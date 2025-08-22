(VTC News) -

Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/8/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/8/2025.

Lịch phát sóng VTV3 hôm nay ngày 22/8/2025

Thời gian Chương trình 8:20 Phim truyện : Nhịp sống phồn hoa - Tập 20 09:15 Khách sạn 5 sao 10:00 Đẹp -84 10:30 Cùng con trưởng thành 10:45 Thể thao 11:15 Thông tin 260 11:25 Nhà nông vui vẻ : NNVV 24 - 217 chuẩn ps 11:45 Nhịp đập Việt Nam : Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải 11:50 Phụ nữ là số 1 : Xin một đứa con 12:00 Phim truyện : Vòng xoáy tình yêu - Tập 50 12:50 Đẹp 24/7 : Khắc phục tăng sắc tố da 12:55 Vì bạn xứng đáng : Diễn viên Dũng Hớn 13:45 Phim truyện : Nhịp sống phồn hoa - Tập 21 14:40 Quân khu số 1 15:30 Thể thao 16:00 Đẹp 24/7: Khắc phục tăng sắc tố da 16:10 Phim truyện: Tơ duyên - Tập 21 17:00 Tin nhanh thể thao 17:10 Mỗi ngày một niềm vui 17:25 Cùng con trưởng thành 17:39 Thời tiết 17:40 Thông tin 260 17:50 Quà tặng cuộc sống 18:00 Phim truyện: Kỳ tích tình yêu - Tập 34 18:40 Việt Nam đa sắc 18:50 Ký ức VTV 19:00 Thời sự 19:55 V - Việt Nam 20:00 Phim truyện: Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 24 20:50 Điều nhỏ bé kỳ diệu 21:00 Vua tiếng Việt 21:55 Quà tặng cuộc sống 22:00 Đẹp -84 22:35 Phim truyện: Hoa trong sương - Tập 26 23:30 Lời tự sự: Nghệ sĩ Phạm Lịch 00:10 Phim truyện: Cuộc sống rực rỡ - Tập 27 01:00 Đẹp -84 01:30 Đường lên đỉnh Olympia 02:20 Thể thao 03:00 Phim truyện: Tơ duyên - Tập 20 03:45 Phim truyện: Hoa trong sương - Tập 25 04:30 Lời tự sự: Thầy giáo 9X Thái Dương 05:10 Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu - Tập 49 06:00 Nhịp đập thể thao 06:30 Cà phê sáng 07:00 Sống chậm 07:10 Cha con vạn dặm 07:15 Nét ẩm thực Việt 07:25 Một phút và cả cuộc đời 07:35 Mỗi ngày một niềm vui 07:45 Điều nhỏ bé kỳ diệu 07:54 Thời tiết 07:55 S- Việt Nam 08:05 Thuế và đời sống

Trên đây là lịch phát sóng VTV3 hôm nay ngày 22/8/2025 mời quý bạn đọc đón xem.