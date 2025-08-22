  • Zalo

Lịch phát sóng VTV3 hôm nay ngày 22/8/2025

Lịch phát sóng VTV3 hôm nay ngày 22/8/2025 có nhiều chương trình và bộ phim hấp dẫn mời quý bạn đọc đón xem.

Thời gianChương trình
8:20Phim truyện : Nhịp sống phồn hoa - Tập 20
09:15Khách sạn 5 sao
10:00Đẹp -84
10:30Cùng con trưởng thành
10:45Thể thao
11:15Thông tin 260
11:25Nhà nông vui vẻ : NNVV 24 - 217 chuẩn ps
11:45Nhịp đập Việt Nam : Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải
11:50Phụ nữ là số 1 : Xin một đứa con
12:00Phim truyện : Vòng xoáy tình yêu - Tập 50
12:50Đẹp 24/7 : Khắc phục tăng sắc tố da
12:55Vì bạn xứng đáng : Diễn viên Dũng Hớn
13:45Phim truyện : Nhịp sống phồn hoa - Tập 21
14:40Quân khu số 1
15:30Thể thao
16:00Đẹp 24/7: Khắc phục tăng sắc tố da
16:10Phim truyện: Tơ duyên - Tập 21
17:00Tin nhanh thể thao
17:10Mỗi ngày một niềm vui
17:25Cùng con trưởng thành
17:39Thời tiết
Thông tin 260

17:50Quà tặng cuộc sống
18:00Phim truyện: Kỳ tích tình yêu - Tập 34
18:40Việt Nam đa sắc
18:50Ký ức VTV
19:00Thời sự
19:55V - Việt Nam
20:00Phim truyện: Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 24
20:50Điều nhỏ bé kỳ diệu
21:00Vua tiếng Việt
21:55Quà tặng cuộc sống
22:00Đẹp -84
Phim truyện: Hoa trong sương - Tập 26

23:30Lời tự sự: Nghệ sĩ Phạm Lịch
00:10Phim truyện: Cuộc sống rực rỡ - Tập 27
01:00Đẹp -84
01:30Đường lên đỉnh Olympia
02:20Thể thao
03:00Phim truyện: Tơ duyên - Tập 20
03:45Phim truyện: Hoa trong sương - Tập 25
04:30Lời tự sự: Thầy giáo 9X Thái Dương
05:10Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu - Tập 49
06:00Nhịp đập thể thao
06:30Cà phê sáng
07:00Sống chậm
07:10Cha con vạn dặm
07:15Nét ẩm thực Việt
07:25Một phút và cả cuộc đời
07:35Mỗi ngày một niềm vui
07:45Điều nhỏ bé kỳ diệu
07:54Thời tiết
07:55S- Việt Nam
08:05Thuế và đời sống

Trên đây là lịch phát sóng VTV3 hôm nay ngày 22/8/2025 mời quý bạn đọc đón xem.

Thanh Thanh(Tổng hợp)
