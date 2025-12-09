  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/12 và rạng sáng 11/12

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 10/12 và rạng sáng 11/12 của các giải đấu Champions League, Bóng đá Nữ SEA Games, AFC Champions League,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 10/12 và rạng sáng 11/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 11/12 - 00h45: Qarabag vs Ajax

- Ngày 11/12 - 03h00: Real Madrid vs Man City

Real Madrid chạm trán Man City tại Champions League.

- Ngày 11/12 - 00h45: Villarreal vs FC Copenhagen

- Ngày 11/12 - 03h00: Leverkusen vs Newcastle

- Ngày 11/12 - 03h00: Dortmund vs Bodoe/Glimt

- Ngày 11/12 - 03h00: Juventus vs Pafos FC

- Ngày 11/12 - 03h00: Benfica vs Napoli

- Ngày 11/12 - 03h00: Athletic Club vs Paris Saint-Germain

- Ngày 11/12 - 03h00: Club Brugge vs Arsenal

Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games

- Ngày 10/12 - 18h30: Nữ Thái Lan vs Nữ Singapore

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 10/12 - 17h00: FC Seoul vs Melbourne City FC

- Ngày 10/12 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Shanghai Shenhua

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 11/12 - 02h45: Bristol City vs Leicester

- Ngày 11/12 - 02h45: Derby County vs Millwall

- Ngày 11/12 - 02h45: Ipswich Town vs Stoke City

- Ngày 11/12 - 03h00: Hull City vs Wrexham

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 11/12 - 02h30: Brighton U23 vs Real Sociedad U21

Lịch thi đấu Cúp QG Brazil

- Ngày 11/12 - 07h30: Cruzeiro vs Corinthians

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 10/12 - 18h00: Benfica U19 vs Napoli U19

- Ngày 10/12 - 18h00: Qarabag FK U19 vs Ajax U19

- Ngày 10/12 - 18h00: Villarreal U19 vs FC Copenhagen U19

- Ngày 10/12 - 19h00: Athletic Bilbao U19 vs Paris Saint-Germain U19

- Ngày 10/12 - 19h30: FC Midtjylland U19 vs FC Cologne U19

- Ngày 10/12 - 20h00: Dinamo Tbilisi U19 vs Dinamo Minsk U19

- Ngày 10/12 - 20h00: Bayer Leverkusen U19 vs Newcastle United U19

- Ngày 10/12 - 21h00: Juventus U19 vs Pafos FC U19

- Ngày 10/12 - 21h30: Club Brugge U19 vs Arsenal U19

- Ngày 10/12 - 22h00: Real Madrid U19 vs Manchester City U19

- Ngày 10/12 - 22h00: Borussia Dortmund U19 vs Bodo/Glimt U19

- Ngày 10/12 - 22h00: Real Betis U19 vs FC Porto U19

- Ngày 10/12 - 22h30: Puskas FC Academy U19 vs FC FCSB U19

- Ngày 10/12 - 22h30: Zilina U19 vs FK Crvena Zvezda U19

- Ngày 10/12 - 23h00: Nantes U19 vs Maccabi Haifa U19

- Ngày 11/12 - 00h00: Genk U19 vs HJK U19

- Ngày 11/12 - 02h00: Hibernian U19 vs Dynamo Kyiv U19

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 10/12 - 19h15: Persib Bandung vs Bangkok United

- Ngày 10/12 - 19h15: Selangor vs Lion City Sailors FC

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 10/12 - 20h00: Aluminium Arak vs Sepahan

- Ngày 10/12 - 20h00: Fajr Sepasi vs Chadormalu Yazd

- Ngày 10/12 - 20h45: Esteghlal vs Malavan

- Ngày 10/12 - 20h45: Mes Rafsanjan vs Foolad Khuzestan

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 10/12 - 21h00: Ruzomberok vs FC Kosice

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 11/12 - 03h00: Aurora FC vs Deportivo Malacateco

- Ngày 11/12 - 09h00: CSD Municipal vs Deportivo Mictlan

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 11/12 - 03h30: Chapelton vs Racing United

- Ngày 11/12 - 03h30: Molynes United vs Cavalier SC

- Ngày 11/12 - 03h30: Montego Bay United FC vs Harbour View

- Ngày 11/12 - 03h30: Mount Pleasant vs Tivoli Gardens

- Ngày 11/12 - 03h30: Spanish Town Police vs Arnett Gardens

- Ngày 11/12 - 03h30: Treasure Beach vs Dunbeholden

- Ngày 11/12 - 03h30: Waterhouse FC vs Portmore United

Văn Hải
