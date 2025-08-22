Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 22/8/2025. Trực tiếp lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 22/8/2025 nhanh và chính xác nhất.
Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 22/8/2025
|Thời gian
|Chương trình
|08:00
|Phim truyện: Hồ sơ cá sấu - Tập 36
|09:00
|Thời sự
|09:15
|Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
|09:30
|Văn học nghệ thuật: Nhà hát Hồ Gươm - Từ Hà Nội đến năm châu
|10:00
|Thể thao
|10:25
|Sự lựa chọn
|10:55
|Nét đẹp dân gian
|11:00
|Góc nhìn văn hóa
|11:15
Chuyển động 24h
|12:00
|Thời sự
|12:40
|Tài chính - Kinh doanh
|13:00
|VTV Sống khỏe
|13:45
|Từ những miền quê : Làng cổ bên dòng sông Mã
|14:00
|Góc nhìn văn hóa
|14:15
|V Concert Rạng rỡ Việt Nam
|15:45
|Hành trình năng lượng xanh
|16:00
|Thời sự
|16:15
|Cựu chiến binh Việt Nam
|16:30
|Trạm yêu thương : Sợi chỉ may cuộc đời
|17:00
|Thông điệp từ bác sĩ
|17:10
|Chống gian lận-Bảo vệ người dùng
|17:20
|Hành trình vẻ đẹp
|17:30
|Việt Nam hôm nay
|18:30
|Chuyển động 24h
|19:00
|Thời sự
|19:40
|Thời tiết - Thể thao 24/7
|19:55
|Điểm tin
|20:00
|S - Việt Nam
|20:05
|Việt Nam vui khỏe
|20:10
|Truyền hình trực tiếp
|21:40
|Tài chính - Kinh doanh
|22:00
|Ký ức VTV
|22:05
|Vấn đề hôm nay
|22:20
|Thế giới hôm nay
|22:35
|Phim tài liệu
|23:00
|Bản tin
|23:15
|VTV kết nối
|23:30
|Nẻo về nguồn cội : Sắc gốm Mường Chanh
|23:45
|Ký sự
|00:00
|Phim truyện : Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 42
|00:30
|Phát huy vai trò của mặt trận
|00:45
|Đi cùng chúng tôi
|01:10
|Dân tộc và phát triển
|01:40
|Tuổi cao gương sáng : Để người cao tuổi vững tin hội nhập
|02:00
|Thể thao
02:30
|Từ những miền quê : Làng cổ bên dòng sông Mã
|02:45
|VTV Sống khỏe
|03:30
|Phim truyện : Hồ sơ cá sấu - Tập 35
|04:15
|Phim truyện : Mưa bóng mây - Tập 4
|05:05
|S - Việt Nam
|05:10
|Cựu chiến binh Việt Nam : Chung tay xây dựng quê hương
|05:30
|Chào buổi sáng
|06:58
|V - Việt Nam : 291_Bánh đa kẹp bánh cuốn
|07:00
|Tài chính - Kinh doanh
|07:25
|Vì một tương lai xanh : Đồ chơi bằng tre
|07:30
|Nẻo về nguồn cội : Sắc gốm Mường Chanh
|07:45
|Ký sự
Trên đây là lịch phát sóng và xem trực tuyến VTV1 mời quý bạn đọc đón xem.
