  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/8 và rạng sáng 10/8

Cần biếtThứ Sáu, 08/08/2025 08:49:08 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 9/8 và rạng sáng 10/8 của các giải đấu ASEAN Club Championship, Siêu cúp Việt Nam, Hạng nhất Anh, Coppa Italia,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/8 và rạng sáng 10/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Siêu cúp Việt Nam

- Ngày 09/08 - 18h00: Nam Định vs Công An Hà Nội

Nam Định chạm trán Công An Hà Nội tại giải Siêu cúp Việt Nam

Nam Định chạm trán Công An Hà Nội tại giải Siêu cúp Việt Nam

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 09/08 - 19h00: Ezra FC vs Shan United

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 09/08 - 18h30: Charlton Athletic vs Watford

- Ngày 09/08 - 18h30: Coventry City vs Hull City

- Ngày 09/08 - 18h30: Southampton vs Wrexham

- Ngày 09/08 - 21h00: Middlesbrough vs Swansea

- Ngày 09/08 - 21h00: Norwich City vs Millwall

- Ngày 09/08 - 21h00: Oxford United vs Portsmouth

- Ngày 09/08 - 21h00: QPR vs Preston North End

- Ngày 09/08 - 21h00: Stoke City vs Derby County

- Ngày 09/08 - 21h00: West Brom vs Blackburn Rovers

- Ngày 09/08 - 23h30: Sheffield United vs Bristol City

Lịch thi đấu Coppa Italia

- Ngày 10/08 - 01h30: Virtus Entella vs Ternana

Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN

- Ngày 09/08 - 16h30: Campuchia vs Thailand

- Ngày 09/08 - 19h30: Indonesia vs Vietnam

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 09/08 - 21h00: Central African Republic vs Mauritania

- Ngày 10/08 - 00h00: Tanzania vs Madagascar

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 09/08 - 21h00: Club Brugge vs Cercle Brugge

- Ngày 09/08 - 23h15: Westerlo vs KV Mechelen

- Ngày 10/08 - 01h45: Gent vs Union St.Gilloise

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 09/08 - 21h30: Nacional vs Gil Vicente

- Ngày 10/08 - 02h30: Arouca vs AVS Futebol SAD

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 09/08 - 21h30: NEC Nijmegen vs Excelsior

- Ngày 09/08 - 23h45: Feyenoord vs NAC Breda

- Ngày 10/08 - 01h00: SC Heerenveen vs FC Volendam

- Ngày 10/08 - 02h00: PSV vs Sparta Rotterdam

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 09/08 - 17h30: Gangwon FC vs Gimcheon Sangmu

- Ngày 09/08 - 17h30: Ulsan Hyundai vs Jeju United

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 09/08 - 16h00: Tokyo Verdy vs Yokohama F.Marinos

- Ngày 09/08 - 16h00: Yokohama FC vs Urawa Red Diamonds

- Ngày 09/08 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Avispa Fukuoka

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 09/08 - 18h00: Fortuna Dusseldorf vs Hannover 96

- Ngày 09/08 - 18h00: Dynamo Dresden vs Magdeburg

- Ngày 09/08 - 18h00: Eintracht Braunschweig vs Greuther Furth

- Ngày 10/08 - 01h30: Kaiserslautern vs Schalke 04

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 09/08 - 16h00: Imigresen FC vs Kuala Lumpur City FC

- Ngày 09/08 - 19h15: Kuching FA vs Kelantan The Real Warriors

- Ngày 09/08 - 20h00: PDRM vs Brunei DPMM

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 09/08 - 15h30: Persib Bandung vs Semen Padang

- Ngày 09/08 - 19h00: Dewa United vs Malut United

- Ngày 09/08 - 19h00: Madura United vs Persis Solo

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 09/08 - 20h00: FC Smorgon vs FK Slutsk

- Ngày 09/08 - 22h00: Isloch vs BATE Borisov

- Ngày 10/08 - 00h55: FK Vitebsk vs FC Minsk

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 09/08 - 18h00: Shandong Taishan vs Changchun Yatai

- Ngày 09/08 - 18h35: Shanghai Shenhua vs Shanghai Port

- Ngày 09/08 - 19h00: Qingdao Hainiu vs Yunnan Yukun

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 09/08 - 23h00: PFC CSKA Sofia vs Cherno More Varna

- Ngày 10/08 - 01h15: Slavia Sofia vs Ludogorets

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 09/08 - 23h15: NK Istra 1961 vs NK Lokomotiva

- Ngày 10/08 - 02h00: Osijek vs Rijeka

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 09/08 - 17h00: Kryvbas vs Metalist 1925

- Ngày 09/08 - 19h30: Cherkasy vs Epitsentr Dunaivtsi

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 09/08 - 23h00: St. Gallen vs Winterthur

- Ngày 10/08 - 01h30: Luzern vs Thun

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 09/08 - 23h00: Shelbourne vs Bohemian FC

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 09/08 - 22h30: UTA Arad vs FCV Farul Constanta

- Ngày 10/08 - 01h30: Universitatea Cluj vs Petrolul Ploiesti

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 09/08 - 22h30: Arka Gdynia vs Pogon Szczecin

- Ngày 10/08 - 01h15: Widzew Lodz vs Wisla Plock

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 10/08 - 06h30: CF Montreal vs Atlanta United

- Ngày 10/08 - 06h30: New England Revolution vs DC United

- Ngày 10/08 - 06h30: New York City FC vs Columbus Crew

- Ngày 10/08 - 06h30: Philadelphia Union vs Toronto FC

- Ngày 10/08 - 07h30: Austin FC vs Houston Dynamo

- Ngày 10/08 - 07h30: Chicago Fire vs Los Angeles FC

- Ngày 10/08 - 07h30: FC Dallas vs Portland Timbers

- Ngày 10/08 - 07h30: Sporting Kansas City vs San Diego

- Ngày 10/08 - 07h30: St. Louis City vs Nashville SC

- Ngày 10/08 - 09h30: San Jose Earthquakes vs Vancouver Whitecaps

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 10/08 - 04h30: Flamengo vs Mirassol

- Ngày 10/08 - 04h30: RB Bragantino vs Internacional

- Ngày 10/08 - 04h30: Sao Paulo vs Vitoria

- Ngày 10/08 - 06h30: Fortaleza vs Botafogo FR

- Ngày 10/08 - 07h00: Bahia vs Fluminense

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 10/08 - 00h30: San Martin San Juan vs Sarmiento

- Ngày 10/08 - 02h30: Boca Juniors vs Racing Club

- Ngày 10/08 - 04h30: Independiente vs River Plate

- Ngày 10/08 - 06h45: Belgrano vs Banfield

- Ngày 10/08 - 06h45: Atletico Tucuman vs Rosario Central

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 10/08 - 06h00: Orlando City B vs Chattanooga FC

- Ngày 10/08 - 07h00: The Town FC vs Vancouver Whitecaps II

- Ngày 10/08 - 07h00: Houston Dynamo II vs Real Monarchs SLC

- Ngày 10/08 - 09h00: Ventura County FC vs Portland Timbers II

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- Ngày 10/08 - 00h00: York United FC vs Forge FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 10/08 - 08h00: CF America vs Queretaro FC

- Ngày 10/08 - 10h00: Atlas vs Pachuca

- Ngày 10/08 - 10h00: Mazatlan FC vs Tijuana

Đọc thêm
Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn