Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Legacy 66

(VTC News) -

Sự kiện quy tụ sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, hệ thống phân phối chiến lược cùng 3 ngân hàng đồng hành là Vietcombank, VietinBank và MB Bank.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản tại khu vực lõi Chợ Lớn, Quận 5 (cũ) khan hiếm, Legacy 66 ghi dấu ấn nhờ tiến độ thi công vượt trội. Dự án hiện đã cất nóc và dự kiến bắt đầu bàn giao cho cư dân trong Quý 2/2027.

Đặc biệt, sự kiện đánh dấu sự hợp tác với các đơn vị phân phối chiến lược đồng hành cùng dự án: Phú Hoàng Land và liên minh SGroup, Won Holding, Miền Nam Land, Era Sol, T&A, IQI Vietnam, HomeZy, Westland, Seal Property, DT Home Invest, SI Property, Lộc Phát Hưng & Bách Khoa Land, Richmond, TPI Prime và KGC.

Với sự đồng hành của hệ thống đối tác giàu kinh nghiệm, Legacy 66 kỳ vọng tạo nên sức mạnh cộng hưởng, lan tỏa những giá trị khác biệt của dự án và cùng hướng đến những dấu mốc kinh doanh thành công trong thời gian tới.

Tọa lạc tại 66 Tân Thành, Legacy 66 kết nối thuận tiện với tuyến Metro 3A và hạ tầng y tế, giáo dục hàng đầu. Dự án kiến tạo chất sống Wellness cao cấp với hồ bơi gia nhiệt muối khoáng, phòng xông hơi đá muối, Gym & Yoga.

Sự hợp lực giữa CĐT Tân Thành, Vietcomreal và hệ sinh thái đối tác lớn mang lại giá trị vững chắc cho dự án. Legacy 66 hứa hẹn là điểm tựa an toàn cho dòng vốn đầu tư và nhu cầu an cư chất lượng tại trung tâm TP.HCM.