Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 11/12 và rạng sáng 12/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 11/12 và rạng sáng 12/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Europa League
- Ngày 12/12 - 00h45: Dinamo Zagreb vs Real Betis
- Ngày 12/12 - 00h45: FC Midtjylland vs Genk
- Ngày 12/12 - 00h45: FC Utrecht vs Nottingham Forest
- Ngày 12/12 - 00h45: Ferencvaros vs Rangers
- Ngày 12/12 - 00h45: Ludogorets vs PAOK FC
- Ngày 12/12 - 00h45: Nice vs SC Braga
- Ngày 12/12 - 00h45: Sturm Graz vs Crvena Zvezda
- Ngày 12/12 - 00h45: Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv
- Ngày 12/12 - 00h45: Young Boys vs Lille
- Ngày 12/12 - 03h00: Basel vs Aston Villa
- Ngày 12/12 - 03h00: Brann vs Fenerbahçe
- Ngày 12/12 - 03h00: Celta Vigo vs Bologna
- Ngày 12/12 - 03h00: Celtic vs AS Roma
- Ngày 12/12 - 03h00: FC Porto vs Malmo FF
- Ngày 12/12 - 03h00: FCSB vs Feyenoord
- Ngày 12/12 - 03h00: Freiburg vs FC Salzburg
- Ngày 12/12 - 03h00: Lyon vs Go Ahead Eagles
- Ngày 12/12 - 03h00: Panathinaikos vs Viktoria Plzen
Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games
- Ngày 11/12 - 16h00: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia
- Ngày 11/12 - 19h00: U22 Thái Lan vs U22 Singapore
Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games
- Ngày 11/12 - 16h00: Nữ Philippines vs Nữ Malaysia
- Ngày 11/12 - 16h00: Nữ Việt Nam vs Nữ Myanmar
Lịch thi đấu Europa Conference League
- Ngày 12/12 - 00h45: Jagiellonia Bialystok vs Vallecano
- Ngày 12/12 - 00h45: KF Shkendija vs Slovan Bratislava
- Ngày 12/12 - 00h45: Samsunspor vs Athens
- Ngày 12/12 - 00h45: BK Haecken vs Larnaca
- Ngày 12/12 - 00h45: Breidablik vs Shamrock Rovers
- Ngày 12/12 - 00h45: CS Universitatea Craiova vs Sparta Prague
- Ngày 12/12 - 00h45: Drita vs AZ Alkmaar
- Ngày 12/12 - 00h45: FC Noah vs Legia Warszawa
- Ngày 12/12 - 00h45: Fiorentina vs Dynamo Kyiv
- Ngày 12/12 - 03h00: Shelbourne vs Crystal Palace
- Ngày 12/12 - 03h00: Aberdeen vs Strasbourg
- Ngày 12/12 - 03h00: Hamrun Spartans vs Shakhtar Donetsk
- Ngày 12/12 - 03h00: KuPS vs Lausanne
- Ngày 12/12 - 03h00: Lech Poznan vs Mainz 05
- Ngày 12/12 - 03h00: Lincoln Red Imps FC vs SK Sigma Olomouc
- Ngày 12/12 - 03h00: Rakow Czestochowa vs Zrinjski Mostar
- Ngày 12/12 - 03h00: Rapid Wien vs Omonia Nicosia
- Ngày 12/12 - 03h00: Rijeka vs NK Celje
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 11/12 - 17h00: Gamba Osaka vs Ratchaburi FC
- Ngày 11/12 - 17h00: Nam Định vs Eastern Sports Club
- Ngày 11/12 - 19h15: BG Pathum United vs Tampines Rovers FC
- Ngày 11/12 - 19h15: Kaya FC vs Pohang Steelers
- Ngày 11/12 - 19h15: Beijing Guoan vs Macarthur FC
- Ngày 11/12 - 19h15: Tai Po vs CAHN
Lịch thi đấu Cúp QG Bulgaria
- Ngày 11/12 - 22h30: Levski Sofia vs Vitosha Bistritsa
Lịch thi đấu Qatar Stars League Cup
- Ngày 11/12 - 21h30: Lusail Club vs Umm Salal
- Ngày 11/12 - 23h30: Al-Shahaniya vs Al-Duhail SC
- Ngày 11/12 - 23h30: Al-Shamal vs Al-Ahli
Lịch thi đấu Cúp QG Brazil
- Ngày 12/12 - 06h00: Vasco da Gama vs Fluminense
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 12/12 - 04h00: Mixco vs Deportivo Achuapa
- Ngày 12/12 - 09h00: Antigua Guatemala vs Club Xelaju
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 12/12 - 09h00: Tigres vs Toluca
Lịch thi đấu Cúp QG Đan Mạch
- Ngày 12/12 - 01h00: OB vs AGF
Bình luận