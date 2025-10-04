(VTC News) -

Nội dung phim Quý cô ẩn danh

Quý cô ẩn danh (tựa Anh: Ms. Incognito) là một trong số các phim Hàn mới lên sóng nổi bật trên FPT Play.

Bộ phim là sự kết hợp của 3 thể loại giật gân - lãng mạn - tội phạm, có sự tham gia của Jeon Yeo Been - mỹ nhân được mệnh danh là đóa hoa nở muộn của làng giải trí xứ Hàn.

Trong phim, Jeon Yeo Been đảm nhận vai nữ chính Kim Yeong Ran, cô gái xuất thân từ gia đình nghèo khổ với người mẹ chỉ biết vòi tiền. Cuộc đời cô bước vào một ngã rẽ định mệnh sau khi nhận lời làm vệ sĩ riêng cho Chủ tịch Ga Sung Ho của tập đoàn Gasung.

Vì mắc một căn bệnh nan y và không còn nhiều thời gian để sống, Ga Sung Ho đã đưa ra một giao kèo với Kim Yeong Ran. Cô phải ký hợp đồng hôn nhân với ông ta, nhận quyền thừa kế và bảo vệ khối tài sản khổng lồ khỏi tay những kẻ đang dòm ngó như thú săn mồi.

Bộ phim Quý cô ẩn danh (Ms. Incognito) chiếu độc quyền trên FPT Play từ ngày 29/9

Với một người sống cuộc đời mệt mỏi bởi tiền bạc như Kim Yeong Ran, cô sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để đặt bút ký vào bản hợp đồng này. Theo kế hoạch, họ sắp xếp cho cô ẩn náu tại một ngôi làng nhỏ bí mật khoảng thời gian 3 tháng với thân phận giáo viên mầm non Bu Se Mi.

Trong 3 tháng này, những người dân tại ngôi làng thanh bình này dần yêu mến thành viên mới Bu Se Mi. Dẫu vậy, ông bố đơn thân Jeon Dong Min là ngoại lệ. Anh luôn cảm thấy có những điều đáng ngờ ở người phụ nữ này.

Lịch chiếu phim Quý cô ẩn danh (Ms. Incognito)

Bộ phim Quý cô ẩn danh (Ms. Incognito) chiếu độc quyền trên FPT Play từ ngày 29/9, song song với Hàn Quốc. Khán giả có thể xem bộ phim này trên website https://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị tương thích.

Phim lên sóng vào 22h tối Thứ 2, 3 hàng tuần trên FPT Play.

Trên đây là lịch chiếu phim Quý cô ẩn danh mời quý bạn đọc đón xem.