Lịch thể thao mới nhất hôm nay 13/4 và rạng sáng ngày 14/4

Lịch thi đấu trực tiếp thể thao mới nhất hôm nay 13/4 và rạng sáng ngày 14/4 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 13/04 - 18h30: Newcastle vs Tottenham

- Ngày 13/04 - 21h00: Nottingham Forest vs Wolves

- Ngày 13/04 - 21h00: Man City vs Luton Town

Newcastle chạm trán Tottenham tại Premier League

- Ngày 13/04 - 21h00: Brentford vs Sheffield United

- Ngày 13/04 - 21h00: Burnley vs Brighton

- Ngày 13/04 - 23h30: Bournemouth vs Man United

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 13/04 - 19h00: Atletico vs Girona

- Ngày 13/04 - 21h15: Vallecano vs Getafe

- Ngày 13/04 - 23h30: Mallorca vs Real Madrid

- Ngày 14/04 - 02h00: Cadiz vs Barca

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 13/04 - 20h00: Lecce vs Empoli

- Ngày 13/04 - 23h00: Torino vs Juventus

- Ngày 14/04 - 01h45: Bologna vs Monza

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 13/04 - 20h30: Munich vs FC Cologne

- Ngày 13/04 - 20h30: Bochum vs FC Heidenheim

- Ngày 13/04 - 20h30: Gladbach vs Dortmund

- Ngày 13/04 - 20h30: Mainz vs Hoffenheim

- Ngày 13/04 - 20h30: RB Leipzig vs Wolfsburg

- Ngày 13/04 - 23h30: Stuttgart vs E.Frankfurt

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 13/04 - 18h30: Leeds United vs Blackburn Rovers

- Ngày 13/04 - 21h00: Birmingham City vs Coventry City

- Ngày 13/04 - 21h00: Bristol City vs Huddersfield

- Ngày 13/04 - 21h00: Hull City vs QPR

- Ngày 13/04 - 21h00: Millwall vs Cardiff City

- Ngày 13/04 - 21h00: Preston North End vs Norwich City

- Ngày 13/04 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Stoke City

- Ngày 13/04 - 21h00: Southampton vs Watford

- Ngày 13/04 - 21h00: Swansea vs Rotherham United

- Ngày 13/04 - 21h00: West Brom vs Sunderland

- Ngày 13/04 - 21h00: Ipswich Town vs Middlesbrough

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 13/04 - 22h00: Strasbourg vs Reims

- Ngày 14/04 - 02h00: Rennes vs Toulouse

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 13/04 - 19h00: Pisa vs FeralpiSalo

- Ngày 13/04 - 19h00: Sampdoria vs Sudtirol

- Ngày 13/04 - 19h00: Cittadella vs Ascoli

- Ngày 13/04 - 19h00: Como vs Bari

- Ngày 13/04 - 19h00: Cremonese vs Ternana

- Ngày 13/04 - 21h15: Lecco vs AC Reggiana

- Ngày 13/04 - 21h15: Cosenza vs Palermo

- Ngày 13/04 - 21h15: Parma vs Spezia

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 13/04 - 21h30: Vitoria de Guimaraes vs Farense

- Ngày 14/04 - 00h00: FC Porto vs Famalicao

- Ngày 14/04 - 02h30: Estoril vs SC Braga

Lịch thi đấu VĐQG Scotland

- Ngày 13/04 - 21h00: Aberdeen vs Dundee FC

- Ngày 13/04 - 21h00: Celtic vs St. Mirren

- Ngày 13/04 - 21h00: Hearts vs Livingston

- Ngày 13/04 - 21h00: Motherwell vs Hibernian

- Ngày 13/04 - 21h00: St. Johnstone vs Kilmarnock

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 13/04 - 21h30: PSV vs Vitesse

- Ngày 13/04 - 23h45: AZ Alkmaar vs RKC Waalwijk

- Ngày 14/04 - 02h00: Almere City FC vs Sparta Rotterdam

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 13/04 - 21h15: Sporting Gijon vs Cartagena

- Ngày 13/04 - 23h30: Valladolid vs Club Deportivo Eldense

- Ngày 14/04 - 02h00: Levante vs SD Amorebieta

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 13/04 - 12h00: Albirex Niigata vs Consadole Sapporo

- Ngày 13/04 - 12h00: Avispa Fukuoka vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 13/04 - 12h00: Jubilo Iwata vs Nagoya Grampus Eight

- Ngày 13/04 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Shonan Bellmare

- Ngày 13/04 - 13h00: Cerezo Osaka vs Kawasaki Frontale

- Ngày 13/04 - 13h00: Kashima Antlers vs Kyoto Sanga FC

- Ngày 13/04 - 13h00: Machida Zelvia vs Vissel Kobe

- Ngày 13/04 - 14h00: Tokyo Verdy vs FC Tokyo

Lịch thi đấu K League 1

- Ngày 13/04 - 12h00: FC Seoul vs Pohang Steelers

- Ngày 13/04 - 12h00: Jeonbuk FC vs Gwangju FC

- Ngày 13/04 - 14h30: Ulsan Hyundai vs Gangwon FC

- Ngày 13/04 - 14h30: Jeju United vs Gimcheon Sangmu

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 13/04 - 18h00: Wehen Wiesbaden vs Fortuna Dusseldorf

- Ngày 13/04 - 18h00: Paderborn vs Karlsruher SC

- Ngày 13/04 - 18h00: Holstein Kiel vs VfL Osnabrück

- Ngày 14/04 - 01h30: Schalke 04 vs 1. FC Nuremberg

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 13/04 - 12h30: Western United FC vs Central Coast Mariners

- Ngày 13/04 - 14h30: Brisbane Roar FC vs Newcastle Jets

- Ngày 13/04 - 16h45: Sydney FC vs Western Sydney Wanderers FC

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 13/04 - 14h30: Henan Songshan Longmen vs Nantong Zhiyun FC

- Ngày 13/04 - 18h35: Shanghai Shenhua vs Beijing Guoan

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 13/04 - 21h45: Slavia Sofia vs Hebar

- Ngày 14/04 - 00h15: Cherno More Varna vs Levski Sofia

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 13/04 - 21h50: NK Varazdin vs NK Lokomotiva

- Ngày 14/04 - 00h00: HNK Gorica vs Dinamo Zagreb

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 13/04 - 17h00: FC Obolon Kyiv vs FC Minaj

- Ngày 13/04 - 19h30: FC Olexandriya vs Dynamo Kyiv

- Ngày 13/04 - 22h00: Rukh Lviv vs Kryvbas

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 13/04 - 23h00: Grasshopper vs Lugano

- Ngày 13/04 - 23h00: Lausanne vs FC Zurich

- Ngày 14/04 - 01h30: St. Gallen vs Yverdon

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Điển

- Ngày 13/04 - 20h00: Mjaellby vs AIK

- Ngày 13/04 - 22h30: Västerås SK vs Halmstads BK

Lịch thi đấu Cúp QG Iceland

- Ngày 13/04 - 19h00: UMF Tindastoll vs Magni

- Ngày 13/04 - 20h00: Arborg vs Arbaer

- Ngày 13/04 - 20h00: KA Asvellir vs RB

- Ngày 13/04 - 20h00: Leiknir Reykjavik vs Afturelding

- Ngày 13/04 - 21h00: Grotta vs Njardvik

- Ngày 13/04 - 21h00: Vaengir Jupiters vs Throttur Reykjavik

- Ngày 13/04 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs KFG Gardabaer

- Ngày 13/04 - 22h00: KH Hlidarendi vs Fjoelnir

- Ngày 13/04 - 22h30: KV Vesturbaer vs IR Reykjavik

- Ngày 13/04 - 23h00: Aegir vs Haukar

- Ngày 13/04 - 23h00: Hottur/Huginn vs Volsungur

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 13/04 - 20h00: Stal Mielec vs Widzew Lodz

- Ngày 13/04 - 22h30: Puszcza Niepolomice vs Lech Poznan

- Ngày 14/04 - 01h00: Rakow Czestochowa vs Legia Warszawa

Lịch thi đấu MLS Nhà nghề Mỹ

- Ngày 14/04 - 03h45: Portland Timbers vs Los Angeles FC

- Ngày 14/04 - 06h30: CF Montreal vs FC Cincinnati

- Ngày 14/04 - 06h30: Charlotte vs Toronto FC

- Ngày 14/04 - 06h30: DC United vs Orlando City

- Ngày 14/04 - 06h30: New York City FC vs New England Revolution

- Ngày 14/04 - 06h30: New York Red Bulls vs Chicago Fire

- Ngày 14/04 - 07h30: FC Dallas vs Seattle Sounders FC

- Ngày 14/04 - 07h30: Minnesota United vs Houston Dynamo

- Ngày 14/04 - 07h30: Sporting Kansas City vs Inter Miami CF

- Ngày 14/04 - 08h30: Real Salt Lake vs Columbus Crew

- Ngày 14/04 - 09h30: San Jose Earthquakes vs Colorado Rapids

- Ngày 14/04 - 09h30: Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 14/04 - 04h30: Internacional vs Bahia

- Ngày 14/04 - 04h30: Criciuma vs Juventude

- Ngày 14/04 - 07h00: Sao Paulo vs Fortaleza

- Ngày 14/04 - 07h00: Fluminense vs Bragantino

Lịch thi đấu Argentina Copa de la Liga

- Ngày 14/04 - 03h00: Tigre vs Union

- Ngày 14/04 - 05h00: CA Huracan vs Atletico Tucuman

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay

- Ngày 14/04 - 01h00: Club Atletico Progreso vs Boston River

- Ngày 14/04 - 03h30: Cerro vs Fenix

- Ngày 14/04 - 06h00: Deportivo Maldonado vs Cerro Largo

Lịch thi đấu VĐQG Chile

- Ngày 14/04 - 04h30: Union Espanola vs Everton CD

- Ngày 14/04 - 07h00: Deportes Iquique vs Universidad Catolica

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 14/04 - 02h00: Fortaleza FC vs Once Caldas

- Ngày 14/04 - 04h10: Santa Fe vs Atletico Nacional

- Ngày 14/04 - 06h20: Atletico Junior vs Envigado

- Ngày 14/04 - 08h30: Deportivo Pereira vs CD Jaguares

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 14/04 - 06h00: Pachuca vs CD Guadalajara

- Ngày 14/04 - 08h05: CF America vs Toluca

- Ngày 14/04 - 10h10: Monterrey vs Tigres

Lịch thi đấu VĐQG Ecuador

- Ngày 14/04 - 01h00: Mushuc Runa vs Tecnico Universitario

- Ngày 14/04 - 03h30: CSD Macara vs Orense

- Ngày 14/04 - 06h00: Emelec vs Cumbaya

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay

- Ngày 14/04 - 05h00: Olimpia vs Tacuary

- Ngày 14/04 - 07h30: Club General Caballero JLM vs Nacional Asuncion