  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 1/10 và rạng sáng 2/10

Cần biếtThứ Ba, 30/09/2025 10:05:29 +07:00Google News

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 1/10 và rạng sáng 2/10 của các giải đấu V-League, Champions League, Hạng nhất Anh, Serie B, UEFA Youth League,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 1/10 và rạng sáng 2/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 01/10 - 18h00: Đà Nẵng vs Hà Nội

Đà Nẵng chạm trán Hà Nội tại V-League

Đà Nẵng chạm trán Hà Nội tại V-League

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 01/10 - 23h45: Qarabag vs FC Copenhagen

- Ngày 01/10 - 23h45: Union St.Gilloise vs Newcastle

- Ngày 02/10 - 02h00: Napoli vs Sporting

- Ngày 02/10 - 02h00: AS Monaco vs Man City

- Ngày 02/10 - 02h00: Villarreal vs Juventus

- Ngày 02/10 - 02h00: Dortmund vs Athletic Club

- Ngày 02/10 - 02h00: Arsenal vs Olympiacos

- Ngày 02/10 - 02h00: Barcelona vs Paris Saint-Germain

- Ngày 02/10 - 02h00: Leverkusen vs PSV

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 02/10 - 01h45: Millwall vs Coventry City

- Ngày 02/10 - 01h45: Norwich City vs West Brom

- Ngày 02/10 - 01h45: Portsmouth vs Watford

- Ngày 02/10 - 02h00: QPR vs Oxford United

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 02/10 - 01h30: Empoli vs Monza

- Ngày 02/10 - 01h30: Pescara Calcio vs Sudtirol

- Ngày 02/10 - 01h30: Sampdoria vs Catanzaro

- Ngày 02/10 - 01h30: Carrarese vs Modena

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 01/10 - 17h00: Qarabag FK U19 vs FC Copenhagen U19

- Ngày 01/10 - 17h00: Villarreal U19 vs Juventus U19

- Ngày 01/10 - 19h00: Bayer Leverkusen U19 vs PSV Eindhoven U19

- Ngày 01/10 - 19h00: Napoli U19 vs Sporting CP U19

- Ngày 01/10 - 19h00: Arsenal U19 vs Olympiacos U19

- Ngày 01/10 - 19h00: KA Akureyri U19 vs FK Jelgava U19

- Ngày 01/10 - 19h30: Union St.Gilloise U19 vs Newcastle United U19

- Ngày 01/10 - 20h00: AS Monaco U19 vs Manchester City U19

- Ngày 01/10 - 21h00: Skenderbeu U19 vs Inter Club d'Escaldes U19

- Ngày 01/10 - 21h00: Rabotnicki U19 vs Shelbourne U19

- Ngày 01/10 - 21h00: Barcelona U19 vs Paris Saint-Germain U19

- Ngày 01/10 - 21h00: Borussia Dortmund U19 vs Athletic Bilbao U19

- Ngày 01/10 - 22h30: HJK U19 vs NFA Kaunas U19

- Ngày 01/10 - 23h00: Dinamo Tbilisi U19 vs Zrinjski Mostar U19

- Ngày 01/10 - 23h30: Racing FC Union Luxembourg U19 vs Larne U19

- Ngày 02/10 - 00h00: Lincoln Red Imps FC U19 vs Naxxar Lions FC U19

- Ngày 02/10 - 00h00: Vikingur U19 vs Narva Trans U19

Lịch thi đấu US Open Cup

- Ngày 02/10 - 07h00: Austin FC vs Nashville SC

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 01/10 - 17h00: Vissel Kobe vs Melbourne City FC

- Ngày 01/10 - 19h15: Shanghai Shenhua vs Ulsan Hyundai

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 01/10 - 17h00: Lion City Sailors FC vs Selangor

- Ngày 01/10 - 19h15: Bangkok United vs Persib Bandung

- Ngày 01/10 - 20h45: Andijon vs Al-Ahli

- Ngày 01/10 - 23h00: Al-Wehdat vs Al-Wasl

- Ngày 01/10 - 23h00: Esteghlal vs Muharraq

- Ngày 02/10 - 01h15: Al Zawraa vs Al Nassr

- Ngày 02/10 - 01h15: AL Khalidiyah vs ArkadagArkadag

Lịch thi đấu VĐQG Bờ Biển Ngà

- Ngày 01/10 - 20h30: Racing Club Abidjan vs Academia F. Amadou Diallo

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 01/10 - 20h30: MSK Rimavska Sobota vs Lokomotiva Zvolen

- Ngày 01/10 - 20h30: Raca Bratislava vs Inter Bratislava

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 02/10 - 05h00: Mirassol vs RB Bragantino

- Ngày 02/10 - 05h00: Palmeiras vs Vasco da Gama

- Ngày 02/10 - 05h00: Sport Recife vs Fluminense

- Ngày 02/10 - 05h30: Internacional vs Corinthians

- Ngày 02/10 - 07h30: Santos FC vs Gremio

- Ngày 02/10 - 07h30: Botafogo FR vs Bahia

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 02/10 - 06h30: FC Cincinnati II vs New York Red Bulls II

- Ngày 02/10 - 09h00: The Town FC vs Vancouver Whitecaps II

Lịch thi đấu Cúp QG Canada

- Ngày 02/10 - 09h00: Vancouver Whitecaps vs Vancouver FC

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 02/10 - 03h00: U20 Spain vs U20 Mexico

- Ngày 02/10 - 03h00: U20 Italy vs U20 Cuba

- Ngày 02/10 - 06h00: U20 Argentina vs U20 Australia

- Ngày 02/10 - 06h00: U20 Brazil vs U20 Morocco

Lịch thi đấu Cúp QG Colombia

- Ngày 02/10 - 07h00: Once Caldas vs Deportivo Pasto

- Ngày 02/10 - 08h00: Santa Fe vs Independiente Medellin

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 02/10 - 02h30: 12 de Octubre vs Tacuary

- Ngày 02/10 - 05h00: Libertad vs Guarani

Đọc thêm
Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn