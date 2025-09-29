Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/9 và rạng sáng 1/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/9 và rạng sáng 1/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Champions League
- Ngày 30/09 - 23h45: Atalanta vs Club Brugge
- Ngày 01/10 - 02h00: Bodoe/Glimt vs Tottenham
- Ngày 01/10 - 02h00: Chelsea vs Benfica
- Ngày 30/09 - 23h45: Kairat Almaty vs Real Madrid
- Ngày 01/10 - 02h00: Galatasaray vs Liverpool
- Ngày 01/10 - 02h00: Marseille vs Ajax
- Ngày 01/10 - 02h00: Pafos FC vs Munich
- Ngày 01/10 - 02h00: Atletico vs E.Frankfurt
- Ngày 01/10 - 02h00: Inter vs Slavia Prague
Lịch thi đấu Cúp FA
- Ngày 01/10 - 01h45: Ashton United vs Runcorn Linnets
- Ngày 01/10 - 01h45: Billericay vs Hednesford
- Ngày 01/10 - 01h45: Bracknell Town vs Flackwell Heath
- Ngày 01/10 - 01h45: Darlington vs AFC Fylde
- Ngày 01/10 - 01h45: Dorking Wanderers vs Salisbury FC
- Ngày 01/10 - 01h45: Hereford FC vs Hemel Hempstead
- Ngày 01/10 - 01h45: Tonbridge Angels vs Cray Valley Paper Mills
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 01/10 - 01h45: Birmingham City vs Sheffield Wednesday
- Ngày 01/10 - 01h45: Blackburn Rovers vs Swansea
- Ngày 01/10 - 01h45: Bristol City vs Ipswich Town
- Ngày 01/10 - 01h45: Hull City vs Preston North End
- Ngày 01/10 - 01h45: Leicester vs Wrexham
- Ngày 01/10 - 01h45: Middlesbrough vs Stoke City
- Ngày 01/10 - 01h45: Sheffield United vs Southampton
- Ngày 01/10 - 02h00: Derby County vs Charlton Athletic
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 01/10 - 01h30: Virtus Entella vs Bari
- Ngày 01/10 - 01h30: Frosinone vs Cesena FC
- Ngày 01/10 - 01h30: Juve Stabia vs Mantova
- Ngày 01/10 - 01h30: Palermo vs Venezia
- Ngày 01/10 - 01h30: AC Reggiana vs Spezia
- Ngày 01/10 - 01h30: Calcio Padova vs Avellino
Lịch thi đấu UEFA Youth League
- Ngày 30/09 - 14h00: Kairat Almaty U19 vs Real Madrid U19
- Ngày 30/09 - 16h00: Bodo/Glimt U19 vs Tottenham Hotspur U19
- Ngày 30/09 - 16h30: Dinamo Minsk U19 vs Ordabasy Shymkent U19
- Ngày 30/09 - 18h00: Pafos FC U19 vs Bayern Munich U19
- Ngày 30/09 - 19h00: Galatasaray U19 vs Liverpool U19
- Ngày 30/09 - 19h00: Atalanta U19 vs Club Brugge U19
- Ngày 30/09 - 19h30: Marseille U19 vs Ajax U19
- Ngày 30/09 - 21h00: Inter U19 vs Slavia Prague U19
- Ngày 30/09 - 21h00: Chelsea U19 vs Benfica U19
- Ngày 30/09 - 21h00: Atletico Madrid U19 vs Eintracht Frankfurt U19
- Ngày 30/09 - 23h00: Buducnost U19 vs Haverfordwest U19
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 30/09 - 17h00: FC Seoul vs Buriram United
- Ngày 30/09 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Shanghai Port
- Ngày 30/09 - 19h15: Chengdu Rongcheng vs Gangwon FC
- Ngày 30/09 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Machida Zelvia
- Ngày 30/09 - 23h00: Al-Sadd vs Sharjah Cultural Club
- Ngày 01/10 - 01h15: Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Lịch thi đấu AFC Champions League Two
- Ngày 30/09 - 22h00: Ahal vs Al-Hussein SC
- Ngày 30/09 - 23h00: Sepahan vs Mohun Bagan Super Giant
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 30/09 - 19h30: Melaka FC vs Brunei DPMM
Lịch thi đấu Malaysia FA Cup
- Ngày 30/09 - 15h45: Sabah FC vs Bunga Raya FC
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 30/09 - 21h30: Botev Plovdiv vs Levski Sofia
Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia
- Ngày 30/09 - 21h00: FK Poprad vs MSK Tesla Stropkov
- Ngày 30/09 - 21h00: Namestovo vs Povazska Bystrica
- Ngày 30/09 - 22h00: Nitra vs Tatran Oravske Vesele
- Ngày 30/09 - 22h00: Nitra vs Tatran Oravske Vesele
Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan
- Ngày 30/09 - 23h00: Lechia Tomaszow Mazowiecki vs Slask Wroclaw
Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ
- Ngày 01/10 - 06h30: Inter Miami CF vs Chicago Fire
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 01/10 - 07h30: Atletico MG vs Juventude
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 01/10 - 05h00: Newell's Old Boys vs Estudiantes de la Plata
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 01/10 - 01h00: West Bromwich Albion U21 vs FC Nordsjaelland
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 01/10 - 03h00: U20 Egypt vs U20 New Zealand
- Ngày 01/10 - 03h00: U20 Panama vs U20 Ukraine
- Ngày 01/10 - 06h00: U20 Chile vs U20 Nhật Bản
- Ngày 01/10 - 06h00: U20 Hàn Quốc vs U20 Paraguay
Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay
- Ngày 01/10 - 05h00: Cerro Porteno vs Sol de America
Bình luận