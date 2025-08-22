(VTC News) -

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 22/8/2025

Thời gian Chương trình 08:00 Phim truyện: Hồ sơ cá sấu - Tập 36 09:00 Thời sự 09:15 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng 09:30 Văn học nghệ thuật: Nhà hát Hồ Gươm - Từ Hà Nội đến năm châu 10:00 Thể thao 10:25 Sự lựa chọn 10:55 Nét đẹp dân gian 11:00 Góc nhìn văn hóa 11:15 Chuyển động 24h 12:00 Thời sự 12:40 Tài chính - Kinh doanh 13:00 VTV Sống khỏe 13:45 Từ những miền quê : Làng cổ bên dòng sông Mã 14:00 Góc nhìn văn hóa 14:15 V Concert Rạng rỡ Việt Nam 15:45 Hành trình năng lượng xanh 16:00 Thời sự 16:15 Cựu chiến binh Việt Nam 16:30 Trạm yêu thương : Sợi chỉ may cuộc đời 17:00 Thông điệp từ bác sĩ 17:10 Chống gian lận-Bảo vệ người dùng 17:20 Hành trình vẻ đẹp 17:30 Việt Nam hôm nay 18:30 Chuyển động 24h 19:00 Thời sự 19:40 Thời tiết - Thể thao 24/7 19:55 Điểm tin 20:00 S - Việt Nam 20:05 Việt Nam vui khỏe 20:10 Truyền hình trực tiếp 21:40 Tài chính - Kinh doanh 22:00 Ký ức VTV 22:05 Vấn đề hôm nay 22:20 Thế giới hôm nay 22:35 Phim tài liệu 23:00 Bản tin 23:15 VTV kết nối 23:30 Nẻo về nguồn cội : Sắc gốm Mường Chanh 23:45 Ký sự 00:00 Phim truyện : Dưới bóng cây hạnh phúc - Tập 42 00:30 Phát huy vai trò của mặt trận 00:45 Đi cùng chúng tôi 01:10 Dân tộc và phát triển 01:40 Tuổi cao gương sáng : Để người cao tuổi vững tin hội nhập 02:00 Thể thao 02:30 Từ những miền quê : Làng cổ bên dòng sông Mã 02:45 VTV Sống khỏe 03:30 Phim truyện : Hồ sơ cá sấu - Tập 35 04:15 Phim truyện : Mưa bóng mây - Tập 4 05:05 S - Việt Nam 05:10 Cựu chiến binh Việt Nam : Chung tay xây dựng quê hương 05:30 Chào buổi sáng 06:58 V - Việt Nam : 291_Bánh đa kẹp bánh cuốn 07:00 Tài chính - Kinh doanh 07:25 Vì một tương lai xanh : Đồ chơi bằng tre 07:30 Nẻo về nguồn cội : Sắc gốm Mường Chanh 07:45 Ký sự

Trên đây là lịch phát sóng và xem trực tuyến VTV1 mời quý bạn đọc đón xem.