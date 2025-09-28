Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/9 và rạng sáng 30/9

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 29/9 và rạng sáng 30/9 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 30/09 - 02h00: Everton vs West Ham

Everton chạm trán West Ham tại Premier League

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 30/09 - 02h00: Valencia vs Real Oviedo

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 29/09 - 23h30: Parma vs Torino

- Ngày 30/09 - 01h45: Genoa vs Lazio

Lịch thi đấu AFC Champions League

- Ngày 29/09 - 20h45: Nasaf Qarshi vs Al Hilal

- Ngày 29/09 - 23h00: Al-Gharafa vs Al Shorta

- Ngày 29/09 - 23h00: Tractor FC vs Al-Wahda

- Ngày 30/09 - 01h15: Al-Duhail SC vs Al Ahli

Lịch thi đấu U20 World Cup

- Ngày 30/09 - 03h00: U20 Pháp vs U20 Nam Phi

- Ngày 30/09 - 03h00: U20 Norway vs U20 Nigeria

- Ngày 30/09 - 06h00: U20 Mỹ vs U20 New Caledonia

- Ngày 30/09 - 06h00: U20 Colombia vs U20 Arabia Saudi

Lịch thi đấu Premier League International Cup

- Ngày 30/09 - 01h00: Wolves U21 vs RB Leipzig U21

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 30/09 - 02h00: Arouca vs FC Porto

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 30/09 - 01h30: Leganes vs Castellon

Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan

- Ngày 29/09 - 23h00: HJK Helsinki vs Ilves

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 29/09 - 15h30: Persis Solo vs Arema FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 29/09 - 21h00: Dinamo Samarkand vs Shortan Guzor

- Ngày 29/09 - 21h00: Pakhtakor Tashkent vs Surkhon-2011

Lịch thi đấu VĐQG Armenia

- Ngày 29/09 - 18h30: Van vs FC Alashkert

- Ngày 29/09 - 22h00: BKMA vs Ararat Armenia

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 29/09 - 22h00: Veres Rivne vs Polissya Zhytomyr

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 29/09 - 22h00: FC Metaloglobus Bucuresti vs Botosani

- Ngày 30/09 - 01h00: Universitatea Cluj vs CFR ClujCFR Cluj

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 29/09 - 23h00: Zaglebie Lubin vs Arka Gdynia

- Ngày 30/09 - 01h30: Motor Lublin vs Radomiak Radom

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 29/09 - 20h00: Bashkimi vs FK Vardar Skopje

- Ngày 29/09 - 20h00: FK Struga vs Pelister

Lịch thi đấu VĐQG Latvia

- Ngày 29/09 - 22h00: BFC Daugavpils vs Riga FC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 30/09 - 06h00: Sao Paulo vs Ceara

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 30/09 - 01h30: Barracas Central vs Belgrano

- Ngày 30/09 - 06h00: Velez Sarsfield vs Atletico Tucuman

Lịch thi đấu Cúp QG Scotland

- Ngày 30/09 - 01h45: Stirling University FC vs Burntisland Shipyard

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 30/09 - 00h15: Beroe vs Dobrudzha Dobrich

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 30/09 - 00h00: FC Midtjylland vs Randers FC

Lịch thi đấu VĐQG Jamaica

- Ngày 30/09 - 05h00: Molynes United vs Portmore United

- Ngày 30/09 - 07h30: Waterhouse FC vs Chapelton

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 30/09 - 00h00: Djurgaarden vs Sirius

- Ngày 30/09 - 00h10: Oesters IF vs IFK Gothenburg

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 30/09 - 02h15: Stjarnan vs Vikingur Reykjavik

Lịch thi đấu VĐQG Israel

- Ngày 30/09 - 00h30: Maccabi Haifa vs Hapoel Beer Sheva