Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/8 và rạng sáng 9/8

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/8 và rạng sáng 9/8 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu CHAN Cup

- Ngày 08/08 - 21h00: Algeria vs South Africa

- Ngày 09/08 - 00h00: Guinea vs Uganda

Algeria chạm trán South Africa tại CHAN Cup

Lịch thi đấu ASEAN Club Championship

- Ngày 08/08 - 19h15: Kasuka vs Cebu FC

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 09/08 - 02h00: Birmingham City vs Ipswich Town

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 08/08 - 17h30: FC Seoul vs Daegu FC

- Ngày 08/08 - 17h30: Jeonbuk FC vs FC Anyang

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 09/08 - 01h45: St.Truiden vs FCV Dender EH

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 09/08 - 02h15: Casa Pia AC vs Sporting

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 09/08 - 01h00: Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 08/08 - 23h30: Preussen Muenster vs Paderborn

- Ngày 08/08 - 23h30: 1. FC Nuremberg vs Darmstadt

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 08/08 - 20h00: Johor Darul Ta'zim FC vs Selangor

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 08/08 - 15h30: Borneo FC Samarinda vs Bhayangkara FC

- Ngày 08/08 - 19h00: PSM Makassar vs Persijap Jepara

- Ngày 08/08 - 19h00: Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 08/08 - 21h00: Xorazm vs Surkhon-2011

- Ngày 08/08 - 22h00: Qizilqum Zarafshon vs Buxoro

- Ngày 08/08 - 23h15: Bunyodkor Tashkent vs Shortan Guzor

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 08/08 - 22h00: FK Molodechno vs Slavia Mozyr

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 08/08 - 18h35: Dalian Yingbo FC vs Chengdu Rongcheng

- Ngày 08/08 - 19h00: Henan Songshan Longmen vs Shenzhen Peng City

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 08/08 - 23h00: Dobrudzha Dobrich vs CSKA 1948 Sofia

- Ngày 09/08 - 01h15: Montana vs Botev Vratsa

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 08/08 - 19h30: SC Poltava vs Veres Rivne

- Ngày 08/08 - 22h00: Rukh Lviv vs Dynamo Kyiv

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 08/08 - 23h00: FC Copenhagen vs AGF

- Ngày 09/08 - 01h00: Viborg vs SoenderjyskE

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 08/08 - 23h00: Korona Kielce vs Radomiak Radom

- Ngày 09/08 - 01h30: Gornik Zabrze vs Termalica Nieciecza

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 09/08 - 05h00: Tigre vs CA Huracan

- Ngày 09/08 - 07h00: Newell's Old Boys vs Central Cordoba de Santiago

- Ngày 09/08 - 07h15: Lanus vs Talleres

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 09/08 - 06h00: Toronto FC II vs Atlanta United II

- Ngày 09/08 - 06h00: New England Revolution II vs Columbus Crew II

- Ngày 09/08 - 06h30: New York City FC II vs Chicago Fire FC II

- Ngày 09/08 - 07h30: Austin FC II vs North Texas SC

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 09/08 - 02h00: Dinamo Zagreb vs Vukovar 91

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 09/08 - 10h00: Tigres vs Puebla

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 09/08 - 02h00: 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense

- Ngày 09/08 - 04h30: Cerro Porteno vs Nacional Asuncion

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 09/08 - 01h45: Derry City vs Cork City

- Ngày 09/08 - 01h45: Drogheda United vs Waterford FC

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 09/08 - 01h30: FC Metaloglobus Bucuresti vs Dinamo Bucuresti