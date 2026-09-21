Legacy 66: Tâm điểm di sản hội tụ cùng chuẩn sống Wellness và đón đầu Metro 3A

(VTC News) -

Dự án tọa lạc ngay hai mặt tiền đường lớn Tân Thành và Đỗ Ngọc Thạnh - tâm điểm giao thương sầm uất khu vực Quận 5 cũ. Tọa độ kết nối chiến lược này giúp Legacy 66 nằm trọn trong lòng hệ sinh thái tiện ích lâu đời và hoàn chỉnh: từ các trung tâm thương mại, chợ đầu mối truyền thống đến các hệ thống trường học, chăm sóc sức khỏe hàng đầu.

Phối cảnh dự án Legacy 66 với 2 mặt tiền đường lớn Tân Thành và Đỗ Ngọc Thạnh. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Không chỉ chú trọng đến giá trị vị trí, Legacy 66 còn tiên phong thiết lập một chuẩn sống mới mang tính đột phá cho khu vực Chợ Lớn.

Dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với mốc bàn giao dự kiến vào quý 2/2027.

Ngân hàng hỗ trợ cho vay 70% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 18 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 36 tháng. Cùng với các ưu đãi chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 6%, tặng 24 tháng phí quản lý, Legacy 66 mang lại cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả tối ưu.

Dự án không chỉ dừng lại ở một không gian sống xứng tầm cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng và tiện nghi, mà còn là một tài sản định danh hiếm có với giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.