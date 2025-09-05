(VTC News) -

Nội dung phim My Youth

My Youth (tạm dịch: Tuổi trẻ của tôi) đang được chú ý khi phát hành những hình ảnh đầu tiên của 2 diễn viên chính Song Joong Ki và Chun Woo Hee.

My Youth là bộ phim tình cảm lãng mạn, xoay quanh câu chuyện của Sunwoo Hae (Song Joong Ki thủ vai) - cựu sao nhí đã qua thời kỳ đỉnh cao và hiện là chủ tiệm hoa, bắt đầu cuộc sống bình dị muộn hơn hầu hết mọi người.

Đối với người từng có tuổi trẻ tăm tối và khó khăn như Sunwoo Hae, việc rong ruổi ở chợ hoa lúc bình minh, chăm sóc cây cối chính là niềm hạnh phúc bình dị.

Lịch chiếu phim My Youth vào ngày 5/9

Nhưng sự trở lại của Sung Je Yeon (Chun Woo Hee thủ vai), mối tình đầu năm 19 tuổi của Sunwoo Hae, mang đến những thay đổi bất ngờ và khuấy đảo cuộc sống của anh. Bí ẩn về lý do Sunwoo Hae là một tiểu thuyết gia nhưng lại giấu tên và sống ẩn dật cũng dần hé lộ.

My Youth lên sóng vào tối nay 5/9. Đặc biệt phim My Youth sẽ chiếu 2 tập liền vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần, được cho là bước đi táo bạo, hứa hẹn biến phim thành lựa chọn thú vị của khán giả trong tháng 9 này.

Trên đây là lịch chiếu phim My Youth mời quý bạn đọc đón xem.