Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/8 và rạng sáng 10/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/8 và rạng sáng 10/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Siêu cúp Việt Nam
- Ngày 09/08 - 18h00: Nam Định vs Công An Hà Nội
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 09/08 - 19h00: Ezra FC vs Shan United
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 09/08 - 18h30: Charlton Athletic vs Watford
- Ngày 09/08 - 18h30: Coventry City vs Hull City
- Ngày 09/08 - 18h30: Southampton vs Wrexham
- Ngày 09/08 - 21h00: Middlesbrough vs Swansea
- Ngày 09/08 - 21h00: Norwich City vs Millwall
- Ngày 09/08 - 21h00: Oxford United vs Portsmouth
- Ngày 09/08 - 21h00: QPR vs Preston North End
- Ngày 09/08 - 21h00: Stoke City vs Derby County
- Ngày 09/08 - 21h00: West Brom vs Blackburn Rovers
- Ngày 09/08 - 23h30: Sheffield United vs Bristol City
Lịch thi đấu Coppa Italia
- Ngày 10/08 - 01h30: Virtus Entella vs Ternana
Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá nữ ASEAN
- Ngày 09/08 - 16h30: Campuchia vs Thailand
- Ngày 09/08 - 19h30: Indonesia vs Vietnam
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 09/08 - 21h00: Central African Republic vs Mauritania
- Ngày 10/08 - 00h00: Tanzania vs Madagascar
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 09/08 - 21h00: Club Brugge vs Cercle Brugge
- Ngày 09/08 - 23h15: Westerlo vs KV Mechelen
- Ngày 10/08 - 01h45: Gent vs Union St.Gilloise
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 09/08 - 21h30: Nacional vs Gil Vicente
- Ngày 10/08 - 02h30: Arouca vs AVS Futebol SAD
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 09/08 - 21h30: NEC Nijmegen vs Excelsior
- Ngày 09/08 - 23h45: Feyenoord vs NAC Breda
- Ngày 10/08 - 01h00: SC Heerenveen vs FC Volendam
- Ngày 10/08 - 02h00: PSV vs Sparta Rotterdam
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 09/08 - 17h30: Gangwon FC vs Gimcheon Sangmu
- Ngày 09/08 - 17h30: Ulsan Hyundai vs Jeju United
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 09/08 - 16h00: Tokyo Verdy vs Yokohama F.Marinos
- Ngày 09/08 - 16h00: Yokohama FC vs Urawa Red Diamonds
- Ngày 09/08 - 17h00: Kawasaki Frontale vs Avispa Fukuoka
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 09/08 - 18h00: Fortuna Dusseldorf vs Hannover 96
- Ngày 09/08 - 18h00: Dynamo Dresden vs Magdeburg
- Ngày 09/08 - 18h00: Eintracht Braunschweig vs Greuther Furth
- Ngày 10/08 - 01h30: Kaiserslautern vs Schalke 04
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 09/08 - 16h00: Imigresen FC vs Kuala Lumpur City FC
- Ngày 09/08 - 19h15: Kuching FA vs Kelantan The Real Warriors
- Ngày 09/08 - 20h00: PDRM vs Brunei DPMM
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 09/08 - 15h30: Persib Bandung vs Semen Padang
- Ngày 09/08 - 19h00: Dewa United vs Malut United
- Ngày 09/08 - 19h00: Madura United vs Persis Solo
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 09/08 - 20h00: FC Smorgon vs FK Slutsk
- Ngày 09/08 - 22h00: Isloch vs BATE Borisov
- Ngày 10/08 - 00h55: FK Vitebsk vs FC Minsk
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 09/08 - 18h00: Shandong Taishan vs Changchun Yatai
- Ngày 09/08 - 18h35: Shanghai Shenhua vs Shanghai Port
- Ngày 09/08 - 19h00: Qingdao Hainiu vs Yunnan Yukun
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 09/08 - 23h00: PFC CSKA Sofia vs Cherno More Varna
- Ngày 10/08 - 01h15: Slavia Sofia vs Ludogorets
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 09/08 - 23h15: NK Istra 1961 vs NK Lokomotiva
- Ngày 10/08 - 02h00: Osijek vs Rijeka
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 09/08 - 17h00: Kryvbas vs Metalist 1925
- Ngày 09/08 - 19h30: Cherkasy vs Epitsentr Dunaivtsi
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 09/08 - 23h00: St. Gallen vs Winterthur
- Ngày 10/08 - 01h30: Luzern vs Thun
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 09/08 - 23h00: Shelbourne vs Bohemian FC
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 09/08 - 22h30: UTA Arad vs FCV Farul Constanta
- Ngày 10/08 - 01h30: Universitatea Cluj vs Petrolul Ploiesti
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 09/08 - 22h30: Arka Gdynia vs Pogon Szczecin
- Ngày 10/08 - 01h15: Widzew Lodz vs Wisla Plock
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 10/08 - 06h30: CF Montreal vs Atlanta United
- Ngày 10/08 - 06h30: New England Revolution vs DC United
- Ngày 10/08 - 06h30: New York City FC vs Columbus Crew
- Ngày 10/08 - 06h30: Philadelphia Union vs Toronto FC
- Ngày 10/08 - 07h30: Austin FC vs Houston Dynamo
- Ngày 10/08 - 07h30: Chicago Fire vs Los Angeles FC
- Ngày 10/08 - 07h30: FC Dallas vs Portland Timbers
- Ngày 10/08 - 07h30: Sporting Kansas City vs San Diego
- Ngày 10/08 - 07h30: St. Louis City vs Nashville SC
- Ngày 10/08 - 09h30: San Jose Earthquakes vs Vancouver Whitecaps
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 10/08 - 04h30: Flamengo vs Mirassol
- Ngày 10/08 - 04h30: RB Bragantino vs Internacional
- Ngày 10/08 - 04h30: Sao Paulo vs Vitoria
- Ngày 10/08 - 06h30: Fortaleza vs Botafogo FR
- Ngày 10/08 - 07h00: Bahia vs Fluminense
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 10/08 - 00h30: San Martin San Juan vs Sarmiento
- Ngày 10/08 - 02h30: Boca Juniors vs Racing Club
- Ngày 10/08 - 04h30: Independiente vs River Plate
- Ngày 10/08 - 06h45: Belgrano vs Banfield
- Ngày 10/08 - 06h45: Atletico Tucuman vs Rosario Central
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 10/08 - 06h00: Orlando City B vs Chattanooga FC
- Ngày 10/08 - 07h00: The Town FC vs Vancouver Whitecaps II
- Ngày 10/08 - 07h00: Houston Dynamo II vs Real Monarchs SLC
- Ngày 10/08 - 09h00: Ventura County FC vs Portland Timbers II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 10/08 - 00h00: York United FC vs Forge FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 10/08 - 08h00: CF America vs Queretaro FC
- Ngày 10/08 - 10h00: Atlas vs Pachuca
- Ngày 10/08 - 10h00: Mazatlan FC vs Tijuana
