Nội dung Dữ Tấn Trường An

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, phim Dữ Tấn Trường An xoay quanh câu chuyện của Lê Sương (Tống Dật thủ vai) tướng quân nước Thái Tấn và Tấn An (Thừa Lỗi thủ vai). Tấn An vốn bị mất trí nhớ, được Lê Sương đưa về và đặt cho cái tên này.

Kể từ đó, Tấn An một lòng một dạ ở bên cạnh Lê Sương, tình cảm của cả hai dần nảy nở trong thầm lặng. Đến một ngày, Tấn An dần nhớ lại thân phận thật sự của mình. Hóa ra, anh chính là vương gia của nước địch. Hai người từng thề hẹn sẽ trọn đời bên nhau, đến nay lại bị vận mệnh đẩy vào tình cảnh đối đầu.

Vốn đã sớm mỏi mệt vì những cuộc chiến, Lê Sương và Tấn An quyết định nắm tay nhau vượt qua sóng gió, cùng giữ vững chính nghĩa trong tim mình.

Lên sóng ngay sau phim Cẩm Nguyệt Như Ca, Dữ Tấn Trường An khó tránh khỏi việc bị đem ra so sánh bởi cả hai cùng là phim cổ trang, nhân vật do Thừa Lỗi đảm nhận đều nên duyên với nữ tướng quân.

Mặc dù số phận của Hòa Yến và Lê Sương có nhiều điểm khác biệt nhưng hai người đều là nữ tướng quân mạnh mẽ xông pha nơi chiến trường và lập nhiều chiến công. Chuyện tình cảm của hai nhân vật chính cũng dần nảy sinh qua nhiều lần cùng nhau đối mặt với thử thách.

Lịch chiếu phim Dữ Tấn Trường An

Bộ phim Dữ Tấn Trường An có độ dài 38 tập, lên sóng từ ngày 24/8 và cập nhật tập mới lúc 17h mỗi ngày. Dưới đây là lịch chiếu phim Dữ Tấn Trường An chi tiết:

Ngày 24/8: Tập 1 - 6

Ngày 25/8: Tập 7- 8

Ngày 26/8 : Tập 9 -10

Ngày 27/8: Tập 11 - 12

Ngày 28/8: Tập 13 -14

Ngày 29/8 : Tập 15 - 16

Ngày 30/8: Tập 17 - 18

Ngày 31/8 : Tập 19 - 20

Ngày 1/9: Tập 21 - 22

Ngày 2/9 : Tập 23 - 24

Ngày 3/9: Tập 25 - 26

Ngày 4/9 : Tập 27 - 28

Ngày 5/9: Tập 29 - 30

Ngày 6/9: Tập 31 - 32

Ngày 7/9 : Tập 33 - 34

Ngày 8/9: Tập 35

Ngày 9/9 : Tập 36

Ngày 10/9: Tập 37

Ngày 11/9 : Tập 38 (hết phim)

