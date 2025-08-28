(VTC News) -

Nội dung Ngự trù của bạo chúa

Ngự trù của bạo chúa (Tựa anh: Bon Appétit, Your Majesty) đang là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc được chú ý khi lên sóng trên tvN (Hàn Quốc) và Netflix.

Ngự trù của bạo chúa kể về Yeon Ji Young (Yoona thủ vai) - đầu bếp khét tiếng thế giới, từng đoạt giải thưởng danh giá đã du hành ngược thời gian về quá khứ 500 năm. Tại đây, cô gặp vị vua độc tài Lee Heon (Lee Chae Min thủ vai), người được mệnh danh là bạo chúa tồi tệ, tàn độc nhất lịch sử nhất - và cũng là một người rất sành ăn.

Ngự trù của bạo chúa lên sóng tập đầu tiên vào 19h10 ngày 23/8

Lee Chae Min có màn thể hiện quá xuất sắc, khiến khán giả không còn bất cứ lo ngại nào về anh. Vào vai một bạo chúa, Chae Min liên tục khiến khán giả bất ngờ vì chiếc "mỏ hỗn" của mình. Thêm vào đó sắc vóc của anh, nét đẹp lạnh lùng cũng được cho là tương thích tuyệt đối với nhân vật. Về phía Yoona, dĩ nhiên không còn gì để bàn cãi khi cô quá xinh đẹp và trước mắt nhân vật Ji Young cũng chưa có gì mang tính thử thách quá cao với nữ diễn viên.

Lịch chiếu phim Ngự trù của bạo chúa

