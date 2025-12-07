Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/12 và rạng sáng 9/12

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 8/12 và rạng sáng 9/12 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 09/12 - 03h00: Wolves vs Man United
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 09/12 - 03h00: Osasuna vs Levante
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 08/12 - 21h00: Pisa vs Parma
- Ngày 09/12 - 00h00: Udinese vs Genoa
- Ngày 09/12 - 02h45: Torino vs AC Milan
Lịch thi đấu Bóng đá Nam SEA Games 33
- Ngày 08/12 - 18h00: U22 Philippines vs U22 Indonesia
Lịch thi đấu Bóng đá Nữ SEA Games 33
- Ngày 08/12 - 16h00: Nữ Malaysia vs Nữ Myanmar
- Ngày 08/12 - 18h30: Nữ Philippines vs Nữ Việt Nam
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 08/12 - 18h30: Modena vs Catanzaro
- Ngày 08/12 - 21h00: Monza vs Sudtirol
- Ngày 08/12 - 21h00: Frosinone vs Juve Stabia
- Ngày 08/12 - 21h00: Mantova vs AC Reggiana
- Ngày 08/12 - 21h00: Avellino vs Venezia
- Ngày 08/12 - 21h00: Calcio Padova vs Cesena FC
- Ngày 08/12 - 23h15: Bari vs Pescara Calcio
- Ngày 09/12 - 01h30: Spezia vs Virtus Entella
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 09/12 - 02h30: Burton Albion vs Brackley Town
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 08/12 - 22h15: Burgos CF vs Albacete
- Ngày 09/12 - 00h30: Las Palmas vs Mirandes
- Ngày 09/12 - 02h30: Malaga vs Real Zaragoza
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 08/12 - 20h00: CSKA 1948 Sofia vs Dobrudzha Dobrich
- Ngày 08/12 - 22h30: Ludogorets vs Slavia Sofia
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 08/12 - 20h30: SC Poltava vs Epicentr Kamianets-Podilskyi
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 08/12 - 22h30: UTA Arad vs Petrolul Ploiesti
- Ngày 09/12 - 01h30: Botosani vs FC Rapid 1923
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 08/12 - 19h00: Arsimi vs Pelister
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 09/12 - 03h30: Vitoria de Guimaraes vs Gil Vicente
Lịch thi đấu FIFA Arab Cup
- Ngày 09/12 - 00h00: Ma rốc vs Ả Rập Xê-út
- Ngày 09/12 - 00h00: Oman vs Comoros
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 09/12 - 09h00: Club Xelaju vs Antigua Guatemala
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 09/12 - 01h00: Vejle Boldklub vs Broendby IF
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 09/12 - 05h00: Cavalier SC vs Montego Bay United FC
- Ngày 09/12 - 07h30: Tivoli Gardens vs Waterhouse FC
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 09/12 - 01h00: Korona Kielce vs Wisla Plock
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 09/12 - 00h45: FC Ashdod vs Ironi Tiberias
- Ngày 09/12 - 01h00: Beitar Jerusalem vs Hapoel Jerusalem
Bình luận