Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/9 và rạng sáng 30/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 29/9 và rạng sáng 30/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 30/09 - 02h00: Everton vs West Ham
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 30/09 - 02h00: Valencia vs Real Oviedo
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 29/09 - 23h30: Parma vs Torino
- Ngày 30/09 - 01h45: Genoa vs Lazio
Lịch thi đấu AFC Champions League
- Ngày 29/09 - 20h45: Nasaf Qarshi vs Al Hilal
- Ngày 29/09 - 23h00: Al-Gharafa vs Al Shorta
- Ngày 29/09 - 23h00: Tractor FC vs Al-Wahda
- Ngày 30/09 - 01h15: Al-Duhail SC vs Al Ahli
Lịch thi đấu U20 World Cup
- Ngày 30/09 - 03h00: U20 Pháp vs U20 Nam Phi
- Ngày 30/09 - 03h00: U20 Norway vs U20 Nigeria
- Ngày 30/09 - 06h00: U20 Mỹ vs U20 New Caledonia
- Ngày 30/09 - 06h00: U20 Colombia vs U20 Arabia Saudi
Lịch thi đấu Premier League International Cup
- Ngày 30/09 - 01h00: Wolves U21 vs RB Leipzig U21
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 30/09 - 02h00: Arouca vs FC Porto
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 30/09 - 01h30: Leganes vs Castellon
Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan
- Ngày 29/09 - 23h00: HJK Helsinki vs Ilves
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 29/09 - 15h30: Persis Solo vs Arema FC
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan
- Ngày 29/09 - 21h00: Dinamo Samarkand vs Shortan Guzor
- Ngày 29/09 - 21h00: Pakhtakor Tashkent vs Surkhon-2011
Lịch thi đấu VĐQG Armenia
- Ngày 29/09 - 18h30: Van vs FC Alashkert
- Ngày 29/09 - 22h00: BKMA vs Ararat Armenia
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 29/09 - 22h00: Veres Rivne vs Polissya Zhytomyr
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 29/09 - 22h00: FC Metaloglobus Bucuresti vs Botosani
- Ngày 30/09 - 01h00: Universitatea Cluj vs CFR ClujCFR Cluj
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 29/09 - 23h00: Zaglebie Lubin vs Arka Gdynia
- Ngày 30/09 - 01h30: Motor Lublin vs Radomiak Radom
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 29/09 - 20h00: Bashkimi vs FK Vardar Skopje
- Ngày 29/09 - 20h00: FK Struga vs Pelister
Lịch thi đấu VĐQG Latvia
- Ngày 29/09 - 22h00: BFC Daugavpils vs Riga FC
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 30/09 - 06h00: Sao Paulo vs Ceara
Lịch thi đấu VĐQG Argentina
- Ngày 30/09 - 01h30: Barracas Central vs Belgrano
- Ngày 30/09 - 06h00: Velez Sarsfield vs Atletico Tucuman
Lịch thi đấu Cúp QG Scotland
- Ngày 30/09 - 01h45: Stirling University FC vs Burntisland Shipyard
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 30/09 - 00h15: Beroe vs Dobrudzha Dobrich
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 30/09 - 00h00: FC Midtjylland vs Randers FC
Lịch thi đấu VĐQG Jamaica
- Ngày 30/09 - 05h00: Molynes United vs Portmore United
- Ngày 30/09 - 07h30: Waterhouse FC vs Chapelton
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển
- Ngày 30/09 - 00h00: Djurgaarden vs Sirius
- Ngày 30/09 - 00h10: Oesters IF vs IFK Gothenburg
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 30/09 - 02h15: Stjarnan vs Vikingur Reykjavik
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 30/09 - 00h30: Maccabi Haifa vs Hapoel Beer Sheva
