(VTC News) -

Nội dung phim Cuộc sống trong mơ của ông Kim

Màn ảnh Hàn Quốc vừa có bộ phim mới lên sóng là The Dream Life of Mr. Kim (tựa Việt: Cuộc sống trong mơ của ông Kim). Tác phẩm này sở hữu dàn cast thực lực nhưng lại không quá nổi tiếng, bao gồm Ryu Seung Ryong, Myung Se Bin và Cha Kang Yoon.

The Dream Life of Mr. Kim xoay quanh câu chuyện của Kim Nak Su, nhân viên kinh doanh kỳ cựu với 25 năm kinh nghiệm. Anh nổi tiếng nhờ kỹ năng xuất sắc và thành tích bán hàng ấn tượng, chưa từng bỏ lỡ một lần thăng chức nào. Nhờ vậy, anh sở hữu một căn hộ đắt giá ở Seoul, có vợ và con trai, tận hưởng cuộc sống mà ai cũng ao ước. Tuy nhiên theo thời gian, Kim Nak Su dần đánh mất chỗ đứng của mình ở cả công ty lẫn gia đình.

Lịch chiếu phim Cuộc sống trong mơ của ông Kim vào 2 ngày cuối tuần

Theo dõi The Dream Life of Mr. Kim, khán giả sẽ theo chân Kim Nak Su, một người đàn ông trung niên đánh mất tất cả những gì anh từng trân quý. Sau đó, anh bước lên hành trình tìm lại bản ngã của chính mình. Đây hứa hẹn sẽ là câu chuyện đầy cảm động về hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực, nơi mỗi người hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân mình đâu đó trong bộ phim.

Lịch chiếu phim Cuộc sống trong mơ của ông Kim

Cuộc sống trong mơ của ông Kim lên sóng vào 2 ngày cuối tuần trên Netflix. Dù không đạt được lượng raiting cao nhưng nội dung Cuộc sống trong mơ của ông Kim lại được giới chuyên môn đánh giá cao.

Hi vọng với nội dung chất lượng như trên bộ phim sẽ sớm đạt được lượng người xem tương ứng.

Trên đây là lịch chiếu phim Cuộc sống trong mơ của ông Kim mời quý bạn đọc đón xem.