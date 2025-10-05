(VTC News) -

Nội dung Nhất tiếu tuỳ ca

Trưa 2/10, bộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca ra mắt khán giả. Tác phẩm này thuộc thể loại ngôn tình cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Tiếu của tác giả Sí Dực Thiên Vũ.

Nhất Tiếu Tùy Ca đưa khán giả tới bối cảnh giả tưởng nơi tồn tại hai quốc gia với mối thù sâu như biển là Cẩm Tú và Túc Sa. Trần Triết Viễn đảm nhận vai nam chính Phượng Tùy Ca, hoàng tử của nước Túc Sa. Anh ta dẫn binh tiến đánh nước Cẩm Tú, nhưng khi tưởng như đã có được chiến thắng thì lại bị trúng tên mà trọng thương suýt mất mạng. Người bắn mũi tên đó không ai khác ngoài nữ chính Phó Nhất Tiếu do Lý Thẩm đảm nhận.

Lịch chiếu phim Nhất Tiếu Tùy Ca (38 tập) trên iQIYI vào lúc 17h các ngày trong tuần.

Nhờ mũi tên của Phó Nhất Tiếu, thế cục trận Bình Lăng đảo ngược, quân Cẩm Tú dành được chiến thắng. Thế nhưng người lập công lớn nhất là Phó Nhất Tiếu lại biến mất bí ẩn. Dường như trong bóng tối, có kẻ nào đó ở nước Cẩm Tú muốn đẩy vị nữ tử tài ba này vào chỗ chết.

Sau đó, Phó Nhất Tiếu mất đi trí nhớ và rơi vào tay quân Túc Sa. Phượng Tùy Ca muốn lợi dụng Phó Nhất Tiếu để tìm kiếm chân tướng của vụ án bí ẩn. Ở chiều ngược lại, Phó Nhất Tiếu cũng cần Phượng Tùy Ca để giữ mạng sống. Từ chỗ là kẻ thù người sống ta chết nơi sa trường, họ bất đắc dĩ đứng chung chiến tuyến. Cuối cùng sau nhiều lần cùng nhau trải qua sóng gió hiểm ác, họ lại dần nảy sinh tình cảm chân thật.

Lịch chiếu phim Nhất tiếu tuỳ ca

Lịch chiếu phim Nhất Tiếu Tùy Ca (38 tập) trên iQIYI vào lúc 17h các ngày trong tuần.

Sự kết hợp giữa Lý Thấm có thực lực diễn xuất vững vàng và Trần Triết Viễn đang lên về cả diễn xuất lẫn lưu lượng (độ nổi tiếng) được kỳ vọng sẽ tạo ra một phản ứng hóa học bùng nổ, đưa bộ phim trở thành một hiện tượng mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Trên đây là lịch chiếu phim Nhất tiếu tuỳ ca mời quý bạn đọc đón xem.