'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo nói gì khi đóng chung với 2 mỹ nhân phim VTV?

(VTC News) -

Đến Việt Nam để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động quảng bá dự án điện ảnh Tay anh giữ một vì sao, Lee Kwang Soo tạo thiện cảm với phong thái thân thiện, liên tục giao lưu với fan Việt.

Ngoài Lee Kwang Soo, Tay anh giữ một vì sao còn có sự xuất hiện của dàn diễn viên Việt Nam gồm Hoàng Hà, Duy Khánh và Cù Thị Trà.

Lee Kwang Soo được khán giả vây kín khi tới Việt Nam quảng bá phim.

"Hoàng tử châu Á" cảm thấy may mắn khi được hợp tác trong dự án Việt - Hàn. Với anh, khoảng thời gian được làm việc và tiếp xúc với ê-kíp, các bạn diễn và được sống tại Việt Nam tuy không quá dài nhưng để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Nam diễn viên yêu con người, ẩm thực và văn hoá Việt Nam.

Chia sẻ về vai diễn của mình, Lee Kwang Soo nói đây là một trong những dấu ấn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Nói về mối nhân duyên trên màn ảnh với Hoàng Hà, Lee Kwang Soo dành lời khen cho bạn diễn. Anh cho biết ngay khi gặp Hoàng Hà lần đầu tiên đã cảm nhận được và không khó để hoá thân vào nhân vật trọn vẹn.

Với Hoàng Hà, cô cho biết bản thân may mắn khi có cơ hội hợp tác với ngôi sao lớn như Lee Kwang Soo. Đặc biệt, mỹ nhân VTV bật mí rằng khi tiếp xúc với Lee Kwang Soo, cô nhận ra trái với độ hài hước nổi tiếng, bạn diễn lúc làm việc lại khá trầm tính.

"Chúng tôi có quá trình tìm hiểu, cùng nhau đi sâu vào vai diễn để tạo nên những màn tương tác khá tình cảm trên màn ảnh.

Tuy có gặp một số khó khăn về mặt ngôn ngữ nhưng chính sự chuyên nghiệp của ê-kíp đã giúp cả hai vượt qua và hoá giải trở ngại này", Hoàng Hà tiết lộ.

Lee Kwang Soo đóng cặp cùng Hoàng Hà trong phim.

Hai nhân vật đặc biệt của dự án là bộ đôi Duy Khánh và Cù Thị Trà. Vào vai đôi bạn thân của nữ chính Hoàng Hà, cả hai thể hiện niềm hạnh phúc khi được mời tham gia dự án được đóng chung cùng Lee Kwang Soo.

Duy Khánh hài hước chia sẻ về quá trình dạy tiếng Việt của mình với Lee Kwang Soo và dí dỏm khẳng định không phải Hoàng Hà, chính anh mới là người có nhiều kỷ niệm đặc biệt với Lee Kwang Soo nhất.

Với Cù Thị Trà - nữ diễn viên quen thuộc của VTV cũng khẳng định rất hạnh phúc khi có cơ hội làm việc chung với thần tượng. Cô tiết lộ chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội đóng chung phim với Lee Kwang Soo vì luôn theo dõi anh từ khi còn nhỏ.

Khi được hỏi về Cù Thị Trà, Lee Kwang Soo cũng dành nhiều lời có cánh cho nữ diễn viên. Anh cũng hài hước tỏ ra hờn dỗi vì nghe được thông tin Cù Thị Trà mê mẩn một tài tử Hàn Quốc trong phim khác hơn mình.

Dàn diễn viên chính của phim.

Nói về tác phẩm của mình, đạo diễn Kim Sung Hoon hy vọng với dàn diễn viên thực lực và câu chuyện gần gũi, Tay anh giữ một vì sao sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả Việt. Anh mong rằng tiếp nối Mang mẹ đi bỏ, bộ phim sẽ tiếp tục lan rộng làn sóng hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đạo diễn cũng khiến khán giả bật cười với màn giao kèo thú vị nếu bán được 3 triệu vé, dàn diễn viên sẽ đóng lại phân đoạn “chửi” bằng tiếng Hàn gây sốt trong phim.

Phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao dự kiến công chiếu trên toàn quốc từ ngày 3/10/2025.