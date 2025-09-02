Phim 'Mưa đỏ' cán mốc 400 tỷ nhanh nhất lịch sử, sắp vượt 'Bố già'

(VTC News) -

Cơn sốt Mưa đỏ tiếp tục bùng nổ trên màn ảnh rộng. Sáng 2/9, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chính thức cán mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày khởi chiếu, xác lập kỷ lục mới cho điện ảnh Việt năm 2025.

Với tốc độ tăng trưởng này, Mưa đỏ được dự đoán sẽ sớm vượt qua doanh thu 427 tỷ đồng của Bố già để lọt vào Top 4 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Giới chuyên môn nhận định phim hoàn toàn có khả năng soán ngôi Mai – tác phẩm đang giữ kỷ lục phòng vé Việt Nam.

Phim "Mưa đỏ" cán mốc 400 tỷ đồng vào sáng 2/9.

Đặc biệt, dấu mốc doanh thu giúp Đặng Thái Huyền trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có tác phẩm vượt qua ngưỡng 300 tỷ và 400 tỷ đồng. Trước đó, thành tích cao nhất thuộc về Thu Trang với Nụ hôn bạc tỷ (211 tỷ đồng, ra mắt dịp Tết Ất Tỵ).

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, Mưa đỏ tiếp tục dẫn đầu phòng vé, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mùa lễ. Hiện tại, tác phẩm cũng là phim duy nhất khai thác đề tài lịch sử chiến tranh lọt Top 10 phim Việt ăn khách nhất. Giới quan sát dự đoán sức hút của bộ phim còn kéo dài khi chưa có đối thủ xứng tầm ra rạp.

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Teaser phim "Mưa đỏ".

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Phim được đầu tư hoành tráng ngay từ khâu tiền kỳ. Êkíp dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, huy động hệ thống máy móc hiện đại, nhiều cảnh quay sử dụng cùng lúc bảy máy để tạo hiệu ứng chân thực. Nhà sản xuất không công bố con số cụ thể, song giới trong nghề ước tính kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng.