(VTC News) -

Nội dung Would You Marry Me (tựa Việt: Hãy lấy em đi)

Would You Marry Me là phim hài lãng mạn mới của màn ảnh Hàn Quốc. Chuyện phim xoay quanh Yoo Meri (Jung So Min thủ vai) - nữ CEO công ty thiết kế gặp khó khăn sau khi bị chồng sắp cưới ngoại tình, hủy hôn.

Cô vô tình trúng giải thưởng là căn nhà tân hôn sang trọng, nhưng để được nhận món quà, điều kiện tiên quyết phải là “cặp vợ chồng mới cưới”. Vì vậy, Meri đề nghị cuộc hôn nhân giả trong 90 ngày với Kim Woo Joo (Choi Woo Sik thủ vai) - người thừa kế của tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc - cũng là người có cùng tên với hôn phu cũ.

Lịch chiếu phim Would You Marry Me vào hai ngày cuối tuần

Bộ phim không chỉ là phim hài lãng mạn, mà còn có yếu tố đời thường, hay những trò đánh lừa đầy thú vị, phù hợp với mọi lứa tuổi khán giả.

Lịch chiếu phim Would You Marry Me

Lên sóng khung chiếu cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy), Would You Marry Me nhận nhiều kỳ vọng về tỉ suất người xem. Đặc biệt khi tác phẩm tiền nhiệm Bọ ngựa đạt rating ổn định trong mức 6-7,5%. Nói về điều này, đạo diễn đặt mục tiêu phim vượt mốc 15%, trong khi Choi Woo Sik - Jung So Min lần lượt mong phim đạt rating 10% và 8%.

Would You Marry Me chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối ngày 10/10.

Trên đây là lịch chiếu phim Would You Marry Me mời quý bạn đọc đón xem.