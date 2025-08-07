Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/8 và rạng sáng 9/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/8 và rạng sáng 9/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu CHAN Cup
- Ngày 08/08 - 21h00: Algeria vs South Africa
- Ngày 09/08 - 00h00: Guinea vs Uganda
Lịch thi đấu ASEAN Club Championship
- Ngày 08/08 - 19h15: Kasuka vs Cebu FC
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 09/08 - 02h00: Birmingham City vs Ipswich Town
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 08/08 - 17h30: FC Seoul vs Daegu FC
- Ngày 08/08 - 17h30: Jeonbuk FC vs FC Anyang
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 09/08 - 01h45: St.Truiden vs FCV Dender EH
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 09/08 - 02h15: Casa Pia AC vs Sporting
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 09/08 - 01h00: Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 08/08 - 23h30: Preussen Muenster vs Paderborn
- Ngày 08/08 - 23h30: 1. FC Nuremberg vs Darmstadt
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 08/08 - 20h00: Johor Darul Ta'zim FC vs Selangor
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 08/08 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Bhayangkara FC
- Ngày 08/08 - 19h00: PSM Makassar vs Persijap Jepara
- Ngày 08/08 - 19h00: Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 08/08 - 21h00: Xorazm vs Surkhon-2011
- Ngày 08/08 - 22h00: Qizilqum Zarafshon vs Buxoro
- Ngày 08/08 - 23h15: Bunyodkor Tashkent vs Shortan Guzor
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 08/08 - 22h00: FK Molodechno vs Slavia Mozyr
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 08/08 - 18h35: Dalian Yingbo FC vs Chengdu Rongcheng
- Ngày 08/08 - 19h00: Henan Songshan Longmen vs Shenzhen Peng City
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 08/08 - 23h00: Dobrudzha Dobrich vs CSKA 1948 Sofia
- Ngày 09/08 - 01h15: Montana vs Botev Vratsa
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 08/08 - 19h30: SC Poltava vs Veres Rivne
- Ngày 08/08 - 22h00: Rukh Lviv vs Dynamo Kyiv
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 08/08 - 23h00: FC Copenhagen vs AGF
- Ngày 09/08 - 01h00: Viborg vs SoenderjyskE
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 08/08 - 23h00: Korona Kielce vs Radomiak Radom
- Ngày 09/08 - 01h30: Gornik Zabrze vs Termalica Nieciecza
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 09/08 - 05h00: Tigre vs CA Huracan
- Ngày 09/08 - 07h00: Newell's Old Boys vs Central Cordoba de Santiago
- Ngày 09/08 - 07h15: Lanus vs Talleres
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 09/08 - 06h00: Toronto FC II vs Atlanta United II
- Ngày 09/08 - 06h00: New England Revolution II vs Columbus Crew II
- Ngày 09/08 - 06h30: New York City FC II vs Chicago Fire FC II
- Ngày 09/08 - 07h30: Austin FC II vs North Texas SC
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 09/08 - 02h00: Dinamo Zagreb vs Vukovar 91
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 09/08 - 10h00: Tigres vs Puebla
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay
- Ngày 09/08 - 02h00: 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense
- Ngày 09/08 - 04h30: Cerro Porteno vs Nacional Asuncion
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 09/08 - 01h45: Derry City vs Cork City
- Ngày 09/08 - 01h45: Drogheda United vs Waterford FC
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 09/08 - 01h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs Dinamo Bucuresti
