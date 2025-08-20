Lịch chiếu phim Sinh vạn vật

(VTC News) -

Nội dung phim Sinh vạn vật

Sinh vạn vật được chuyển thế từ nguyên tác tiểu thuyết Lưu luyến và Đoạn tuyệt của nhà văn Triệu Đức Phát, lấy bối cảnh vùng nông thôn Lỗ Nam giai đoạn 1927 - 1947.

Bên cạnh câu chuyện xoay quanh cuộc đời của nhân vật trung tâm, tác phẩm ghi dấu ấn nhờ tái hiện sống động một thời kỳ đầy khó khăn, nghèo nàn từ vật chất đến tinh thần của Trung Quốc. Đặc biệt, phim phản ánh, phê phán những tư tưởng cổ hủ nhắm đến phụ nữ.

Sinh vạn vật mở đầu với lời kể của nhân vật chính Ninh Tú Tú (Dương Mịch thủ vai), ngược dòng hồi ức trở về ngày định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Đó là ngày cử hành thành hôn lễ của tiểu thư Tú Tú sau 3 năm chờ đợi vị hôn phu – Phí Văn Điển (Trương Thiên Dương thủ vai) tốt nghiệp.

Đáng tiếc, biến cố đã ập đến vào ngày vui của Ninh Tú Tú. Cô bị bọn thổ phỉ bắt cóc ngay trước giờ đón dâu. Chúng buộc gia đình phải chuộc Tú Tú bằng một số tiền lớn trước 12 giờ đêm nếu không sẽ khiến cô “thất thân”.

Sinh vạn vật đang nhận được sự đánh giá cao của cả giới chuyên môn và khán giả

Mặc cho cả nhà lòng nóng như lửa đốt, cha Tú Tú vì tiếc tiền nên bỏ mặc con, ép cô út Tô Tô gả thay cho Phí Văn Điển để không mất tiền sính lễ đã được bên nhà trai gửi. Về phía thiếu gia họ Phí, khi này anh vẫn chẳng hay biết người dưới tấm màn che mặt cô dâu không phải Tú Tú mà là Tô Tô. Anh ngây thơ nghĩ rằng Tú Tú đã được gia đình chuộc về từ tay bọn cướp.

Trong khi đó, Phong Đại Cước – chàng nông dân nghèo thầm thương trộm nhớ Tú Tú từ khi còn nhỏ đã bất chấp bão tuyết, chạy lên núi cứu người trong mộng ngay khi hay tin cô bị bắt cóc. Tú Tú được giải cứu thành công nhưng hôn sự đã không thể cứu vãn.

Thoát chết trở về, câu đầu tiên mà Tú Tú nghe được từ người cha đã bỏ rơi mình là: “Con có bị lũ cướp làm nhục không?”. Vì quá giận ông, cô đã nói dối rằng mình bị lũ cướp hãm hại suốt đêm rồi được chúng thả đi. Câu chuyện của cô sớm lan ra khắp làng, Tú Tú bị người đời “nói ra nói vào” vì “thất tiết”.

Nhân thời điểm nhạy cảm, cha của Đại Cước chưa hỏi ý kiến con trai đã nhờ người sang cầu hôn Tú Tú - vị tiểu thư nay đã trở thành “không trong sạch” trong mắt người khác - với hy vọng nhận được nhiều sính lễ từ gia tộc giàu có. Nghe tin ân nhân cứu mạng hỏi cưới, lại đúng lúc muốn rời khỏi gia đình đã bỏ mặc mình, Ninh Tú Tú quyết định từ mặt cha, đồng ý lấy Đại Cước.

Từ đây, cô nương “cành vàng lá ngọc” bắt đầu cuộc sống mới tại gia đình làm nông khốn khó. Tú Tú ngày ngày cùng gia đình chồng ra đồng cày ruộng, lên núi đốn củi, uống nước cháo thay cơm. Ở bên người đàn ông hiền lành, chân chất - Đại Cước, cô tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị trong chính những những tháng ngày gian truân.

Ninh Tú Tú cũng vận dụng tri thức, vốn hiểu biết của bản thân để giúp đỡ hàng xóm, dẫn dắt phụ nữ trong làng vượt qua ràng buộc phong kiến lúc bấy giờ. Sống trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động, Tú Tú còn tham gia trừ thổ phỉ, kháng chiến chống Nhật, viết nên câu chuyện cuộc đời đầy huy hoàng.

Bối cảnh phim được đầu tư kĩ lưỡng, khắc hoạ tỉ mỉ qua từng chi tiết nhỏ để lột tả bầu không khí của một thời kỳ gian khó. Dù kịch bản của Sinh vạn vật chưa đạt tới mức hoàn hảo và cũng còn sớm để biết bộ phim có “đầu voi đuôi chuột” hay không nhưng đề tài phim khai thác khá độc đáo, giàu sức nặng về cảm xúc. Nhịp phim không quá nhanh, chú trọng các cảnh đặc tả nội tâm nhân vật, nhiều phân đoạn lấy nước mắt khán giả.

Lịch chiếu phim Sinh vạn vật

Từ ngày 13/8, bộ phim Sinh vạn vật được chiếu trên khung giờ vàng CCTV-8, mỗi tối chiếu 3 tập liên tiếp, trên kênh iQIYI ngày 13/8, tài khoản VIP cập nhật 5 tập lúc 18 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), tài khoản thường cập nhật 2 tập lúc 20 giờ 30 phút, từ ngày 14/8, tài khoản VIP chiếu lúc 17 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) mỗi ngày, cập nhật 3 tập, tài khoản thường chiếu lúc 20 giờ 30 (giờ Việt Nam), mỗi ngày, cập nhật 1 tập. Từ ngày 23/8, tài khoản VIP cập nhật 4 tập lúc 18 giờ 30 phút (giờ Việt Nam).

