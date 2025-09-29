  • Zalo

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/9 và rạng sáng 1/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 30/9 và rạng sáng 1/10 của các giải đấu Champions League, Cúp FA, Hạng nhất Anh, UEFA Youth League, Serie B,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 30/9 và rạng sáng 1/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Champions League

- Ngày 30/09 - 23h45: Atalanta vs Club Brugge

- Ngày 01/10 - 02h00: Bodoe/Glimt vs Tottenham

Bodoe/Glimt chạm trán Tottenham tại Champions League

- Ngày 01/10 - 02h00: Chelsea vs Benfica

- Ngày 30/09 - 23h45: Kairat Almaty vs Real Madrid

- Ngày 01/10 - 02h00: Galatasaray vs Liverpool

- Ngày 01/10 - 02h00: Marseille vs Ajax

- Ngày 01/10 - 02h00: Pafos FC vs Munich

- Ngày 01/10 - 02h00: Atletico vs E.Frankfurt

- Ngày 01/10 - 02h00: Inter vs Slavia Prague

Lịch thi đấu Cúp FA

- Ngày 01/10 - 01h45: Ashton United vs Runcorn Linnets

- Ngày 01/10 - 01h45: Billericay vs Hednesford

- Ngày 01/10 - 01h45: Bracknell Town vs Flackwell Heath

- Ngày 01/10 - 01h45: Darlington vs AFC Fylde

- Ngày 01/10 - 01h45: Dorking Wanderers vs Salisbury FC

- Ngày 01/10 - 01h45: Hereford FC vs Hemel Hempstead

- Ngày 01/10 - 01h45: Tonbridge Angels vs Cray Valley Paper Mills

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 01/10 - 01h45: Birmingham City vs Sheffield Wednesday

- Ngày 01/10 - 01h45: Blackburn Rovers vs Swansea

- Ngày 01/10 - 01h45: Bristol City vs Ipswich Town

- Ngày 01/10 - 01h45: Hull City vs Preston North End

- Ngày 01/10 - 01h45: Leicester vs Wrexham

- Ngày 01/10 - 01h45: Middlesbrough vs Stoke City

- Ngày 01/10 - 01h45: Sheffield United vs Southampton

- Ngày 01/10 - 02h00: Derby County vs Charlton Athletic

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 01/10 - 01h30: Virtus Entella vs Bari

- Ngày 01/10 - 01h30: Frosinone vs Cesena FC

- Ngày 01/10 - 01h30: Juve Stabia vs Mantova

- Ngày 01/10 - 01h30: Palermo vs Venezia

- Ngày 01/10 - 01h30: AC Reggiana vs Spezia

- Ngày 01/10 - 01h30: Calcio Padova vs Avellino

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 30/09 - 14h00: Kairat Almaty U19 vs Real Madrid U19

- Ngày 30/09 - 16h00: Bodo/Glimt U19 vs Tottenham Hotspur U19

- Ngày 30/09 - 16h30: Dinamo Minsk U19 vs Ordabasy Shymkent U19

- Ngày 30/09 - 18h00: Pafos FC U19 vs Bayern Munich U19

- Ngày 30/09 - 19h00: Galatasaray U19 vs Liverpool U19

- Ngày 30/09 - 19h00: Atalanta U19 vs Club Brugge U19

- Ngày 30/09 - 19h30: Marseille U19 vs Ajax U19

- Ngày 30/09 - 21h00: Inter U19 vs Slavia Prague U19

- Ngày 30/09 - 21h00: Chelsea U19 vs Benfica U19

- Ngày 30/09 - 21h00: Atletico Madrid U19 vs Eintracht Frankfurt U19

- Ngày 30/09 - 23h00: Buducnost U19 vs Haverfordwest U19

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 30/09 - 17h00: FC Seoul vs Buriram United

- Ngày 30/09 - 17h00: Sanfrecce Hiroshima vs Shanghai Port

- Ngày 30/09 - 19h15: Chengdu Rongcheng vs Gangwon FC

- Ngày 30/09 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Machida Zelvia

- Ngày 30/09 - 23h00: Al-Sadd vs Sharjah Cultural Club

- Ngày 01/10 - 01h15: Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 30/09 - 22h00: Ahal vs Al-Hussein SC

- Ngày 30/09 - 23h00: Sepahan vs Mohun Bagan Super Giant

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 30/09 - 19h30: Melaka FC vs Brunei DPMM

Lịch thi đấu Malaysia FA Cup

- Ngày 30/09 - 15h45: Sabah FC vs Bunga Raya FC

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 30/09 - 21h30: Botev Plovdiv vs Levski Sofia

Lịch thi đấu Cúp QG Slovakia

- Ngày 30/09 - 21h00: FK Poprad vs MSK Tesla Stropkov

- Ngày 30/09 - 21h00: Namestovo vs Povazska Bystrica

- Ngày 30/09 - 22h00: Nitra vs Tatran Oravske Vesele

Lịch thi đấu Cúp QG Ba Lan

- Ngày 30/09 - 23h00: Lechia Tomaszow Mazowiecki vs Slask Wroclaw

Lịch thi đấu MLS Nhà Nghề Mỹ

- Ngày 01/10 - 06h30: Inter Miami CF vs Chicago Fire

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 01/10 - 07h30: Atletico MG vs Juventude

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 01/10 - 05h00: Newell's Old Boys vs Estudiantes de la Plata

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 01/10 - 01h00: West Bromwich Albion U21 vs FC Nordsjaelland

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 01/10 - 03h00: U20 Egypt vs U20 New Zealand

- Ngày 01/10 - 03h00: U20 Panama vs U20 Ukraine

- Ngày 01/10 - 06h00: U20 Chile vs U20 Nhật Bản

- Ngày 01/10 - 06h00: U20 Hàn Quốc vs U20 Paraguay

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 01/10 - 05h00: Cerro Porteno vs Sol de America

