12 - 03h00: Basel vs Aston Villa

- Ngày 12/12 - 03h00: Brann vs Fenerbahçe

- Ngày 12/12 - 03h00: Celta Vigo vs Bologna

- Ngày 12/12 - 03h00: Celtic vs AS Roma

- Ngày 12/12 - 03h00: FC Porto vs Malmo FF

- Ngày 12/12 - 03h00: FCSB vs Feyenoord

- Ngày 12/12 - 03h00: Freiburg vs FC Salzburg

- Ngày 12/12 - 03h00: Lyon vs Go Ahead Eagles

- Ngày 12/12 - 03h00: Panathinaikos vs Viktoria Plzen

Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games

- Ngày 11/12 - 16h00: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

- Ngày 11/12 - 19h00: U22 Thái Lan vs U22 Singapore

Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games

- Ngày 11/12 - 16h00: Nữ Philippines vs Nữ Malaysia

- Ngày 11/12 - 16h00: Nữ Việt Nam vs Nữ Myanmar

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 12/12 - 00h45: Jagiellonia Bialystok vs Vallecano

- Ngày 12/12 - 00h45: KF Shkendija vs Slovan Bratislava

- Ngày 12/12 - 00h45: Samsunspor vs Athens

- Ngày 12/12 - 00h45: BK Haecken vs Larnaca

- Ngày 12/12 - 00h45: Breidablik vs Shamrock Rovers

- Ngày 12/12 - 00h45: CS Universitatea Craiova vs Sparta Prague

- Ngày 12/12 - 00h45: Drita vs AZ Alkmaar

- Ngày 12/12 - 00h45: FC Noah vs Legia Warszawa

- Ngày 12/12 - 00h45: Fiorentina vs Dynamo Kyiv

- Ngày 12/12 - 03h00: Shelbourne vs Crystal Palace

- Ngày 12/12 - 03h00: Aberdeen vs Strasbourg

- Ngày 12/12 - 03h00: Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk

- Ngày 12/12 - 03h00: KuPS vs Lausanne

- Ngày 12/12 - 03h00: Lech Poznan vs Mainz 05

- Ngày 12/12 - 03h00: Lincoln Red Imps FC vs SK Sigma Olomouc

- Ngày 12/12 - 03h00: Rakow Czestochowa vs Zrinjski Mostar

- Ngày 12/12 - 03h00: Rapid Wien vs Omonia Nicosia

- Ngày 12/12 - 03h00: Rijeka vs NK Celje

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 11/12 - 17h00: Gamba Osaka vs Ratchaburi FC

- Ngày 11/12 - 17h00: Nam Định vs Eastern Sports Club

- Ngày 11/12 - 19h15: BG Pathum United vs Tampines Rovers FC

- Ngày 11/12 - 19h15: Kaya FC vs Pohang Steelers

- Ngày 11/12 - 19h15: Beijing Guoan vs Macarthur FC

- Ngày 11/12 - 19h15: Tai Po vs CAHN

Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria

- Ngày 11/12 - 22h30: Levski Sofia vs Vitosha Bistritsa

Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup

- Ngày 11/12 - 21h30: Lusail Club vs Umm Salal

- Ngày 11/12 - 23h30: Al-Shahaniya vs Al-Duhail SC

- Ngày 11/12 - 23h30: Al-Shamal vs Al-Ahli

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 12/12 - 06h00: Vasco da Gama vs Fluminense

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 12/12 - 04h00: Mixco vs Deportivo Achuapa

- Ngày 12/12 - 09h00: Antigua Guatemala vs Club Xelaju

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 12/12 - 09h00: Tigres vs Toluca

Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch

- Ngày 12/12 - 01h00: OB vs AGF

Văn Hải
