Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/8/2025 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 22/8/2025.
Lịch phát sóng VTV3 hôm nay ngày 22/8/2025
|Thời gian
|Chương trình
|8:20
|Phim truyện : Nhịp sống phồn hoa - Tập 20
|09:15
|Khách sạn 5 sao
|10:00
|Đẹp -84
|10:30
|Cùng con trưởng thành
|10:45
|Thể thao
|11:15
|Thông tin 260
|11:25
|Nhà nông vui vẻ : NNVV 24 - 217 chuẩn ps
|11:45
|Nhịp đập Việt Nam : Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải
|11:50
|Phụ nữ là số 1 : Xin một đứa con
|12:00
|Phim truyện : Vòng xoáy tình yêu - Tập 50
|12:50
|Đẹp 24/7 : Khắc phục tăng sắc tố da
|12:55
|Vì bạn xứng đáng : Diễn viên Dũng Hớn
|13:45
|Phim truyện : Nhịp sống phồn hoa - Tập 21
|14:40
|Quân khu số 1
|15:30
|Thể thao
|16:00
|Đẹp 24/7: Khắc phục tăng sắc tố da
|16:10
|Phim truyện: Tơ duyên - Tập 21
|17:00
|Tin nhanh thể thao
|17:10
|Mỗi ngày một niềm vui
|17:25
|Cùng con trưởng thành
|17:39
|Thời tiết
|17:40
Thông tin 260
|17:50
|Quà tặng cuộc sống
|18:00
|Phim truyện: Kỳ tích tình yêu - Tập 34
|18:40
|Việt Nam đa sắc
|18:50
|Ký ức VTV
|19:00
|Thời sự
|19:55
|V - Việt Nam
|20:00
|Phim truyện: Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 24
|20:50
|Điều nhỏ bé kỳ diệu
|21:00
|Vua tiếng Việt
|21:55
|Quà tặng cuộc sống
|22:00
|Đẹp -84
|22:35
Phim truyện: Hoa trong sương - Tập 26
|23:30
|Lời tự sự: Nghệ sĩ Phạm Lịch
|00:10
|Phim truyện: Cuộc sống rực rỡ - Tập 27
|01:00
|Đẹp -84
|01:30
|Đường lên đỉnh Olympia
|02:20
|Thể thao
|03:00
|Phim truyện: Tơ duyên - Tập 20
|03:45
|Phim truyện: Hoa trong sương - Tập 25
|04:30
|Lời tự sự: Thầy giáo 9X Thái Dương
|05:10
|Phim truyện: Vòng xoáy tình yêu - Tập 49
|06:00
|Nhịp đập thể thao
|06:30
|Cà phê sáng
|07:00
|Sống chậm
|07:10
|Cha con vạn dặm
|07:15
|Nét ẩm thực Việt
|07:25
|Một phút và cả cuộc đời
|07:35
|Mỗi ngày một niềm vui
|07:45
|Điều nhỏ bé kỳ diệu
|07:54
|Thời tiết
|07:55
|S- Việt Nam
|08:05
|Thuế và đời sống
Trên đây là lịch phát sóng VTV3 hôm nay ngày 22/8/2025 mời quý bạn đọc đón xem.
