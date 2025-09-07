(VTC News) -

Nội dung phim Sát nhân bọ ngựa

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Sát nhân bọ ngựa (tựa Anh: Queen Mantis) do Go Hyun Jung và Jang Dong Yoon đóng chính trở thành chủ đề nóng ngay khi tập đầu tiên lên sóng trên đài SBS.

Theo Nielsen Korea, tập 1 của phim Sát nhân bọ ngựa dẫn đầu khung giờ phát sóng với rating (tỉ suất người xem) trung bình toàn quốc là 7,1%, trở thành phim truyền hình ngắn tập được xem nhiều nhất trên bất kỳ kênh nào trong ngày 5/9.

Sát nhân bọ ngựa vượt mặt bộ phim tình cảm mới của Song Joong Ki và Chun Woo Hee trên đài JTBC mang tên Thanh xuân của tôi (My Youth), lên sóng 2 tập đầu tiên liên tiếp vào tối 5/8, nhưng rating chỉ đạt 2,9% và 2,8%.

Bộ phim kinh dị tội phạm do Go Hyun Jung và Jang Dong Yoon đóng chính là bản làm lại của một tác phẩm truyền hình Pháp.

Go Hyun Jung trong vai Jung Yi Shin - kẻ giết người hàng loạt khét tiếng có biệt danh "The Mantis" (bọ ngựa), giết hại dã man 5 người đàn ông cách đây 20 năm và bị giam cầm kể từ đó.

Phim Sát nhân bọ ngựa chiếu vào lúc 20h00 thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên ứng dụng VieON bắt đầu từ ngày 05/09/2025.

Đến nay, khi một sát nhân hàng loạt mới xuất hiện và bắt chước phong cách đặc trưng của The Mantis, cảnh sát đã tìm đến Jung Yi Shin để nhờ bà giúp phá án.

Cha Soo Yeol (Jang Dong Yoon đóng), con trai của Jung Yi Shin, là một cảnh sát luôn căm ghét mẹ mình, nhưng bất ngờ phải làm việc với bà để giải quyết vụ án giết người bí ẩn này.

Lịch chiếu phim Sát nhân bọ ngựa

Phim Sát nhân bọ ngựa chiếu vào lúc 20h00 thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên ứng dụng VieON bắt đầu từ ngày 05/09/2025.

Bạn có thể xem phim trực tuyến bằng cách truy cập ứng dụng VieON hoặc tải ứng dụng này về thiết bị của mình để theo dõi.

Trên đây là lịch chiếu phim Sát nhân bọ ngựa mời quý bạn đọc đón xem.