(VTC News) -

Nội dung phim Confidence Queen

Confidence Queen (tựa Việt: Nữ hoàng tự tin) xoay quanh bộ ba chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những kẻ giàu có phi pháp. Cầm đầu nhóm là Yi Rang (Park Min Young thủ vai), cô gái xinh đẹp, tự chủ với chỉ số IQ lên tới 165, thuộc top 1 những người có trí tuệ thiên tài.

James (Park Hee Soon thủ vai) là tên lừa đảo kỳ cựu với khiếu hài hước, sự dí dỏm, thể hiện kỹ năng đa dạng của một kẻ lừa đảo bậc thầy. Trong khi Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk thủ vai), thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm, trong sáng và chính trực, toát lên vẻ đáng yêu rất dễ để lừa người.

Đồng thời, có sự xuất hiện của Song Ji Hyo và Lee Yi Kyung trong vai khách mời.

Lịch chiếu phim Confidence Queen vào ngày 6/9/2025

Phim Confidence Queen lên sóng tập đầu tiên vào tối ngày 6/9. Dù mới lên sóng tập 1 nhưng bộ phim trở thành chủ đề hot khắp các nền tảng MXH Hàn Quốc dù chiếu trên một nhà đài không quá nổi tiếng.

Đặc biệt, những chủ đề liên quan đến nhan sắc trong phim của Park Min Young nhanh chóng trở thành từ khóa thịnh hành. Nếu so với nhan sắc của cô những ngày gần đây thì trên phim, Park Min Young thực sự quá xinh đẹp, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Confidence Queen lên sóng trên nền tảng TV Chosun/Prime Video (Hàn Quốc) vào ngày 6/9/2025. Trên đây là lịch chiếu phim Confidence Queen mời quý bạn đọc đón xem.