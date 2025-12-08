Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/12 và rạng sáng 10/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 9/12 và rạng sáng 10/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 09/12 - 22h30: Kairat Almaty vs Olympiacos
- Ngày 10/12 - 00h45: Munich vs Sporting
- Ngày 10/12 - 03h00: AS Monaco vs Galatasaray
- Ngày 10/12 - 03h00: Tottenham vs Slavia Prague
- Ngày 10/12 - 03h00: Union St.Gilloise vs Marseille
- Ngày 10/12 - 03h00: Atalanta vs Chelsea
- Ngày 10/12 - 03h00: Inter vs Liverpool
- Ngày 10/12 - 03h00: PSV vs Atletico
- Ngày 10/12 - 03h00: Barcelona vs E.Frankfurt
Lịch thi đấu FIFA Arab Cup
- Ngày 09/12 - 21h30: Ai Cập vs Jordan
- Ngày 09/12 - 21h30: UAE vs Kuwait
- Ngày 10/12 - 00h00: Algeria vs Iraq
- Ngày 10/12 - 00h00: Bahrain vs Sudan
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 10/12 - 02h45: Blackburn Rovers vs Oxford United
- Ngày 10/12 - 02h45: Charlton Athletic vs Middlesbrough
- Ngày 10/12 - 02h45: Preston North End vs Coventry City
- Ngày 10/12 - 02h45: Sheffield United vs Norwich City
- Ngày 10/12 - 02h45: Southampton vs West Brom
- Ngày 10/12 - 02h45: Swansea vs Portsmouth
- Ngày 10/12 - 02h45: Watford vs Sheffield Wednesday
- Ngày 10/12 - 03h00: QPR vs Birmingham City
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 10/12 - 02h00: Fulham U21 vs Borussia M'gladbach U21
- Ngày 10/12 - 02h00: Leicester City U23 vs FC Nordsjaelland
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 09/12 - 17h00: Machida Zelvia vs Ulsan Hyundai
- Ngày 09/12 - 17h00: Vissel Kobe vs Chengdu Rongcheng
- Ngày 09/12 - 19h15: Buriram United vs Gangwon FC
- Ngày 09/12 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Shanghai Port
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 09/12 - 15h00: Kairat Almaty U19 vs Olympiacos U19
- Ngày 09/12 - 19h30: Bayern Munich U19 vs Sporting CP U19
- Ngày 09/12 - 20h00: Atalanta U19 vs Chelsea U19
- Ngày 09/12 - 20h00: Tottenham Hotspur U19 vs Slavia Prague U19
- Ngày 09/12 - 20h30: Union St.Gilloise U19 vs Marseille U19
- Ngày 09/12 - 20h30: PSV Eindhoven U19 vs Atletico Madrid U19
- Ngày 09/12 - 21h00: AS Monaco U19 vs Galatasaray U19
- Ngày 09/12 - 22h00: Barcelona U19 vs Eintracht Frankfurt U19
- Ngày 09/12 - 22h00: Inter U19 vs Liverpool U19
- Ngày 09/12 - 22h30: PAOK Thessaloniki FC U19 vs Legia Warszawa U19
- Ngày 10/12 - 00h00: AZ Alkmaar U19 vs Aston Villa U19
Lịch thi đấu VĐQG Iran
- Ngày 09/12 - 19h45: Shams Azar Qazvin vs Gol Gohar
- Ngày 09/12 - 19h45: Zob Ahan vs Tractor FC
- Ngày 09/12 - 20h45: Paykan vs Persepolis
- Ngày 09/12 - 22h00: Esteghlal Khuzestan vs Kheybar Khorramabad
Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà
- Ngày 09/12 - 22h30: SOL FC vs Club Omnisports de Korhogo
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 09/12 - 22h30: Botev Vratsa vs Montana
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 10/12 - 02h45: Crusaders vs Cliftonville
