Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 22/8/2025

Thứ Sáu, 22/08/2025
Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 22/8/2025 với nhiều chương trình hấp dẫn mời quý bạn đọc đón xem.

Thời gianChương trình
08:00Phim truyện: Hồ sơ cá sấu - Tập 36
09:00Thời sự
09:15Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
09:30Văn học nghệ thuật: Nhà hát Hồ Gươm - Từ Hà Nội đến năm châu
10:00Thể thao
10:25Sự lựa chọn
10:55Nét đẹp dân gian
11:00Góc nhìn văn hóa
11:15

Chuyển động 24h

12:00Thời sự
12:40Tài chính - Kinh doanh
13:00VTV Sống khỏe
13:45Từ những miền quê : Làng cổ bên dòng sông Mã
14:00Góc nhìn văn hóa
14:15V Concert Rạng rỡ Việt Nam
15:45Hành trình năng lượng xanh
16:00Thời sự
16:15Cựu chiến binh Việt Nam
16:30Trạm yêu thương : Sợi chỉ may cuộc đời
17:00Thông điệp từ bác sĩ
17:10Chống gian lận-Bảo vệ người dùng
17:20Hành trình vẻ đẹp
17:30Việt Nam hôm nay
18:30Chuyển động 24h
19:00Thời sự
19:40Thời tiết - Thể thao 24/7
19:55Điểm tin
20:00S - Việt Nam
20:05Việt Nam vui khỏe
20:10Truyền hình trực tiếp
21:40Tài chính - Kinh doanh
22:00Ký ức VTV
22:05Vấn đề hôm nay
22:20Thế giới hôm nay
22:35Phim tài liệu
23:00Bản tin
23:15VTV kết nối
23:30Nẻo về nguồn cội : Sắc gốm Mường Chanh
23:45Ký sự
00:00Phim truyện : Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 42
00:30Phát huy vai trò của mặt trận
00:45Đi cùng chúng tôi
01:10Dân tộc và phát triển
01:40Tuổi cao gương sáng : Để người cao tuổi vững tin hội nhập
02:00Thể thao

02:30

Từ những miền quê : Làng cổ bên dòng sông Mã
02:45VTV Sống khỏe
03:30Phim truyện : Hồ sơ cá sấu - Tập 35
04:15Phim truyện : Mưa bóng mây - Tập 4
05:05S - Việt Nam
05:10Cựu chiến binh Việt Nam : Chung tay xây dựng quê hương
05:30Chào buổi sáng
06:58V - Việt Nam : 291_Bánh đa kẹp bánh cuốn
07:00Tài chính - Kinh doanh
07:25Vì một tương lai xanh : Đồ chơi bằng tre
07:30Nẻo về nguồn cội : Sắc gốm Mường Chanh
07:45Ký sự

Trên đây là lịch phát sóng và xem trực tuyến VTV1 mời quý bạn đọc đón xem.

Thanh Thanh(Tổng hợp)
