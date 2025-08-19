(VTC News) -

Nội dung phim Tử Dạ quy

Tử Dạ Quy được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa. Phim lấy bối cảnh tại kinh thành Trường An - nơi tồn tại song song 2 thế giới của con người và yêu ma, với trọng tâm là chuyện tình giữa đạo sĩ bắt yêu Mai Trục Vũ (Hứa Khải thủ vai) và quận chúa Vũ Trinh (Điền Hi Vi thủ vai).

Mai Trục Vũ là đạo sĩ trẻ tuổi tài năng và là cháu trai của Mai phi quyền quý. Buổi sáng, chàng là vị quan chính trực, nhưng khi đêm xuống, chàng là thành viên của Thường Hi Cung, có nhiệm vụ thu phục yêu ma để bảo vệ sự yên bình cho nhân giới. Trong quá trình bắt yêu, chàng vô tình chạm trán quận chúa xinh đẹp, giàu có và "ăn chơi" Vũ Trinh.

Những tưởng đây là nơi bắt đầu cho một chuyện tình kinh điển thì thực chất, Vũ Trinh lại đang che giấu bản chất thật sự của mình là một Miêu yêu (yêu quái mèo). Không chỉ thế, nàng còn là thủ lĩnh của các yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ - vùng đất nhộn nhịp với những hoạt động giải trí huyền bí, cũng chính là nơi đối đầu với Thường Hi Cung.

Phim Tử Dạ quy do Điền Hi Vi và Hứa Khải đóng chính đã lên sóng

Cùng đề tài "duyên nợ" giữa thợ bắt yêu - yêu quái như Vĩnh Dạ Tinh Hà, nhưng Tử Dạ Quy có vẻ sẽ xuất hiện nhiều chông gai hơn. Ở Vĩnh Dạ Tinh Hà, Tử Kỳ từng bước học cách khống chế "nửa dòng máu" yêu quái của mình nhờ sự giúp sức của Diệu Diệu. Cuối cùng, cả hai thấu hiểu và sát cánh bên nhau bất kể thân phận khác biệt.

Với Tử Dạ Quy, Vũ Trinh lại là thủ lĩnh của toàn bộ các yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ, còn Trục Vũ cũng gánh trên vai kỳ vọng lớn lao từ phía triều đình và nhân giới. Ở khoảnh khắc giữa lý trí và con tim, giữa bảo vệ toàn thể và viên mãn bên người mình yêu, cả hai sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

Lịch chiếu phim Tử Dạ quy

Tử Dạ quy dài 38 tập, lên sóng vào ngày 18/8 và chiếu vào 17h hàng ngày.

Lịch chiếu phim Tử Dạ quy chi tiết như sau:

Ngày 18/8 : Tập 1 - 5

Ngày 19/8: Tập 6 - 7

Ngày 20/8 : Tập 8 - 9

Ngày 21/8: Tập 10 - 11

Ngày 22/8: Tập 12 - 13

Ngày 23/8 : Tập 14 - 15

Ngày 24/8: Tập 16 - 17 (chờ cập nhật)

Tử Dạ Quy gặp bất lợi khi ra mắt cùng thời điểm với bộ phim Hiến Ngư, có nguyên tác đồng tác giả Phù Hoa, đang nhận sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, nếu Tử Dạ Quy có thể tạo nên sức hút độc đáo riêng, chắc chắn sẽ tìm thấy chỗ đứng trong lòng mọt phim Hoa ngữ.

Trên đây là lịch chiếu phim Tử Dạ quy mời quý bạn đọc đón xem.