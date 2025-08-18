(VTC News) -

Nội dung phim Hiến ngư

Vương Ảnh Lộ vào vai Liêu Đình Nhạn, nữ đệ tử tư chất tầm thường của Canh Thần Tiên Phủ. Còn Trần Phi Vũ đóng vai ma đầu Tư Mã Tiêu.

Liêu Đình Nhạn là nhân viên văn phòng bất ngờ xuyên không vào thế giới tu tiên. Hóa thân thành đệ tử tầm thường, nàng bất ngờ bị chọn vào đội “hầu hạ” vị lão tổ sau 500 năm bế quan.

Ban đầu, nàng nghĩ đây chỉ là nhiệm vụ đơn giản, thậm chí có thể xem như chuyến đi nghỉ dưỡng. Thế nhưng, nàng tận mắt chứng kiến từng nữ đệ tử khác lần lượt ngã xuống dưới tay Tư Mã Tiêu. Tưởng như bản thân cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng không ngờ chính sự vô tâm và không mưu cầu quyền lợi đã giúp nàng trở thành người duy nhất sống sót. Thậm chí, nàng được Tư Mã Tiêu giữ lại làm tùy tùng.

Phim Hiến ngư phát sóng vào 11h từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần trên Youku.

Ở bên Tư Mã Tiêu, Liêu Đình Nhạn dần nhận ra những góc khuất của giới tu tiên. Từ một kẻ bàng quan, nàng trở nên kiên cường, sẵn sàng tranh đấu, và cuối cùng trở thành điểm tựa, đồng hành cùng hắn vượt mọi sóng gió.

Lịch chiếu phim Hiến ngư

Phim Hiến ngư dài 33 tập chính thức lên sóng trên Youku từ ngày 16/8. Bộ phim do Ôn Đức Quang đạo diễn, với sự tham gia của Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ trong vai chính.

Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên khác như Vương Dịch Đình, Cao Hàn, Ngô Vũ Hằng, Vương Nhã Giai, cùng nhiều tên tuổi đáng chú ý khác như Bảo Kiếm Phong, Hà Trung Hoa, Trần Thư Quân, Trịnh Hợp Huệ Tử, Tăng Lê...

Phim phát sóng vào 11h từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần trên Youku.

Trên đây là lịch chiếu phim Hiến ngư mời quý bạn đọc đón xem.